الإمارات.. "إكسبوجر" الشارقة تتكفل بتعليم الطفل السوري بطل صورة حاوية القمامة

كشف طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في دولة الإمارات أن ”إكسبوجر“ وبالتعاون مع مؤسسة ”القلب الكبير“، سوف تتكفلان بتعليم الطفل السوري حسين، حتى نهاية مرحلة الثانوية العامة، الذي ظهر في فيديو جالسا على حافة حاوية قمامة وهو يقرأ كتابا.

وأعلن علاي، خلال مهرجان ”إكسبوجر“، تكريم مصور لقطة الطفل حسين، المهندس رودريك ماغمس، والتي سبق أن أثارت تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علاي مستعيدا تفاصيل الصورة: ”داخل حاوية نفايات جلس طفل لم يبلغ عمره 8 سنوات، كان يجمع البلاستيك والخردة التي يبيعها، فعثر على كتاب، فتناسى تعبه وغرق في حاوية يقرأ في الكتاب، ذلك لم يكن مشهدا في فيلم، بل كانت قصة واقعية، لم تكن لتصل إلينا ونعرف تفاصيلها، لولا عدسة شاب التقطها في لحظة، هذا الشاب نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فصارت حديث العالم“.

بسبب صورة .. "إكسبوجر" يتكفل بتعليم طفل سوري "إكسبوجر" يعلن بالتعاون مع "القلب الكبير" تكفله بتعليم الطفل السوري "حسين" الذي تم التقاط صورة له وهو في حاوية قمامة، ممسكاً بكتاب انتشله من بين النفايات، وذلك حرصاً على توفير فرصة تعليم مناسب للأطفال. pic.twitter.com/K9VReO0xhr — شبكة أبوظبي 🔴 (@NET_AD) February 9, 2022

والتقط المصور، صورة الطفل حسين، في لبنان، حيث يجابه معظم اللاجئين السوريين حياة الفقر والبؤس.

وقال مدير المكتب الإعلامي: ”الصورة تنشيط للمعرفة وإحياء للوعي، وقد يكون الوعي الذي تشكله الصورة مفتاحاً لتغيير العالم، ونحن أمام دورة من «إكسبوجر» رسمت ملامحها عدسات أبرز مصوري العالم“.

وأضاف: ”فن التصوير هو صناعة الجمال والفرح وليس توثيقهما فقط، وحتى يكون التصوير كذلك، لابد للكاميرات أن تكون محمولة بالقلب وليس باليد“.

وانطلقت النسخة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير ”اكسبوجر“، أمس الثلاثاء.

ويستضيف المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ويستمر حتى 15 فبراير/شباط الحالي بمركز إكسبو الشارقة، 70 مصورا محترفا من مختلف أنحاء العالم على منصة ملهمة يعرضون فيها 1600 عمل بصري استثنائي، عبر 45 معرضا فنيا فرديا وجماعيا تجسد قصص الشعوب وتجاربهم الإنسانية المؤثرة.

ويقدم المهرجان الذي يقام للمرة الأولى على مدار سبعة أيام متواصلة برنامجا متكاملا يضم 28 جلسة ملهمة وورش عمل تدريبية متخصصة وجلسات تقييم الأعمال الفنية كما تتميز دورة هذا العام باستضافة أول قمة بيئية تحت شعار ”أنقذوا المحيطات“ وهي تمثل نداء عالميا لتوحيد الجهود وإيجاد حلول فاعلة لمخاطر تلوث البحار والمحيطات.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من كبار المصورين العالميين أبرزهم ستيف ماكوري صاحب صورة ”الفتاة الأفغانية“ التي نشرتها ”ناشيونال جيوغرافيك“ والمصور الأمريكي جيمس ناكتوي المتخصص بتوثيق الحروب والأزمات الاجتماعية، والمصور الصحفي بريان سكيري المعروف بشغفه بتصوير الحياة البرية وعالم ما تحت الماء.