الكويت.. المحكمة الدستورية تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

قضت المحكمة الدستورية في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء والتي تجرم ”التشبه بالجنس الآخر“.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن قرار المحكمة جاء للفصل في الطعن المقدم على المادة المعنية، إذ أكد الطاعن أن هذا التشابه يعتبر مرضا، وعليه لا يمكن تجريم المرض.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ”النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها“.

وأضافت أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها ”تزين جنسٌ بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر“ يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تُحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم.

ولفتت إلى أن ”تقدير الأمر في النهاية يصبح متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبّى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها“.

وكانت ندوة أقيمت في جمعية المحامين الكويتيين، بمشاركة 5 أخصائيين في القانون وعلم النفس، وذلك لمناقشة طعن قدمه المحامي علي العريان للمحكمة الدستورية بشأن المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتعلقة بتجريم التشبه بالجنس الآخر.

وأشار المشاركون في الندوة إلى قضية اضطراب الهوية الجنسية، إذ اعتبر المحامي علي العريان أن نص القانون الكويتي الذي يجرّم التشبه بالجنس الآخر جاء ”واسعا وشاملا ولم يقم على أساس طبي أو يستند إلى مراجع طبية نفسية“.

وذكر المحامي العريان ”أن اضطراب الهوية الجنسية يعتبر مرضا نفسيا وليس جريمة، استنادا إلى مرجعيات طبية معتَبرة عالميا“.

وأثارت الندوة التي أثارت قضية اضطراب الهوية الجنسية من ناحية قانونية وشرعية ونفسية، والعقوبات التي يفرضها القانون الكويتي على هذه الفئة، جدلا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.