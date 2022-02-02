مصر.. كشف تفاصيل جديدة في قضية "المحلل الشرعي" بعد القبض عليه

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية، تفاصيل جديدة في قضية محمد الملاح المعروف إعلاميا باسم ”المحلل الشرعي“، بعد القبض عليه أمس الثلاثاء، لاتهامه بترويج شائعات وأخبار كاذبة هدفها نشر الفوضى، والتحريض على الفجور.

وكان الملاح ادعى أنه عمل كمحلل شرعي، وتزوج من 33 سيدة، خلال لقاء تلفزيوني أذيع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكر المتهم بعدها في تصريحات صحفية، أنه أدلى بتصريحاته تلك ”بطلب من معدي البرنامج التلفزيوني مقابل مبلغ مالي“.

بدورها، استدعت النيابة المصرية رئيس تحرير برنامج ”يحدث في مصر“ على قناة ”إم بي سي مصر“، الذي أكد بالأدلة أنه ”لم يطلب من المتهم فبركة هذا اللقاء، وأنه هو من ادعى أنه عمل كمحلل شرعي وتزوج من 33 سيدة“.

وبمواجهة المتهم برئيس تحرير البرنامج وعرض الأدلة عليه، اعترف الأول أنه ”هو من قام بالكذب سعيا للشهرة، وليس للبرنامج علاقة في هذه التصريحات، لتأمر النيابة بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات“.

يشار إلى أن ”الملاح“ خرج آنذاك، مع الإعلامي شريف عامر، عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، ليتحدث عن ”دوره في إنقاذ البيوت“، كاشفا عن أنه ”سبق له الزواج من 33 سيدة، لوجه الله دون مقابل“.

وجاء القبض عليه، بعد تأكد الجهات المعنية من أن التصريحات قد صدرت منه بالفعل، خاصة بعد طعنه عبر بلاغ رسمي بفبركة مقاطع له من قبل القناة والتشهير به.

وأثارت الحلقة جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية بمصر، ومواقع التواصل الاجتماعي، والحديث عنه كأنه يجسد فيلم ”زوج تحت الطلب“ للفنان المصري عادل إمام.

وتقدم سمير صبري ببلاغه ضد الملاح، بعد حديثه عن وجود وثائق تثبت صحة كلامه، وأنه يتزوج السيدات بعد الاتفاق على مؤخر ومهر، وأنه يدخل بهن، كشرط أساسي لتتمكن من الرجوع لزوجها.

وذكر الملاح أنه يعمل محاسبا في شركة ولا يحتاج إلى أموال مقابل ذلك قائلاً: ”أنا أعمل هذا لوجه الله، وأنا كالمعالج بالقرآن“.

وبعد ضجة وهجوم كبيرين على ”المحلل الشرعي“، لجأ الملاح إلى تقديم بلاغ يتهم فيه القناة الفضائية بفبركة جزء من حديثه، بل والتشهير به.

إلا أنه تم إثبات صحة ما جاء في حديثه الإعلامي، والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين والتي لاقت رواجا واسعا تسبب بحالة من الجدل.

وتبين من الأوراق الرسمية أن الملاح لم يتزوج سوى مرتين فقط، وأن ما ذكره بشأن زواجه كمحلل 33 مرة عار تماماً من الصحة.

كما تقدم بعض المحامين ببلاغات رسمية للنائب العام بناء على ما ذكره الملاح، متهمين إياه بتدمير القيم، والسعي لاختلاق وقائع بقصد الشهرة، إلى جانب بعض التهم الأخرى.