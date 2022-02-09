انطلاق الموسم الثاني من برنامج "كِرام" لتعزيز التجارب السياحية السعودية

انطلق أمس الثلاثاء، الموسم الثاني من برنامج ”كِرام“ الذي ترعاه الهيئة السعودية للسياحة، والذي يهدف لتعزيز التجارب السياحية السعودية، واحتضان الموهوبين في المجال السياحي، ومساندتهم، وتعزيز قدراتهم وتأهيلهم لدخول مجال العمل.

وعُرضت الحلقة الأولى من البرنامج الذي يستقطب الشباب والشابات الموهوبين في المجال السياحي على شاشة (MBC1)، حيث تولى تقديم البرنامج اليوتيوبر والرحالة أنس اسكندر، والمذيعة جومانة عبد الله والرحالة إيثار فهد.

إطلاق النسخة الثانية من برنامج "#كِرام" لصناعة التجارب السياحية الملهمة

ضمن برامج المشاركة المجتمعية لـ #االهيئة_السعودية_للسياحة@KiramSaudi pic.twitter.com/LIwnqpp4Lz — الهيئة السعودية للسياحة (@SaudiTourism) February 8, 2022

وسيتم عرض حلقة واحدة أسبوعياً، حيث يتم خلال هذه الحلقات اكتشاف المعالم السياحية والأثرية في مناطق مختلفة من المملكة، وتقديم تجارب سياحية لشبان وشابات يتم تقييمهم وفق معايير ثابتة، حيث سيشارك 3 أشخاص في كل حلقة ويتم اختيار رابح واحد منهم، على أن يتم اختيار رابح واحد في نهاية هذا الموسم.

وسيحصل الرابح الأول في كل حلقة على 100 ألف ريال سعودي (26.7 ألف دولار)، فيما سيحصل الرابح في نهاية الموسم الثاني على الجائزة الكبرى وهي 500 ألف ريال (133 ألف دولار).

استمتعنا مع بندر وكانت التجربة حماسية وغريبة🤩

شوفوا لحظة إعلان فوزه وحصوله على جائزة 100 ألف ريال 💵👏

ألف مبروك تستاهل الفوز 💜#كِرام

pic.twitter.com/Tsr8MV27EU — كِرام (@KiramSaudi) February 8, 2022

وسبق أن أشار مقدم البرنامج أنس اسكندر، في لقاء متلفز قبيل انطلاق البرنامج إلى فكرة البرنامج، قائلاً ”إن البرنامج يُعرض على شاشة التلفزيون إلا أن هناك معسكر (كِرام) سبق البرنامج ترعاه الهيئة السعودية للسياحة“.

وأوضح اسكندر ”أن المعسكر أقيم لاستقطاب المهتمين بالمجال السياحي لصقل مواهبهم وتأهيلهم حتى يصبحوا قادرين على تطوير أعمالهم السياحية، ومن هنا جاء البرنامج من خلال تصوير هؤلاء الموهوبين لتمكينهم من المنافسة في البرنامج“.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة، قد أعلنت إطلاق الموسم الثاني من البرنامج لرفع مستوى الفاعلية والمواءمة بين مرحلة صناعة الأفكار وتطويرها، عبر مشاركة ودعم منظومة السياحة السعودية والجهات ذات العلاقة ونخبة من الخبراء في عدد من المجالات.

وتتنوع التجارب السياحية التي يشارك فيها المتنافسون في هذا البرنامج بين ”التراث، والثقافة، والفنون، والمغامرة، والرفاهية والاستجمام، وغيرها“.

ويأتي انطلاق هذا الموسم عقب النجاح والمشاهدة الواسعة التي حظي بها الموسم الأول الذي انطلق عام 2021، واستقطب أكثر من 10 آلاف مشترك، وتأهل 300 للمرحلة التالية، وخرّج 113 شابا وفتاة يمثلون 12 منطقة حول المملكة في 5 مجالات سياحية متنوعة.

وحظي الموسم الأول بمشاهدات عالية، حيث وصل عدد المشاهدات على منصة (MBC1) أكثر من 9 ملايين مشاهدة عالمية، فيما بلغ عدد المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 10 ملايين.

وشارك عدد من المشاهير العرب في الموسم الأول في البرنامج بإعلان أسماء الفائزين في كل حلقة، ومنهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنانة نور الغندور والفنان صابر الرباعي.