حقائب وأزياء عصرية للاحتفال بأول نسخة من عيد التأسيس في السعودية

بدأت الاستعدادات في السعودية للاحتفال بأول نسخة من عيد التأسيس، الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر، حيث سيتاح لجيل جديد من الشبان والشابات الذين لا يعرفون كثيراً عن تلك الحقبة ارتداء أزياء عصرية تم تصميمها خصيصاً للمناسبة التاريخية.

وقرر البلد الخليجي الكبير، الشهر الماضي، اعتبار يوم 22 شباط/ فبراير من كل عام عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف عام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض.

وأعقب ذلك الإعلان، الكشف عن شعار رسمي للمناسبة التاريخية، تضمن رموزاً تراثية وتاريخية تشير لماضي البلاد، بجانب الكشف عن تصميمات ملابس وحقائب وكمامات للوجه، تحمل ذلك الشعار على ألوانها الزاهية.

ومن المتوقع أن تستقطب تلك الملابس والإكسسوارات العصرية، بشعارها الذي يعود لثلاثة قرون ماضية، عدداً كبيراً من الشبان والفتيات في المملكة، والذين يبدون تفاعلاً كبيراً مع الفعاليات والاحتفالات التي بدأت تشهدها البلاد في السنوات القليلة الماضية بعد عقود من الانغلاق.

ويصادف يوم التأسيس هذا العام تاريخاً مميزاً هو 22/2/2022، بحيث يظهر الرقم ”2“ مكرراً في خانات اليوم والشهر والعام، ما يضفي خصوصية على أول احتفال بالمناسبة، حيث تستهوي مثل تلك التفاصيل كثيراً من الشبان والفتيات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد المغردين السعوديين مبدياً إعجابه بشعار المناسبة الذي سيتاح استخدامه بأشكال متعددة: ”جميل جداً العمل والهوية فيها روح، الموسيقى، نوع الخط، التفاصيل، الألوان، الهوية البصرية، موهوبين، الكلمات العميقة، أبطال وشي مفرح، هنا تكتمل الموهبة والانتماء عندما يسلم العمل لأبناء الوطن“.

وعرض القائمون على تصميم شعار المناسبة استخدامات عديدة له، مثل الأغطية الواقية للهواتف النقالة، وأكواب وأقلام ولوحات وحاملات للمفاتيح؛ بهدف استقطاب كل شرائح المجتمع يوم الاحتفال.

كما بدأت شركات التسويق بالترويج لعروضها بمناسبة يوم التأسيس، وسط توقعات بأن يشهد مشاركة كبيرة بالنظر للاهتمام الرسمي الكبير به، والحماس الذي أبداه عدد كبير من مواطني المملكة في تفاعلهم بمواقع التواصل الاجتماعي منذ إقرار الاحتفال بيوم التأسيس وإطلاق شعار خاص به.

وحثت إحدى المنصات التي توفر تصميمات خاصة من الملابس النسائية، اليوم الاثنين، زبائنها على التخطيط من الآن لحجز ملابس عصرية ”بلمسات من التراث السعودي في يوم التأسيس“، على حد قول القائمين على تلك المنصة.

وقررت وزارة التعليم إقامة برامج وفعاليات وأنشطة للتعريف بالمناسبة ودلالتها لدى طلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وقالت في بيان لها إنها تستهدف ”تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء لاستذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية“.

وفي موقع ”تويتر“، حيث يتواجد ملايين السعوديين، يلقى شعار المناسبة تداولاً كبيراً بين المغردين، وإعجاباً بتفاصيله البسيطة، حيث تم تصميمه بشكل دائري يضم داخله رموزاً ترتبط بتراث وتاريخ المملكة، وهي الراية، التمر، المجلس، الخيل العربي، والسوق.

وكتب أحد المغردين في ذلك السياق: ”جميل جداً شعار يوم التأسيس #يوم_بدينا يأكد على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد الممتد منذ أكثر من 300 عام، ويعتبر ذكرى وطنية يفتخر ويعتز بها الجميع“.

وسيحمل يوم التأسيس مكانة رمزية تشبه مكانة اليوم الوطني للمملكة، الذي يرمز لتوحيدها بحدودها الحالية على يد الملك عبد العزيز آل سعود عام 1932، ويشهد كل عام مشاركة حاشدة بفعالياته.