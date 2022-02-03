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جدل في الكويت بعد إيقاف فعالية "فتيات اليوغا" في البر
تاريخ النشر: 03 فبراير 2022 9:42 GMT
تاريخ التحديث: 03 فبراير 2022 10:00 GMT

جدل في الكويت بعد إيقاف فعالية "فتيات اليوغا" في البر

أثار قرار وزارة الداخلية في دولة الكويت إيقاف فعالية لممارسة اليوغا، مخصصة للفتيات في البر، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأوقفت وزارة الداخلية

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المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

أثار قرار وزارة الداخلية في دولة الكويت إيقاف فعالية لممارسة اليوغا، مخصصة للفتيات في البر، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوقفت وزارة الداخلية الفعالية، بعد مطالبة من نائب مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي بذلك.

وكان النائب العازمي قد استنكر عبر تغريدة في حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، تنظيم الفعالية: ”ما يتردد حول تنظيم شخص عراقي رحلة يوغا في نص البر للبنات فقط مقابل 25 دينارا.. أمر خطير ونشدد على وزير الداخلية سرعة التحرك لوقف هذه الممارسات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ ومحاسبة من منح له التراخيص فورا“.

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وكان إعلان لمدربة تدعى إيمان الحسينان قد دعا للمشاركة في فعالية يوغا للنساء في صحراء الكويت، مضيفا أن المستشارين فيصل الموسوي وسعد الرفاعي سيكونان ضيفي الرحلة.

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ووفق حسابات إخبارية محلية، فقد قامت وزارة الداخلية بإيقاف الفعالية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا، قيل إنه يعود للمدربة صاحبة الإعلان رد على تغريدة النائب العازمي تنفي فيه أن يكون مدرب اليوغا رجلا، موضحة أنها هي من ستشرف على تدريب النساء على اليوغا، أما المدعوّان فهما محاضران فقط على هامش الفعالية.

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وكان منشور آخر يعود بحسب رواد مواقع التواصل لصاحبة الإعلان، تعلن فيه عن ”إلغاء رحلة اليوغا“.

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وانتقد كويتيون اتخاذ الداخلية قرارا بإيقاف الفعالية بناء على طلب النائب، وقال الكاتب ساجد العبدلي في تغريدة: ”لنتكلم بالقانون.. وبكل موضوعية.. ما هي المخالفات القانونية التي شابت موضوع (دورة اليوغا)، والتي استند إليها النائب حمدان العازمي للمطالبة بإيقاف النشاط، واستجابت لذلك وزارة الداخلية؟! سؤال محايد يحتاج إلى إجابة من مطلع عارف بعيدا عن وجهات النظر“.

وسخرت الكاتبة دلع المفتي من القرار: ”يؤسفني أن أقول لك إني أمارس رياضة اليوغا يوميا في البيت وبنصيحة من الأطباء، بانتظار أن تطالب وزارة الداخلية بأن تقتحم بيوتنا وتمنعنا من ممارستها. قال ديمقراطية وحرية قال“.

فيما هاجم مغرد آخر، قرار الإيقاف: ”شنو الخطير بالموضوع؟! انتم اقسمتم على ان تذودوا عن حريات الشعب ! ولديهم ترخيص ف وين المشكلة كل انسان حر ! مدربة بنت متدربات نساء الرجال هم من سيلقون المحاضرة !! ليش الشك و اتهام الناس!“.

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بينما علق الناشط المعروف باسم ”بنادول“: ”وزارة الداخلية تستجيب لطلب #حمدان_العازمي !! من واجب النواب مساءلة وزير الداخلية عن هذا الاجراء وعدم السكوت حتى لا يتمادى بعض الاعضاء مستقبلا“.

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