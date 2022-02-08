عاد إليها بعد 4 عقود.. رجل أعمال أمريكي يتلقى هدية غير متوقعة في السعودية

حصل رجل أعمال أمريكي، على هدية غريبة خلال زيارة يقوم بها للسعودية، التي عاش فيها بعض الأعوام خلال طفولته، ومن غير المعروف إن كان سيستطيع نقلها معه إلى منزله في الولايات المتحدة.

وعاش ”سيد فريتس“ في السعودية عام 1978 برفقة والده الموظف في الخدمات الأرضية بالخطوط الجوية السعودية، لترافقه ذكريات تلك الأعوام القليلة كل حياته، قبل أن يعود لزيارة المملكة بعد نحو 4 عقود.

فقد وصل فريتس (54 عاما) إلى السعودية الشهر الماضي، وسط حفاوة كبيرة في الاستقبال من قبل كثير من السعوديين الذين يعرفون حبه لبلادهم التي تشكل طابع منزله في أمريكا، قبل أن يهديه أحدهم ”ناقتين“، حيث تعتبر ”الإبل“ من الهدايا القيمة عند السعوديين.

وظهر رجل سعودي مسن في مقطع فيديو، وهو يرحب بالضيف الأمريكي الذي يرتدي الزي السعودي التقليدي، ويشكره على مشاعره تجاه المملكة ومواطنيها، بينما يقوم شاب بالترجمة بين الطرفين.

ويبدو نقل تلك الهدية صعبا بالنسبة، لفريتس، لكنه تساءل عما إذا كانت الخطوط الجوية السعودية ستنقل الناقتين معه خلال عودته إلى بلاده، حيث إن الشركة الحكومية هي من وجهت له الدعوة لزيارة المملكة بعدما ظهر في مقطع فيديو يتحدث بحنين عن حياته السابقة في المملكة خلال زيارة، ثواب العتيبي، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي السعوديين لمنزله في الولايات المتحدة.

وقد يترك، فريتس، الناقتين في السعودية، حيث سيجد كثيرا من الخيارات في بلد ينتشر فيه اقتناء الإبل على نطاق واسع، وتم فيه افتتاح فندق خاص بالإبل خلال مهرجان الإبل الأكبر في العالم، الذي اختتم فعالياته قبل أيام قليلة.

وأشار والد، ثواب العتيبي، وهو صاحب الهدية إلى أن بإمكان، فريتس، ترك هديته في المملكة، ثم العودة، حيث ينوي، فريتس، نقل جزء من عمله إليها.

هنا قصة #ثواب_السبيعي أثناء وجوده خارج الوطن، وزياره رجل الاعمال الامريكي له بمنزله في الخرمه شرق مكة🇸🇦

@sid_fritts @sai7org

مقطع يستحق النشر وكثر من امثاله💚

– pic.twitter.com/1f4CXevlqH — خلف الدوسري (@kalafaldossry) February 7, 2022

ونقلت صحيفة ”عرب نيوز“ السعودية التي تصدر باللغة الإنجليزية، عن، فريتس، الذي يمتلك شركة تدفئة وتهوية، وشريك في ملكية شركة أخرى متخصصة في الرياضة والترفيه، قوله إنه ”يعمل حاليا على استخراج الموافقة على العمل في السعودية“.

ولدى، فريتس، أصدقاء سعوديون في الولايات المتحدة، يزورون منزله ويقيمون لأسابيع في كل مرة، ومن بين من التقاهم في زيارته شخصيات بارزة، منها الأمير تركي الفيصل، نجل الملك الراحل فيصل، والذي عاصر فترة حكمه للسعودية عندما كان طفلا في المملكة، ولا يزال يحتفظ بصورة له في منزله.

ومنذ الشهر الماضي، عندما نشر اليوتيوبر العتيبي، مقطع الفيديو من داخل منزل فريتس في أمريكيا، شاهد الملايين قصة أحد الأجانب الذين عاشوا في المملكة مثل ملايين آخرين، ولايزال كثير منهم يحتفظ بذكرياته هناك.