عقب مناشدات واسعة.. تحرك كويتي لنقل المنشد "شبل يام" للعلاج في السعودية

كشف نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، عن تحرك رسمي من وزارة الصحة لنقل المنشد الكويتي، حسين العجمي، الشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم ”شبل يام“، إلى السعودية لتلقي العلاج بسبب وضعه الصحي الحرج.

وقال النائب مبارك الخجمة العجمي في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”بعد التواصل مع الأخ وزير الصحة الدكتور خالد السعيد أبلغنا بأنه سوف يتم توفير طائرة إخلاء طبي للطفل حسين حمد حسين العجمي ونتمنى له الشفاء العاجل“.

بعد التواصل مع الأخ وزير الصحه الدكتور خالد السعيد ابلغنا بأنه سوف يتم توفير طائرة اخلاء طبي للطفل حسين حمد حسين العجمي ونتمنى له الشفاء العاجل #شبل_يام_محتاج_امر_أخلا — النائب / مبارك الخجمة العجمي (@m_alkhejma) February 20, 2022

بدوره، أكد النائب محمد الحويلة، أنها تمت الموافقة على نقل المنشد حسين بشكل عاجل لتلقي العلاج، لافتا إلى أنه ”جارٍ ترتيب الأمور المتعلقة بسفره لسرعة نقله“.

بالامس قمت بزيارة ابننا حسين العجمي "شبل يام" والتقيت بوالده وذويه وتواصلنا مع الأخ وزير الصحة ووكيل الوزارة ومدير المستشفى، الذي وافق فور علمه مشكورًا ايفاده للعلاج بشكل عاجل وجاري ترتيب ذلك ونسأل الله له السلامة التامة والشفاء العاجل pic.twitter.com/jvHKBGHI0O — د.محمد هادي الحويلة (@alhuwaila) February 20, 2022

من جانبه، أشار الناشط محمد العجمي إلى انفراجة في قضية ”شبل يام“ التي جاءت عقب مناشدة عائلته للجهات المسؤولة في البلاد، لتسهيل عملية نقل ابنهم إلى السعودية لتلقي العلاج بأسرع وقت.

وقال العجمي الذي حرص على نقل تفاصيل حالة المنشد شبل يام منذ بدايتها: ”انفراجة قريبة بإذن الله بموضوع (أخونا) حسين حمد العجمي.. دعواتكم تنجح عملية الإخلاء الطبي لحسين وتنتهي إجراءاتها بأسرع وقت، والله يا أخوان إن الدقيقه تمر على عائلته بسنة“.

ياااا اخووواااان انفراااجه قريبه بأذن الله بموضوع اخونا حسين حمد العجمي .. دعواتكم تنجح عملية الأخلاء الطبي لحسين وتنتهي اجراءاتها بأسرع وقت ، والله يا اخوان ان الدقيقه تمر على عائلته بسنه 💔#شبل_يام_محتاج_امر_أخلا #شبل_يام pic.twitter.com/jdxJaTKfZd — محمد راشد العجمي (@MRMkuwaiti) February 20, 2022

وتداول النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية مقطعا من حساب المنشد حسين العجمي، في ”سناب شات“، حيث قال المتحدث إنه شقيق ”شبل يام“، الذي ”لا يزال في غيبوبة إثر الحادث الذي تعرض له قبل أيام، وحالته حرجة“.

وأشار شقيق العجمي إلى ”حاجة شبل يام لأمر إخلاء إلى السعودية بأسرع وقت للعلاج“، مطالبا النشطاء بدعم هذا المطلب عبر حساباتهم على موقع تويتر.

وتفاعلا مع المناشدة، قال الناشط محمد العجمي في سلسلة تغريدات: ”الولد حسين حمد العجمي، الملقب بشبل يام، حالته حرجه جدا، وشبه مستعصية، والجميع أجمع وبموافقة عائلته يريدون إخلاءه إلى السعودية. أرى حسب وجهة نظري أن حالة إنسانية لمواطن طفل يجب أن تؤخذ بجد!“.

وأشار إلى أن صحة المنشد حسين تتراجع، قائلا: ”يجب على الجميع أن يعلم أن حسين من مواليد 2004 ما يعني أنه طفل، وحالته الصحية كل مالها تسوء، حسين الضربة التي برأسه خطيرة جدا وتحتاج تدخلا وعمل إخلاء له إلى أفضل مستشفى يمكنه إنقاذه، أرجوكم، حسين، محتاج وقفتنا لا يمكن أن نجعله يصارع الإصابة دون أي تدخل“.

وسبق أن كشف الناشط العجمي أن ”المنشد شبل يام، يعاني في الأصل من السرطان، وسبق أن توجه إلى لندن في 2019 برفقة عائلته للعلاج“.

وأكد أنه ”يعاني في الأصل من مشاكل في الجهاز الهضمي ولا يمتلك معدة“.

وتعرض المنشد العجمي، قبل أيام قليلة، لحادث سير، وذلك أثناء توجهه من السعودية إلى الكويت، ليدخل على إثره قسم العناية المركزة في مستشفى ”العدان“.

وتضاربت الأنباء المتداولة بشأن وضعه الصحي، بين من ذكر أنه توفي دماغيا، وبين من نفى ذلك، وسط قلة المعلومات عن حقيقة وضع الشاب الصغير الذي يبدو أنه مازال في مرحلة الخطر.