السعودية.. وفاة الشيخ يعقوب الباحسين عضو هيئة كبار العلماء سابقا

توفي، اليوم الأحد، الشيخ يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، العضو السابق بهيئة كبار العلماء، وعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء بالسعودية، عن عمر ناهز الـ94 عامًا.

ونشر الحساب الخاص بالشيخ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نعيًا جاء فيه: ”توفي قبل قليل العالم الأصولي #الشيخ_يعقوب_الباحسين بعد حياة خدم فيها علوم الشريعة بمؤلفات فريدة، رحمه الله ورضي عنه وغفر له وجعل ما قدم في ميزان أعماله الصالحة يوم يلقى ربه“.

توفي قبل قليل العالم الأصولي #الشيخ_يعقوب_الباحسين بعد حياة خدم فيها علوم الشريعة بمؤلفات فريدة ، رحمه الله ورضي عنه وغفر له وجعل ماقدم في ميزان أعماله الصالحة يوم يلقى ربه . آميييين آمييين 💔 — أ د. يعقوب الباحسين (@D_yacoub11) February 6, 2022

يذكر أن الراحل من مواليد سنة 1928، وقد تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس مدينة البصرة بالعراق، وحصل على الدكتوراة في الفقه من جامعة الأزهر، وزاول التدريس في جامعة البصرة ثم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

لدى الشيخ الراحل العديد من المؤلفات في الفقه وأصوله، وهو حاصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية لعام 2005م عن جهوده في التأليف ذي التأصيل والتجديد في القواعد الفقهية.

ونعى عدد من الشيوخ والأساتذة والمواطنين الشيخ الباحسين، سائلين له الرحمة والمغفرة، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

وعددوا مناقب الراحل، لافتين إلى أنه خلف من ورائه العديد من الكتب المفيدة والعلوم النافعة التي استفاد منها الكثيرون؛ من تدريسه لعلم أصول الفقه.