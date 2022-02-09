الكويت.. نجل المفقود محمد البغلي يرفض اتهام وزير الخارجية بالإهمال

فند فهد البغلي، نجل رجل الأعمال الكويتي المفقود في رومانيا محمد البغلي، ما جاء من اتهامات على لسان النائب في مجلس الأمة شعيب المويزري لوزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر بشأن إهمال قضية والده.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، عبر فهد البغلي عن استغرابه من تصريحات المويزري، مؤكدا أنهم ”فوجئوا بما جرى تداوله خلال جلسة استجواب وزير الخارجية في مجلس الأمة“.

وشدد على أن ملف والده لم يتم إغلاقه حتى يتم فتحه من جديد، مؤكدا أنه ”لا يوجد أي تقصير من وزارة الخارجية أو الوزير الناصر بتوصيات ومتابعة من القيادة السياسية“.

ونفى فهد البغلي وجود أي إهمال في ملف والده، موجها شكره لوزير الخارجية والمعنيين فيها.

وتابع في تفاصيل ملف والده أنه ”تم إرسال وفد برئاسة مدير شؤون أوروبا بالخارجية مع وفد دبلوماسي لرومانيا لمتابعة الملف مؤخرا“.

وأضاف ”أبدى وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر استعداده للذهاب شخصياً إن تطلب الأمر من أجل متابعة الموضوع ودائما ما ينقل إلينا اهتمام القيادة السياسية بالملف وعدم ادخار أي جهد إزاء أي خيط أو دليل“.

وشدد فهد البغلي على أن ملف اختفاء والده عمره 6 أعوام وليس 15 عاما، مؤكدا أن السفارة في رومانيا تتابع الموضوع ولم تهمله بتاتاً.

وفند رياض البغلي، الابن الثاني لرجل الأعمال المفقود، تصريحات المويزري كذلك، مبينا في تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ انه ”مضى على اختفاء والدنا #محمد_البغلي في #رومانيا ٦ سنوات ولا يوجد أثر له بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية“.

وكان شعيب المويزري قد واجه وزير الخارجية أحمد الناصر خلال استجوابه في مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، قائلا إن ”أبناء المفقود محمد البغلي يطالبون بإعادة فتح التحقيق في قضية اختفاء والدهم“، متسائلا عما قدمه الوزير لهم.

ورد وزير الخارجية بالقول إن المتابعة على أعلى مستوى في الكويت لملف محمد البغلي، مشددا على أن ”سير القضية أعيد مرة أخرى، وأنه لم يتم الانقطاع عن التحقيق في قضية الملف“.

وأعلن أن ”وفدا أمنيا سيتوجه في مارس/ آذار المقبل لمتابعة قضية المفقود البغلي“.

واختفى رجل الأعمال محمد البغلي منذ العام 2015 في رومانيا خلال قضاء الأسرة إجازة الصيف هناك في ظروف غامضة، دون أن يتم العثور عليه حتى الآن.