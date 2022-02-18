بعد إثارته جدلا.. "زين" تسحب إعلانا لليوم الوطني الكويتي

اضطرت شركة ”زين“ للاتصالات في دولة الكويت لحذف إعلان ترويجي لليوم الوطني، أثار جدلا واسعا في البلاد.

وكانت الشركة قد نشرت الإعلان، ومدته تتجاوز الثلاث دقائق، وتغنى فيها المطرب راشد الماجد بالكويت، وذلك احتفاء باليوم الوطني، الذي يصادف 25 شباط/فبراير الجاري.

وطالت ”زين“ حملة انتقادات واتهامات بالإساءة للدين بعد الإعلان، الذي تخلله مجموعة فتيات يرقصن، ومشهد لنساء في جلسة ”يوغا“، وقد أرفق مشهد ”اليوغا“ بتعليق ”بالحريات ما انتغشمر“.

ويبدو أن شركة الاتصالات أرادت التلميح والرد على حملة سابقة ضد فعالية ”يوغا“ للنساء تم إيقافها تحت ضغوط من قبل نواب ومواطنين، إذ اعتبروا الرياضة دخيلة على ”العادات والتقاليد“ وتروج لمعتقدات تخالف العقيدة الإسلامية.

كما اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زين للاتصالات، بالترويج لعدم الحشمة وتربية الكلاب والرقص.

وردا على عبارة ”بالحريات ما انتغشمر“ أطلق رجال دين ومواطنون وسما بعنوان #بالدين_مانتغشمر عبر موقع التواصل ”تويتر“.

وأعلن العديد منهم سحب عضويتهم من ”زين“ للاتصالات، مطالبين باعتذارها فورا من الشعب الكويتي.

#بالدين_مانتغشمر .. لأنها أوامر الله سبحانه وتعالى، ولأنها الخير والبركة والسعادة! شركة @Zain وكل الشركات والسفارات، عليهم واجب احترام دين الدولة والشعب. pic.twitter.com/diUw5lQWq7 — أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) February 17, 2022

لكن آخرين استنكر الحملة ضد ”زين“، الذين رأوا فيها ”محاولة التضييق على المجتمع باسم الدين“.

واكتفت الشركة إزاء الحملة ضدها بحذف الإعلان، دون أن تصدر أي بيان توضيحي أو اعتذارا عنه عبر حساباتها في مواقع التواصل.

من جهته، نشر أستاذ الشريعة عبدالرزاق الشايجي، تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أكد فيها أن ”إدارة شركة زين الكويتية، أبلغته أنها احتراما لعملائها قامت بإيقاف الفيديو“.

وأوضح الشايجي أن الشركة ردت على ”مقطع اليوغا“، بأن ”الغرض منه كان دعم الرياضة“، ناقلا عنها ”احترامها للعادات والتقاليد الكويتية“.

وكان قرار وزارة الداخلية الصادر مطلع شباط/فبراير الجاري، بإيقاف فعالية لممارسة اليوغا، مخصصة للفتيات في البر، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوقفت وزارة الداخلية الفعالية، بعد مطالبة من نائب مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي بذلك.

وكان إعلان لمدربة تدعى إيمان الحسينان قد دعا للمشاركة في فعالية يوغا للنساء في صحراء الكويت، مضيفا أن ”المستشارين فيصل الموسوي وسعد الرفاعي سيكونان ضيفي الرحلة“.

وجاءت دعوات لإيقاف فعالية ”اليوغا“، إزاء ما اعتبره كويتيون أن الرياضة مسيئة للدين، ودخيلة على العادات والتقاليد، فيما استنكر آخرون اتخاذ إجراء لإيقاف فعالية رياضية نسائية، متسائلين عن السند القانوني لذلك.