إعلان شركة أطياب المرشود لنساء الكويت بمناسبة العيد الوطني يثير الجدل

أثار إعلان ترويجي من شركة (أطياب المرشود) في الكويت، بمناسبة الأعياد الوطنية التي يحتفل بها الكويتيون في شباط/ فبراير من كل عام، جدلاً واسعاً بسبب محتوى الإعلان الذي أهدته الشركة لنساء الكويت.

وتحتفل الكويت في الـ25 و26 في شهر شباط/ فبراير، بمناسبتين، هما العيد الوطني (عيد الاستقلال)، وعيد التحرير من الغزو العراقي.

ونشرت شركة (أطياب المرشود) وهي واحدة من أشهر شركات العطور والبخور في الكويت، الإعلان الذي بدأته بمقطع صوتي للشهيدة سعاد الحسن التي اعتقلتها وأعدمتها القوات العراقية لانتسابها إلى المقاومة الكويتية عند غزو الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.



وخصت الشركة عملها الغنائي الذي حمل عنوان (ننتمي لك) للإشادة بدور المرأة الكويتية في ميادين عمل مختلفة، حيث ظهرت فيه كفنانة ومصارعة ومبارزة وفارسة وميكانيكية ومتسابقة، وهو ما فتح باب الانتقادات واسعاً ممن رأوا أن الإعلان فيه ”إساءة للمرأة الكويتية وبعيد عن الواقع“.

وختمت الشركة، التي تأسست قبل نحو قرن، إعلانها الذي غنت فيه آلاء الهندي ومروى بن صغير، بتحية لنساء الكويت، قائلة: ”أنت لست نصف المجتمع، أنت المجتمع كله، كل عام ونساء الكويت بخير“.

وشن نواب ونشطاء هجوماً لاذعاً ضد الشركة وطالبوها بسحب هذا الإعلان، الذي نُشر بالتزامن مع حذف شركة ”زين“ للاتصالات إعلانا ترويجيا لليوم الوطني عقب جدل مشابه اتهمت على إثره الشركة بالإساءة للدين.

واعترض النائب أسامة الشاهين على الإعلان، قائلاً: ”لا أظن هذا التزامن عفوي، بل هي بروبوغاندا ممنهجة“.

وقال: ”في غالب هذه الحالات، يكون الملاّك حسني النية، لكن شركات الإنتاج والدعاية، تحتاج مزيدا من التقصي والتدقيق. فعلاً يتم عرض كل وظائف استثنائية ومستوردة لها، مع تغييب أجمل وأنبل وأهم وأعم وظيفة لها، وهي الأمومة“.

وطالب المحامي معاذ الدويلة بسحب الإعلان، حيث قال: ”واقعها دعاية تظهر المرأة كملاكمة وميكانيكية تعمل في بنشر سيارات وسائقة دراجة نارية.. أطياب المرشود تصادم غالبية أهل الكويت بهذا العمل الدعائي السيئ، وعلى أطياب المرشود سحب هذه الدعاية المسيئة للكويت“.

إلا أن حملة التضامن والإعجاب بإعلان الشركة لم تكن على مستوى أقل من مستوى المعترضين، حيث أشارت الكاتبة سحر بن علي إلى أن كل الوظائف التي عرضها الإعلان هي حقيقة، وأن من ظهرن هنّ صاحبات هذه الأعمال.

وأثنت ناشطات وأكاديميات بارزات على الإعلان، واستنكرنَ الحملة الموجهة ضد الشركة ممن اعترضوا على الإعلان، وطالبن بضرورة تجاهل هذه الانتقادات وعدم الرضوخ للطلبات بسحبه.

وسبق أن أثيرت حملات مشابهة ضد فعاليات ونشاطات أُعلن عن إقامتها في البلد الخليجي الذي اعتاد فيه تياران مختلفان في التوجهات الفكرية على الخلاف المستمر في الآراء تجاه قضايا جدلية يتم طرحها بين حين وآخر.

وكان آخرها، إيقاف وزارة الداخلية مطلع شباط/ فبراير الجاري، فعالية لممارسة اليوغا، مخصصة للفتيات في البر عقب جدل واعتراض من قبل نواب ومواطنين، إذ اعتبروا هذه الرياضة دخيلة على ”العادات والتقاليد“ وتروج لمعتقدات تخالف العقيدة الإسلامية.

وفي آب/ أغسطس من العام 2021، أغلقت وزارة التجارة ناديا رياضيا عقب نشره إعلانا عن إقامة دورة لتعليم الفتيات الرقص الشرقي، قوبل برفض شديد من نواب حاليين وسابقين ونشطاء، اعتبروا أن مثل هذه الإعلانات ”مخالفة للشريعة ودخيلة على المجتمع الكويتي ولا تمت له بصلة“.