ملايين السعوديين يحتفلون بأول نسخة من يوم التأسيس الوطني

يشارك ملايين السعوديين، اليوم الثلاثاء، في الاحتفال بأول نسخة من يوم التأسيس الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر، إذ تستقطب فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية تقام بمناطق البلاد الكثير منهم، بينما تزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بمحتفلين آخرين.

وقرر البلد الخليجي الكبير، الشهر الماضي، اعتبار يوم الـ22 من شباط/ فبراير من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف عام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض.

ونظم شعراء سعوديون كثر، قصائد بالمناسبة خلال الأيام الماضية، إذ لا يزال للشعر بمختلف أنواعه، عشاق كثر في المملكة التي تحتل المساحة الكبرى من شبه الجزيرة العربية التي احتضنت كبار الشعراء في التاريخ العربي.

وكان الشاعر السعودي يحيى رياني أحد من نظموا أبياتًا بالمناسبة الوطنية يقول فيها:

يومَ ابتدأنا سُعوديين كالذهبِ

على الرجولةِ والأخلاق والأدبِ

تكفيك رايتُنا التوحيدُ خُطَّ بها

يكفيك من أرضنا بالوحي جاء نبي

إذا افتخرنا فبالإسلام منهجنا

أو اعتزينا فإنّا عُزوة العربِ

قصيدة #يوم_التأسيس_السعودي يومَ ابتدأنا سُعوديين كالذهبِ

على الرجولةِ والأخلاق والأدبِ

تكفيك رايتُنا التوحيدُ خُطَّ بها

يكفيك من أرضنا بالوحي جاء نبي

إذا افتخرنا فبالإسلام منهجنا

أو اعتزينا فإنّا عُزوة العربِ 🇸🇦❤️#يوم_بدينا #ثلاثة_قرون #يوم_التأسيس شكرا@moath_abu_jabal pic.twitter.com/NST3pvgltp — يحيى رياني (@ryany_2015) February 21, 2022

فيما تحولت قصيدة بالمناسبة ذاتها، للأمير والشاعر البارز، بدر بن عبدالمحسن، لأغنية من أداء الفنان عبد المجيد عبد الله بعنوان ”يا حادي العيس“، وحققت مئات آلاف المشاهدات خلال ساعات من نشرها.

وتم تزيين شوارع مدن المملكة التي ستشهد مسيرات بالسيارات مع حلول ساعات المساء، يشارك فيها مواطنو المملكة من الجنسين، بينما ينضم بعضهم لعروض فنية وثقافية تتعلق بيوم التأسيس.

ويعد ”أوبريت التأسيس“ أبرز تلك الفعاليات، وسيقام على مسرح محمد عبده في الرياض، وهو عبارة عن مسرحية غنائية، يؤديها الفنانون محمد عبده، وعبد المجيد عبد الله، وراشد الفارس، وماجد المهندس، وداليا.

وتشهد العاصمة مساءً عرضًا للألعاب النارية وطائرات الدرون، وهي فعالية تستقطب جيل الشباب من الجنسين بشكل رئيس.

ويصادف يوم التأسيس هذا العام، تاريخًا مميزًا، وهو 22/2/2022، بحيث يظهر الرقم 2 مكررًا في خانات اليوم والشهر والعام؛ ما يضفي خصوصية على أول احتفال بالمناسبة، حيث تستهوي مثل تلك التفاصيل كثيرًا من الشبان والفتيات.

وستشهد الرياض وكثير من مدن المملكة الأخرى، فعالية ”نجناج“، والتي تتضمن استعراضًا للملبوسات والأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر مختص بالقهوة السعودية، وعروض الألعاب النارية.

ويتصدر الحديث عن يوم التأسيس تدوينات السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عبر نشر صور ومقاطع فيديو وتدوينات احتفالية بالذكرى الوطنية.

وشاركت دعاء الصالح، وهي طبيبة سعودية تقيم في نيويورك، في الاحتفال بيوم التأسيس من مقر إقامتها، ونشرت عبر ”تويتر“، حيث يتواجد الملايين من مواطنيها، صورًا لها بالزي السعودي الشعبي.

وأنشأت السعودية موقعًا إلكترونيًّا ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم يوم التأسيس، توفر فيها معلومات موثقة عن المناسبة الوطنية والفعاليات الكثيرة التي تقام للاحتفال بها، بينما تأسست صفحة ليوم التأسيس في موسوعة ”ويكيبيديا“ العالمية أيضًا.

وأصدرت السعودية شعارًا رسميًّا للمناسبة، تضمَّن رموزًا تراثية وتاريخية تشير لماضي البلاد، بجانب الكشف عن تصميمات ملابس وحقائب وكمامات للوجه بألوان زاهية، تحمل ذلك الشعار .

ويحمل يوم التأسيس مكانة رمزية تشبه مكانة اليوم الوطني للمملكة، والذي يرمز بدوره لتوحيد السعودية بحدودها الحالية على يد الملك عبد العزيز آل سعود عام 1932، ويشهد كل عام مشاركة حاشدة بفعالياته.