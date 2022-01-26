إيران.. رجال دين يحتجون بعد السماح للنساء بحضور مباراة منتخب بلادهن مع العراق

احتج رجال دين في إيران، يوم الأربعاء، على قرار السلطات السماح للنساء بحضور مباراة منتخب بلادهن مع العراق ضمن تصفيات كأس العالم، يوم الخميس.

وطالبت جمعية رجال الدين في مدينة قم وسط إيران، الرئيس إبراهيم رئيسي، بمنع النساء من دخول ملاعب كرة القدم.

وجمعية مدرسي حوزة قم العلمية وهي جمعية متشددة، كانت قد أعلنت دعمها لانتخاب إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي.

ووجه رئيس الجمعية رجل الدين ”ولي الله لوني“، رسالة إلى رئيسي يطالبه بمنع دخول النساء إلى مدرجات ملاعب كرة القدم، معتبرا دخول النساء ”ضد القيم الإسلامية الإيرانية“.

وكتب لوني في الرسالة أن موضوع السماح للمرأة بدخول الملاعب كان قرارًا ”هامشيًا“ ”لا يتوافق مع“ نهج وشخصية ”إبراهيم رئيسي“، رئيس القضاء السابق والرئيس الحالي.

ووصف القضية بأنها ”مفاجأة للهيئة الثورية والدينية للمجتمع“ في حكومة رئيسي، مضيفا أن دخول النساء إلى الملاعب كان ”مخالفًا بشكل أساس للقيم الإسلامية الإيرانية، ويتماشى مع التوجه الغربي“.

وقال ولي الله لوني إنه ”بالإضافة إلى حل المشاكل الاقتصادية، تتوقع جمعية مدرسي حوزة قم العلمية أن تتخذ حكومته خطوات كبيرة لإصلاح السياسات والممارسات الثقافية المدمرة“.

وكان رجل الدين قد دعا صراحة الرئيس الإيراني إلى ”منع تنفيذ قرار وزارة الشباب والرياضة بدخول النساء لمدرجات ملعب آزادي يوم غد الخميس، خلال مباراة المنتخب الإيراني ونظيره العراقي“.

وكُتبت هذه الرسالة بعد طلبات متكررة وتحذيرات جدية من الاتحاد العالمي لكرة القدم، الفيفا، إلى الاتحاد الإيراني لكرة القدم في مجال العمل الجاد لرفع الحظر عن دخول النساء إلى الملاعب.

وهدد الفيفا بإيقاف كرة القدم الإيرانية نهائيا ومنعها من التأهل لكأس العالم إذا لم يتم حل عدد من القضايا، بما في ذلك منع النساء من دخول الملاعب بحلول الثاني من مارس/آذار من هذا العام.

وفي الأشهر الأخيرة، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيسة شؤون المرأة في وزارة الرياضة والشباب، مريم كاظمي بور“، قولها إن ”دخول النساء إلى الملاعب يجري بحثه في مجموعات العمل ذات الصلة، وأنه يجب بناء البنية التحتية في الملاعب لحماية خصوصية النساء“.

وبعد جدل حول حضور الجماهير من عدمه في مباراة إيران مع العراق ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم بسبب جائحة كورونا، أعلن الاتحاد الكروي الإيراني السماح بتواجد 11 ألف مشجع ومشجعة على مدرجات ستاد آزادي في العاصمة طهران غدا الخميس.

ووفق وسائل إعلام رسمية إيرانية، فإنه ”من المفترض أن يحضر 8 آلاف مشجع و ألفا مشجعة، إضافة إلى ألف مشجع عراقي“.

وأشارت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، في تقرير لها إلى أنه ”لا صحة للشائعات التي تحدثت عن إلغاء حضور المشجعين التي تناقلته بعض المواقع الإخبارية اليوم“، مضيفة ”تقرر السماح لـ 10 آلاف مشجع فقط“.

وأضافت إن ”الجهات المختصة اشترطت على المشجعين أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الأقل“.