وفاة عالم الفلك الكويتي صالح العجيري عن 101 عام

توفي عالم الفلك الكويتي الشهير صالح العجيري، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 101 عام.

ونعت شخصيات ومشاهير ومواطنون في الكويت والخليج، العجيري، الذي قدم الكثير من الأبحاث الهامة في علم الفلك، عبر موقع التواصل ”تويتر“ من خلال هاشتاغ #صالح_العجيري.

وكتب رئيس مجلة الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في نعي عالم الفلك العجيري: ”َونسأل الله جلت قدرته ان يرحم فقيد الكويت العم صالح العجيري برحمته الواسعة وان يسكنه جنة الفردوس مع الصالحين والمؤمنين وان يلهم ذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان ، انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم“.

َونسأل الله جلت قدرته ان يرحم فقيد الكويت العم صالح العجيري برحمته الواسعة وان يسكنه جنة الفردوس مع الصالحين والمؤمنين وان يلهم ذويه ومحبيه الكثر جميل الصبر والسلوان ، انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. -٢ — مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) February 10, 2022

بدوره، نعاه النائب عبدالكريم الكندري في تغريدة قائلا: ”فقدت الكويت عالمها الجليل العم صالح العجيري اللهم إجزه عنا خير الجزاء وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.“.

فقدت الكويت عالمها الجليل العم صالح العجيري اللهم إجزه عنا خير الجزاء وارحمه برحمتك وأكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.#صالح_العجيري pic.twitter.com/5lXlEPqKmW — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) February 10, 2022

وكتب الإعلامي حمد العلي: ”رحل عن عالمنا اليوم الدكتور #صالح_العجيري أشهر عالم فلك بالخليج والوطن العربي عظم الله أجورنا“.

لا حول ولا قوة الا بالله

رحل عن عالمنا اليوم الدكتور #صالح_العجيري

أشهر عالم فلك بالخليج والوطن العربي

عظم الله أجورنا 💔 pic.twitter.com/Kaor8AuCCl — مع حمد قلم (@7amadQalam) February 10, 2022

وعلق الصحافي رشيد الفعم: ”رحم الله العالم الجليل #صالح_العجيري وجزاه الله عنا خير طيلة عمره الذي افناه في علمه وخدمة وطنه …له الرحمة والمغفرة“.

رحم الله العالم الجليل #صالح_العجيري وجزاه الله عنا خير طيلة عمره الذي افناه في علمه وخدمة وطنه …له الرحمة والمغفرة pic.twitter.com/QbNM7UiSGH — رشيد الفعم (@rasheedalfaam) February 10, 2022

ونعاه رئيس تحرير صحيفة السياسة، أحمد الجارالله، بقوله ”رحل رجل الفلك بعد مائه عام من الحياه بذهنه المتوقد رحم الله صالح محمد صالح العجيري عاش معنا وأخبرنا ما سيكون عليه يومنا إنه فلكي كويتي موهوب رحمه الله والهمنا والهم ذويه الصبر والسلوان“.

رحل رجل الفلك بعد مائه عام من الحياه بذهنه المتوقد رحم الله صالح محمد صالح العجيري عاش معنا وأخبرنا ماسيكون عليه يومنا إنه فلكي كويتي موهوب رحمه الله والهمنا والهم ذويه الصبر والسلوان#صالح_العجيري#الكويت pic.twitter.com/vBbeZFxmSj — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) February 10, 2022

وكتبت الأكاديمية شيخة الجاسم في تغريدتها على حسابها في ”تويتر“: ”نجمة انطفأت في سماء #الكويت إلى رحمة الله العم #صالح_العجيري“.

وصالح محمد صالح عبد العزيز العجيري من مواليد 23 يونيو/ حزيران عام 1920، قدم الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج.

للراحل العجيري العديد من المؤلفات التي تتناول موضوعات الفلك ومن إنجازاته تقويم العجيري المُسمى على اسمه، كما قام في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين ببناء مرصد فلكي في الكويت وعلى نفقته الخاصة، والذي حمل لاحقا اسمه ”مرصد العجيري“.