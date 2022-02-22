تزامنا مع تكراره.. ما هي دلالات الرقم 2؟

ينظر الكثيرون ”بأهمية بالغة“ إلى الأرقام، معتبرين أنها ذات تأثير كبير في حياتهم، ولاسيما في أيام مميزة يتكرر فيها الرقم نفسه في اليوم والشهر والسنة، مثل تاريخ اليوم 2-2-2022.

واعتمد البعض، على مر الأزمنة، على علم الأرقام لاستشراف المستقبل واحتساب الطاقات ومعرفة الشخصيات وغيرها.

وللأرقام كذلك تواجد كبير في المعتقدات الدينية ورموزها.

ولم تكن سلطة الأرقام تتعلق بذاتها فقط، بل تجاوزتها إلى الأحرف، حيث ارتبطت قيمة الأحرف بقيمة الأرقام، وأشهر هذه الأبجديات، ما يُعرف باسم ”حساب الجمل“.

كما اشتهرت قراءة ”التاروت“ في ثقافة الكثير من الشعوب، والتي يربط أصحابها دلالة الأرقام بالمستقبل.

ودأب البشر على ربط أحداث هامة بتواريخ تتعلق بالأرقام، بل ربطوا أحداثا لشخصيات في التاريخ بتواريخ بأرقام معينة.

وبينما ارتبطت أرقام بالحظوظ والروحانية، ارتبطت أرقام أخرى بالعوالم السفلية، وبعضها بسوء الحظ، وكان الرقم الأبرز الذي شكل معتقدات البشر، إلى درجة دفعت العديد منهم لإلغائه من حياتهم، رقم 13.

كما يجذب الناس دائما الرقم المكرر، والذي يجدونه لغزا يحتاج إلى تفسير، ويؤمن العديد أن تكرار الأرقام في حياتهم يحمل رسالة ما لهم.

فما هي الرسالة، التي يقول البارعون في علم الأرقام، إنها موجهة عبر رقم 2؟

الرقم 2

يرتبط الرقم 2 عند المهتمين بهذا العلم، بالقول إن الملائكة يرسلون إليك رسالة إلهية، ويحاولون إخبارك بهدفك في هذا العالم، وأنك مستعد لأشياء عظيمة، وما عليك إلا التحلي بالصبر.

ويقول المروجون لهذا الرقم، إن عليك أن تأخذ قسما من الراحة وتهتم أكثر بنفسك، لأن رسالة الرقم 2 تعني أنك على الطريق الصحيح.

كما يرمز الرقم 2 إلى التوازن والهدوء، وضرورة الاعتماد على الهدوء دائما في المشكلات والأمور العالقة.

الرقم 22

رسالة مضاعفة عن الرقم 2، إذ يزعم مروجو علم الأرقام أن قوته هائلة، فهو علامة قادمة من ملائكتك بأن أحلامك على وشك أن تتحقق، حتى لو كان هذا آخر شيء تتوقعه.

لذا، فهم يطلبون منك أن تثق بهم، ويظهرون لك من خلال تكرار الرقم 22 في حياتك أنك على وشك الوصول إلى ذروة إمكاناتك الروحية.

الرقم 222

إذا كنت ممن يصادف في حياتهم رقم 222 بشكل مستمر، فبحسب خبراء علم الأرقام أنت تعتبر محظوظا، وأن ملاحظة هذا الرقم في كل مكان تنظر إليه هو علامة ممتازة للنمو الروحي ويؤثر على جميع جوانب حياتك.

الرقم 2222

ويقول خبراء علم الأرقام، إذا تكرر هذا الرقم في حياتك، يعني أنك أصبحت نسخة أكثر نضجًا من نفسك وأنك على وشك الوصول إلى إمكاناتك الكاملة.

كما ستفهم، أخيرا، أعمق الأجزاء وأكثرها مخفية في شخصيتك، والأهم من ذلك أنك ستتعلم التحكم فيها.

وستأخذ عجلة القيادة في حياتك وتستفيد منها على أفضل وجه، دون السماح لأي شخص، بما في ذلك أحباؤك، بالتأثير عليها.

ويظل علم الأرقام، لغزا بالنسبة للكثيرين، فبينما يمكن لبعض العلوم بالفعل توظيفها باتجاهها من خلال الممارسات الروحانية، يبالغ آخرون بتقديرها وينسجون قصصا أقرب للخيال عنها.