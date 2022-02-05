ناشطون يستغلون قضية ريان لتسليط الضوء على حقوق الأطفال

رأى ناشطون في خضم ترقب واقعة الطفل المغربي ريان من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي فرصة لإعادة تسليط الضوء على قضايا عالقة في بلادهم، للفت الأنظار إليها.

وتحولت حادثة سقوط الطفل المغربي ريان في بئر ارتوازية على عمق أكثر من 30 مترا ومحاولة إنقاذه إلى حدث عالمي، وسط ترقب مكثف وواسع امتد من العالم العربي ليتجاوز حدوده إلى العالم.

قضية الطفل فواز القطيفان

وتعد قضية الطفل السوري فواز القطيفان، أبرز القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، تزامنا مع واقعة الطفل ريان.

ويقول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الطفل القطيفان، وهو من محافظة درعا، مختطف منذ 3 أشهر من إحدى العصابات، طلبا للفدية من ذويه.

وتداولوا مقطع فيديو، قيل إنه يعود للطفل فواز أثناء تعذيبه من قبل أشخاص، وذلك في محاولة للضغط على عائلته فيما يبدو.

ورغم أن قضية الطفل، بحسب متابعين، تعود إلى ما قبل 3 أشهر، إلا أن ناشطين في سوريا، قرروا استثمار واقعة الطفل ريان فيما يبدو، للحصول على دعم للطفل.

اختطاف الأطفال في أوروبا

واستغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كذلك، واقعة الطفل ريان، لتسليط الضوء على ما قيل إنه عملية منظمة وممنهجة من قبل سلطات دول أوروبية لاختطاف أطفال من قبل آبائهم.

ويقول ناشطون إن مئات العائلات السورية والعربية، التي لجأت إلى دول مثل السويد وألمانيا وغيرهما، قامت السلطات بسحب أبنائهم منهم، بدعوى أنهم غير أهل لتربيتهم.

وتداول رواد مواقع التواصل عددا من مقاطع الفيديو والمنشورات التي تعود لقصص عائلات وأطفال، قيل إنه تم اختطافهم من قبل مجلس الخدمات الاجتماعي في السويد ”السوسيال“، لتأمينهم بدلا من عائلاتهم.

ولم تتضح أسباب وملابسات سحب الأطفال من آبائهم من قبل ”السوسيال“ في السويد، في الحملة التي تم إطلاقها على مواقع التواصل.

قضية بدون الكويت

استغلت الناشطة والسياسية الكويتية سلوى سعيد، واقعة الطفل ريان، وذلك لإعادة تسليط الضوء على قضية فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ في الكويت.

وعلقت السياسية ”سعيد“ في تغريدة مثيرة نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”جميع أطفال الكويتيين البدون واقعون في حفرة الآن لكن لا أحد يحاول الحفر لإنقاذهم!“.

وتُعتبر قضية ”البدون“ من القضايا الشائكة منذ عقود في البلد الخليجي الملقب ”ببلد الإنسانية“، وتقدر أعدادهم بأقل من 100 ألف شخص بحسب التقارير الرسمية، إلا أنهم يقولون ”إنهم أكثر من ذلك بكثير ويصرون على أنهم كويتيو الأصل“.