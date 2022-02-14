أضرحة الأولياء الصالحين.. ملجأ تونسيين لتحقيق الآمال وجلب السعادة

لا تنسى ”إكرام“ وهي تضع قدمها عند مدخل مبنى مقام الولي ”محرز بن خلف“، أو مثلما يسميه التونسيون اختصارا ”سيدي محرز“، أن تنزع نعليها، وتتلو ببعض الأدعية، قبل أن تشعل شمعة وتذرف الدموع، راجية قضاء حاجتها وتحقيق أمنيتها بعد أن واجهت صعوبات خلال السنوات الماضية.

وتتردد الشابة البالغة من العمر 38 عاما، والتي انقطعت عن الدراسة منذ المرحلة الابتدائية وظلت حبيسة منزل والديها، على زاوية الولي الصالح ”سيدي محرز“ بشكل أسبوعي تقريبا، وتقضي ساعات أمام ضريحه وهي تدعو أن تكون ”كرامات“ ذلك الولي، سببا في أن تكلل خطوبتها بالزواج وأن تودع العنوسة.

وتحدثت ”إكرام“، التي كانت برفقة والدتها، لـ“إرم نيوز“، عن زيارتها لأضرحة ”أولياء الله الصالحين“ ومقامات وزوايا هؤلاء الأولياء، قائلة: ”لم يكتب لخطوبتي أن تكلل بالزفاف، أعاني من العراقيل والتعطيلات، أعيش في تناغم مع خطيبي ولكن كثيرا ما نختلف لتتأجل الفرحة الكبرى، ما ذنبي لأواجه كل هذه العراقيل“.

لن يخيب لي رجاء

وتقول لـ“إرم نيوز“: ”وجدت في سيدي محرز ملاذي لتكون بركته سببا في إتمام زواجي.. أشعر براحة كبيرة وأنا هنا أمام ضريح الولي الصالح، سأقضي حاجتي إن شاء الله وستتم مراسم زفافي، أنا على يقين من أن رجائي لن يخيب“.

وقبل أن تخضب ”إكرام“ أحد كفيها بالحناء وتلصقها على جدار داخل مبنى الزاوية، وهي عادة ترمز إلى أنه عندما يترك الزائر أثرا في ذلك المقام فلن تنساه كرامة الولي الصالح، تتدخل والدتها لتقول: ”الولي الصالح محرز بن خلف بركته كبيرة وعندما أشعر بالحزن آتي إلى هذا المكان لأشعر بالراحة“.

وتضيف أنها ”هي من شجعت ابنتها على ارتياد مقام ضريح سيدي محرز مثل الآلاف من الفتيات والنساء والشبان والرجال ممن لديهم إيمان بأن كرامات الأولياء الصالحين تساعدهم على جلب السعادة وقضاء الحاجة“.

ولا تبدو قصة ”إكرام“، الشابة التي لم تتلقَ حظا كبيرا من العلم والدراسة، سوى مثال حي لظاهرة تكاد تصبح واقعا لا تزال فئة من العائلات التونسية تعيشه وتؤمن به، وهي التردد على أضرحة الأولياء الصالحين، وإقامة المآدب داخل الزوايا التي تنتشر في العاصمة تونس والعديد من المدن الأخرى، وتجد اهتماما متزايدا من كل الفئات على اختلاف مستوياتهم العلمية والاجتماعية والمادية.

وتوجد زاوية ”سيدي محرز“، أو مقام الولي الصالح في نفس النهج الذي يحمل اسم الولي الصالح محرز بن خلف الملقب بسلطان المدينة، وهو مولود بمدينة أريانة بضاحية تونس في أواسط القرن الرابع هجري (العاشر ميلادي)، وكان شخصا ورعا وتقيا ومعروفا بكرمه وتدينه المفرط، كما تنقل بعض الروايات أنه لم يحظ بحب التونسي المسلم فقط، بل شاركه في حبه وتقديره الجميع، حيث تضمنت سيرته مناصرته للمظلومين والمضطهدين من كل الأديان، إذ لم يفرق بين مسلم ويهودي ومسيحي، بل عاملهم بكل حب.

ولا يزال ”سيدي محرز“، أو سلطان المدينة، على غرار معظم الأولياء الصالحين في تونس، حاضرا بقوة في خيال التونسيين وفي الذاكرة الشعبية، من خلال طقوس ”الزيارة“ التي تقام أسبوعيا وتتوافق مع يوم الأربعاء من كل أسبوع، إذ تقام الولائم والمآدب وتذبح الأغنام تبركا وطلبا لتحقيق الأمنيات، إذ يسود الاعتقاد أن ذبح الأغنام هناك دليل على الكرم والجود أسوة بما كان عليه ذلك الولي من كرم وسخاء.

طقوس مهيبة وإيمان راسخ

وتنتشر الزوايا والمقامات بشكل واسع في مختلف ربوع تونس، وتنتشر معها طقوس وممارسات متأصلة متوارثة عن الأجداد لدى عموم التونسيين، ففي العاصمة تونس، وتحديدا في قلب المدينة العتيقة، توجد أضرحة عدد كبير من الأولياء الصالحين مثل ”سيدي محرز“ الملقب بسيدي محرز سلطان المدينة، وسيدي بلحسن الشادلي، وسيدي بن عروس، وسيدي أبي سعيد الباجي، والسيدة عائشة المنوبية، والسيدة العربية وغيرهم.

أما في المحافظات والمدن الأخرى، فيوجد العشرات من أضرحة الأولياء الصالحين، مثل سيدي عبد القادر بالجيلالي في مدينة منزل بوزلفة، أو سيدي أحمد بوبكر بمنطقة أم ذويل بولاية نابل، أو سيدي الصحبي بمحافظة القيروان، أو سيدي تليل في القصرين، وسيدي صالح البلطي في جندوبة، وسيدي أبو لبابة الأنصاري في قابس وغيرهم، ممن يملكون مكانة روحية خاصة لدى التونسيين في ظل اعتقاد راسخ بقدرتهم على قضاء الحاجيات وجلب السعادة في الحياة.

الزردة

وتقام الحفلات في العديد من المدن تيمنا بالأولياء الصالحين، وتعرف هذه العادة باسم ”الزردة“، وهي عبارة عن مجموعة طقوس تقع مرة واحدة من كل عام مع إقامة الذبائح وتقديم الولائم بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية في تلك المنطقة.

ولا تزال زيارة هذه الأماكن تحظى باهتمام عموم التونسيين، إذ إن هناك قناعة راسخة في الخيال الشعبي في تونس، أن هؤلاء الأشخاص مقربون من الله وقادرون حتى بعد قرون من وفاتهم، أن يمنحوا زائريهم كرامات من شأنها أن تسهل حياتهم سواء في الرزق أو رواج التجارة أو الزواج أو طاعة الأبناء أو الشفاء من الأمراض بل حتى النجاح في مهام سياسية.

ففي 2019، وفي ذروة الحملات الانتخابية الرئاسية في تونس، انتشرت صور مرشحين للرئاسة مثل رجل الأعمال ورئيس حزب ”قلب تونس“ آنذاك نبيل القروي، وهو داخل أحد مقامات ولي صالح، فيما كانت أضرحة أولياء صالحين آخرين مكانا يتردد عليه عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية آنذاك، مثل حمة الهمامي السياسي اليساري في مقام الولي الصالح سيدي علي نصر الله في القيروان، ورئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وغيرهم.

ويقول أستاذ علم الاجتماع سنيم بن عبد الله، إن ”هذه الظاهرة تختزل إيمانا راسخا لدى فئة من الناس، بأن أولئك الأولياء هم جزء من الهوية الدينية والاجتماعية لتلك المنطقة بأسرها“.

ويضيف في حديثه لـ ”إرم نيوز“، قائلا: ”في زمن ما لم يكن النفاذ إلى النصوص الدينية متاحا لدى الكثيرين خصوصا في القرى والأرياف، ولذلك كان هؤلاء الأولياء هو من يمثلون مصدر الراحة النفسية والروحية، في جانب ما يرى الكثيرون أن كرامات الأولياء تمنحهم الراحة وتساعدهم على قضاء حوائجهم، فضلا عن كون تلك الأضرحة هي ما بقي من الأولياء ممن يعتبرون جزءا من الهوية والذاكرة الجماعية.“

يذكر أن هذه المكانة التي يحظى بها الأولياء الصالحون كقوة روحية، لم تمنع من ظهور حركات معارضة لإحياء تلك العادات، حيث تعرض عدد من أضرحة ومزارات الأولياء في تونس منذ 2013 إلى الحرق والتخريب بدعوى أن تلك الأعمال بدع وشرك بالله.