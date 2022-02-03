جدل في الكويت بعد إيقاف فعالية "فتيات اليوغا" في البر

أثار قرار وزارة الداخلية في دولة الكويت إيقاف فعالية لممارسة اليوغا، مخصصة للفتيات في البر، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوقفت وزارة الداخلية الفعالية، بعد مطالبة من نائب مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي بذلك.

وزارة الداخلية توقف فعالية تدريب فتيات اليوغا في البر. pic.twitter.com/YWAijsPeoq — المجلس (@Almajlliss) February 2, 2022

وكان النائب العازمي قد استنكر عبر تغريدة في حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، تنظيم الفعالية: ”ما يتردد حول تنظيم شخص عراقي رحلة يوغا في نص البر للبنات فقط مقابل 25 دينارا.. أمر خطير ونشدد على وزير الداخلية سرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ ومحاسبة من منح له التراخيص فورا“.

وكان إعلان لمدربة تدعى إيمان الحسينان قد دعا للمشاركة في فعالية يوغا للنساء في صحراء الكويت، مضيفا أن المستشارين فيصل الموسوي وسعد الرفاعي سيكونان ضيفي الرحلة.

ووفق حسابات إخبارية محلية، فقد قامت وزارة الداخلية بإيقاف الفعالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا، قيل إنه يعود للمدربة صاحبة الإعلان رد على تغريدة النائب العازمي تنفي فيه أن يكون مدرب اليوغا رجلا، موضحة أنها هي من ستشرف على تدريب النساء على اليوغا، أما المدعوّان فهما محاضران فقط على هامش الفعالية.

وكان منشور آخر يعود بحسب رواد مواقع التواصل لصاحبة الإعلان، تعلن فيه عن ”إلغاء رحلة اليوغا“.

وانتقد كويتيون اتخاذ الداخلية قرارا بإيقاف الفعالية بناء على طلب النائب، وقال الكاتب ساجد العبدلي في تغريدة: ”لنتكلم بالقانون.. وبكل موضوعية.. ما هي المخالفات القانونية التي شابت موضوع (دورة اليوغا)، والتي استند إليها النائب حمدان العازمي للمطالبة بإيقاف النشاط، واستجابت لذلك وزارة الداخلية؟! سؤال محايد يحتاج إلى إجابة من مطلع عارف بعيدا عن وجهات النظر“.

لنتكلم بالقانون.. وبكل موضوعية…

ما هي المخالفات القانونية التي شابت موضوع (دورة اليوغا)، والتي استند إليها النائب حمدان العازمي للمطالبة بإيقاف النشاط، واستجابت لذلك وزارة الداخلية؟!

سؤال محايد يحتاج إلى إجابة من مطلع عارف بعيدا عن وجهات النظر… — د. ساجد متعب العبدلي (@DrSajed) February 3, 2022

وسخرت الكاتبة دلع المفتي من القرار: ”يؤسفني أن أقول لك إني أمارس رياضة اليوغا يوميا في البيت وبنصيحة من الأطباء، بانتظار أن تطالب وزارة الداخلية بأن تقتحم بيوتنا وتمنعنا من ممارستها. قال ديمقراطية وحرية قال“.

يؤسفني أن أقول لك أني أمارس رياضة اليوغا يوميا في البيت وبنصيحة من الأطباء…

بانتظار أن تطالب وزارة الداخلية أن تقتحم بيوتنا وتمنعنا من ممارستها.

😡😡😡😡😡😡😡

قال ديمقراطية وحرية قال 😡😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/yCyfaYC3vG — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) February 3, 2022

فيما هاجم مغرد آخر، قرار الإيقاف: ”شنو الخطير بالموضوع؟! انتم اقسمتم على ان تذودوا عن حريات الشعب ! ولديهم ترخيص ف وين المشكلة كل انسان حر ! مدربة بنت متدربات نساء الرجال هم من سيلقون المحاضرة !! ليش الشك و اتهام الناس!“.

بينما علق الناشط المعروف باسم ”بنادول“: ”وزارة الداخلية تستجيب لطلب #حمدان_العازمي !! من واجب النواب مساءلة وزير الداخلية عن هذا الاجراء وعدم السكوت حتى لا يتمادى بعض الاعضاء مستقبلا“.