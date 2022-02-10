ورقة تقويم صالح العجيري في يوم وفاته.. "حكمة ووصية" تلفت انتباه الكويتيين

لفتت ورقة تقويم ”العجيري“، اليوم الخميس، وهو اليوم الذي توفي فيه صاحب هذا التقويم الفلكي الكويتي الشهير صالح العجيري، والذي فارق الحياة عن عمر 102 عام، انتباه شريحة واسعة من النشطاء؛ لما حملته هذه الورقة من تعليق في أسفلها رأى فيه النشطاء أنه ”حكمة ووصية من عالم بارز“.

وحملت ورقة تقويم ”العجيري“ بتاريخ اليوم 10 شباط/ فبراير، نص الحديث النبوي الذي يدعو إلى اغتنام خمسة نعم قبل فقدانها، والذي يقول ”اغتنم خمسا قبل خمس.. شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك“.

ومن المعتاد أن ترفق كل ورقة في التقويم بحكمة أو حديث أو معلومة، إلا أن الحديث الذي أرفق بالورقة التي صادفت يوم وفاة العالم الفلكي الشهير في تقويمه، وهو التقويم الرسمي في الكويت، كان له وقعا خاصا لدى الكويتيين الذين اعتادوا على تتبع ما يكشفه لهم هذا العالم من أحوال الطقس، وتحديد مواعيد دخول الأشهر ومناسباتهم الدينية كشهر رمضان والأعياد.

وتداولت الحسابات الإخبارية والنشطاء ورقة التقويم، معتبرين أن مصادفة ما ورد في الورقة مع يوم وفاة العجيري هو أمر لافت، وبصمة أخيرة في حياة هذا العالم الفلكي.

واعتبر الناشط أحمد مشعل المطيري أن الحديث الوارد في ورقة تقويم العجيري هي حكمة في يوم وفاته، حيث قالت ”حكمة ”يوم وفاته“ في تقويم العجيري اغتنم خمسا قبل خمس:شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك ..ونشهد الله أنك اغتنمتها جميعا وأفنيت عمرك في خدمة وطنك في مجال العِلم والفلك، جعل الله عملك وعطاءك شفيعا لك يوم القيامة“.

حكمة "يوم وفاته" في تقويم العجيري👇🏼

اغتنم خمساً قبل خمس:

شبابك قبل هرمك،

وصحتك قبل سقمك،

وغناك قبل فقرك،

وفراغك قبل شغلك،

وحياتك قبل موتك .. ونشهد الله أنك اغتنمتها جميعاً

وأفنيت عمرك في خدمة وطنك

في مجال العِلم والفلك🔭

جعل الله عملك وعطاءك شفيعاً لك يوم القيامة..#صالح_العجيري pic.twitter.com/UkIjH1WvpB — أحمد مشعل المطيري (@AhmedMAlMutairi) February 10, 2022

وقال المهندس خالد حمود العتيبي: ”الدكتور #صالح_العجيري يعطينا درس حتى في يوم رحيله اغتنم خمسا قبل خمس“.

الدكتور #صالح_العجيري يعطينا درس حتى في يوم رحيله إغتنم خمساً قبل خمس.. pic.twitter.com/JFBIlFSp58 — م. خالد حمود العتيبي (@Eng_khaledhomud) February 10, 2022

وأشار الناشط علي الفراج الشمري إلى أن ما ورد في هذه الورقة هو ملخص لحياة العجيري، قائلاً ”مع الاسف لم يعر احد اي اهتمام للكلمات المكتوبه بنهايه الورقه هذي الكلمات تمثل واقع حياه الدكتور العجيري لذلك كان سعيد وبالاخره هو كذلك سعيد، تبي تكون سعيد نفسه؟ وسواللي تحبه حتى لو الوقت ما يصلح، يعني بوقت دراسه الدكتور للفلك كان الشعب مشغول بالبحث عن الماء“.

مع الاسف لم يعر احد اي اهتمام للكلمات المكتوبه بنهايه الورقه

هذي الكلمات تمثل واقع حياه الدكتور العجيري لذلك كان سعيد وبالاخره هو كذلك سعيد ،

تبي تكون سعيد نفسه؟وسو اللي تحبه حتى لو الوقت ما يصلح ، يعني بوقت دراسه الدكتور للفلك كان الشعب مشغول بالبحث عن الماء pic.twitter.com/wX8LdneY8c — علي الفراج الشمري (@godshand93) February 10, 2022

وأعاد الإعلامي نجم عبدالله نشر الورقة عبر حسابه في تويتر“، وقال: ”#صالح_العجيريرحل العجيري وترك هذا الحديث النبوي الشريف بتقويم العجيري… اغتنم خمسا قبل خمس“.

#صالح_العجيري رحل العجيري وترك هذا الحديث النبوي الشريف بتقويم العجيري …. إغتنم خمسا قبل خمس. pic.twitter.com/3DPTDdOfec — نجم عبدالله (@NAJEMABDULLAH1) February 10, 2022

والعجيري من مواليد 1920، ويعتبر أحد أشهر علماء الفلك في الكويت والمنطقة، قدم الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج.

ومن أبرز إنجازاته، تقويم ”العجيري“ الذي بدأ منذ عام 1952 وما زال يُنتج كل عام، وهو تقويم يمتاز بدقة حساباته، إضافة إلى ”مرصد العجيري“ الفلكي الذي أسسه مطلع سبعينيات القرن الماضي على نفقته الخاصة، واستورد له قبة فلكية من الولايات المتحدة الأمريكية.