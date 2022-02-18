لحظات "مميزة" طبعت ولاية ترامب على منتجات "إن إف تي"

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا بيع عشرة آلاف منتج ”إن إف تي“ رقمي (رموز غير قابلة للاستبدال) تظهر لحظات مميزة طبعت ولاية ترامب الرئاسية، على ما أعلنت أمس الخميس شبكة ”بارلر“ للتواصل الاجتماعي الموالية لترامب.

وذكر بيان نقلته وكالة ”فرانس برس“ أن مجموعة المنتجات الرقمية تتألف من ”عشرة أعمال فنية رقمية أصلية، تظهر لحظات مميزة من فترة رئاسة ترامب، مثل زيارة جبل راشمور في 4 تموز/يوليو، وفعاليات عيد الميلاد في البيت الأبيض“.

ولن يكشف عن الأعمال إلا بعد المزاد.

وأطلقت ميلانيا العام الماضي، منصتها للرموز غير القابلة للاستبدال طرحت فيها أعمالا رقمية عدة من بينها لوحة مائية تظهر عينيها الزرقاوين.

وذكر موقع ”فايس“ الإخباري أن المزاد الأول الذي نُظم في كانون الثاني/يناير كان مخيبا للآمال، إذ اشترى المنظمون أنفسهم المجموعة المعروضة.

وأكدت السيدة الأولى السابقة أن ”الشاري كان طرفا ثالثا“.

وستباع منتجات ”إن إف تي“ التابعة للملياردير الجمهوري والمسماة ”POTUS TRUMP NFT“ بسعر ثابت قدره خمسين دولارا للمنتج الواحد عبر موقع ”usamemorabilia.com“، وهو امتداد لمنصة ميلانيا، في 21 شباط/فبراير، وهو يوم إجازة في الولايات المتحدة تكريما للرؤساء الأمريكيين.

ومن المقرر في هذا اليوم كذلك إطلاق الشبكة الاجتماعية الخاصة بدونالد ترامب ”Truth Social“ رسميا، رغم أن عددا من وسائل الإعلام الأمريكية أفاد بأن إطلاق المنصة سيؤجل إلى آذار/مارس.

وقدم الرئيس السابق المنصة على أنها بديل لـ“فيسبوك“ و“تويتر“ و“يوتيوب“ التي منع من استخدامها على خلفية تحريض مؤيديه على العنف قبل أحداث الكابيتول التي جرت في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

يشار إلى أن منصة ”بارلر“ الموالية لترامب من خدمات التواصل الاجتماعي الرائجة بين المستخدمين الأمريكيين اليمينيين.

وتم إطلاق تطبيق ”بارلر“ في عام 2018، باعتباره موقع تواصل اجتماعي لمن يبحثون عن بدائل للمنصات الرئيسية مثل ”تويتر“.

ولديه أكثر من 16 مليون مستخدم.

ويقدم التطبيق نفسه على أنه وسيلة تواصل اجتماعي ”غير منحازة“، وقد أثبت شعبيته لدى الأشخاص الممنوعين من ”تويتر“.