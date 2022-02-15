مناشدات لنقل راعية الإبل السعودية شومة العنزي إلى الرياض للعلاج

ناشد أحد أقرباء راعية الإبل المعروفة في السعودية، شومة العنزي، المساعدة، من أجل نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة الرياض، بغرض العلاج.

وقال نواف العنزي، في تغريدة عبر تويتر، إن شومة العنزي ترقد في مستشفى القريات العام منذ ما يقارب الـ14 يوما.

وأكد نواف حاجة شومة العنزي للتحويل إلى أحد مستشفيات الرياض، لافتا إلى أن جميع المستشفيات رفضت حالتها.

وكانت نورة العنزي، ابنة شومة، نشرت منذ مطلع الشهر الجاري، سلسلة تغريدات تنشد بها الدعاء لوالدتها بالشفاء، موضحة أن والدتها أصيبت بفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19).

ولاحقا، أكدت نورة أن والدتها شومة تنازلت عن المطالبة بديونها ومستحقاتها المالية، مضيفة أن والدتها أبلغتها بتسجيل أسماء جميع من لهم ديون، وإبلاغهم بإعفائهم منها.

واشتهرت شومة العنزي، وهي في التسعينيات من عمرها، باختيارها حياة الصحراء منذ ثلاثين عاما لرعاية إبلها، بعد وفاة زوجها واضطرارها لتحمل مسؤولية إعالة أبنائها.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل/ نيسان العام الماضي، مقطع فيديو يوثق تقديم الأمير تركي بن محمد لإبل هدية لشومة العنزي.

وقدم الأمير تركي، لشومة العنزي، الفحل ”جمران“، وهو أحد سلالات الإبل ”الوضح“ المعروفة على مستوى الجزيرة.

وسبق أن رصد نادي الإبل في تقرير له، جانبا من حياة التسعينية شومة العنزي، إذ كشف أنها تعيش مع إبلها في شمال المملكة منذ ثلاثين عاما.

وقالت شومة العنزي في التقرير، إن زوجها توفي في حادِث، وكان أطفالها صغارا حينها؛ لذلك تولت مسؤولية معيشتهم ومتابعة دراستهم وعلاجهم، باستخدام السيارة التي كانت تقودها بنفسها.

وأضافت أن أبناءها الآن متزوجون، وأن الإبل رافقتها في رحلتها، ولم تفارقها منذ سنوات عديدة، مؤكدة أنها تعيش معها في أمان وتستأنس بها.

يذكر أن امرأة قيل إنها شومة العنزي، تواجدت في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، حيث ظهرت أمام خيمة وهي تصدح على الإبل لمناداتها، وتردد: ”تعالي وارجحي يامي.. شوفك يطرد الهمي”.

ولاحقا، نفت ابنة شومة العنزي، أن تكون السيدة التي شاركت في المهرجان هي والدتها، متهمة المرأة بانتحال شخصية والدتها، ومطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.