بعد أيام على نشر فيديو مؤثر.. عملية جراحية لشاب سعودي بدين

أعلن استشاري الجراحة والمناظير الدكتور عائض القرني في المملكة العربية السعودية عن دخول مريض السمنة خليل للعملية الجراحية، لإنقاص وزنه.

ووثق الطبيب القرني، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يجمعه بمريض السمنة.

وأوضح أن ”مثل هذه الحالات لها ترتيب خاص، سواء أثناء العملية أم بعدها“.

وكان خليل، وهو شاب سعودي، قد ناشد عبر مقطع فيديو، نشره قبل نحو عشرة أيام، مساعدته لإجراء عملية جراحية لإنقاص وزنه، بعد أن أغلقت في وجهه السبل.

وقال في معرض حديثه إنه يعاني من سمنة مفرطة، ويعيش في المنزل مع شقيقته الكبرى التي تعنى بالمنزل، ووالدته المسنة، وبحاجة للعمل للمساعدة في مصاريف المنزل، لافتا إلى أنه يتم رفضه دائما في مقابلات العمل بسبب وزنه الزائد.

وإثر ذلك، تفاعل كل من الفنان فايز المالكي والمغرد البارز ”نايفكو“ مع الشاب خليل، إذ أعادا نشر الفيديو، للمطالبة بمساعدته.

اطباء التكميم من يستثمر مع الله

في هذا الرجل

رقمه موجود باخر الفيديو pic.twitter.com/ftzzHvTGms — فايز المالكي (@fayez_malki) January 22, 2022

وأكد ”نايفكو“ في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، في حينها، أنه على استعداد للتكفل بنصف التكاليف، في حال مساعدته من قبل المستشفيات بالتكفل بالنصف الباقي.

من يحقق حلمة من الأطباء أو المستشفيات ؟

أو يحسب لي على الأقل العملية بنصف السعر "خصم 50%" وأنا أتصرف في بقية المبلغ .. https://t.co/I7Sl6M2ygJ — نايفكو | NAIF (@naifco) January 22, 2022

بدورهم، تفاعل عدد من الأطباء مع الفنان المالكي ونايفكو، وأعلنوا عبر تعليقات لهم عن استعدادهم للتطوع لإجراء العملية للشاب خليل.

وعلق ”نايفكو“ بعد نشره الحالة الصحية لخليل، أنه ”خلال 24 ساعة استعد 16 طبيبا و 3 مستشفيات كبرى، نظرا لتوصية بعض الأطباء أنه يحتاج رعاية في مستشفى متكامل وليس مجرد عملية. معظم المساهمات وصلتني في الخاص، بالإضافة إلى عرض كثير من أهل الخير التكفل بالتكلفة، تمت مشاركة قائمة الأطباء والمستشفيات معه، والقرار قراره“.

تم التواصل معه

خلال 24 ساعة استعد 16 طبيب و 3 مستشفيات كبرى، نظرا لتوصية بعض الأطباء انه يحتاج رعاية في مستشفى متكامل وليس مجرد عملية، معظم المساهمات وصلتني في الخاص، بالإضافة إلى عرض كثير من أهل الخير التكفل بالتكلفة، تمت مشاركة قائمة الأطباء والمستشفيات معه، والقرار قراره 👍 — نايفكو | NAIF (@naifco) January 23, 2022

وتزامنا مع دخول مريض السمنة خليل لغرفة العمليات، أعلن ”نايفكو“ عن تطوع أكثر من شخص للتكفل بتوظيف الشاب السعودي.

فيما أكد الدكتور القرني أن ”خليل تمكن من الحصول على وظيفة“، لافتا إلى أنه سيروي قصتها لاحقا.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التطورات الصحية بشأن وضع خليل، كما لم يتم الإعلان عن موعد خروجه الدقيق بعد من المستشفى.

وتشهد السعودية، شأن كل دول العالم، ارتفاعا في نسبة السمنة لدى مواطنيها، بسبب نمط الحياة الحديث القائم على حركة محدودة وغذاء غير صحي، بالتزامن مع انتشار عمليات تكميم المعدة كأحد الحلول لحالات السمنة الزائدة.