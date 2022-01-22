الاتصالات الكويتية: عطل بالكابل البحري أضعف خدمة الإنترنت في البلاد

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت عن وجود عطل في الكابل الرئيسي المغذي لشبكة الإنترنت في البلاد، ما تسبب ببطء الخدمة.

وأوضحت هيئة الاتصالات في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ أن ”الكابل البحري الدولي (فالكون) التابع لشركة جي سي إكس، تعرض للقطع خارج المياه الإقليمية الكويتية“.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن ”القطع أدى إلى تعطل في بعض الدوائر الدولية العاملة على الكابل والمستخدمة من قبل الشركات مزودة ومقدمة خدمات الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى ضعف خدمات الإنترنت في البلاد“.

وكان حساب ”عالم التكنولوجيا“ قد أورد في معلومات، لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحتها، أن ”العمل جار في الكويت لتغيير الدوائر من الكابل البحري إلى الكابل البري“.

وعلق مدير إدارة الوصلات الدولية في هيئة الاتصالات الكويتية، جمال محمد صادق، في مداخلة مع تلفزيون الكويت أن ”أسباب القطع كثيرة، نظرا لأن الكابل البحري موجود في مياه الخليج العربي، ما يعرض خطوط (الكابلات) الإنترنت في بعض الأحيان للقطع، بسبب حركة السفن“.

وأضاف أنه ”عند حدوث انقطاع في الكابل تتأثر الخدمات الدولية جميعها“، لافتا إلى أن ”إصلاح الكابل البحري سيأخذ وقتا“، مشددا على أن الكويت تملك عددا من الكابلات الدولية، ما يمكنها من إعادة توجيه الدوائر الدولية المستخدمة على الكابلات الأخرى، لإعادة خدمات الإنترنت لمستواها الطبيعي“.

وتابع أنه ”منذ العطل فإن العمل جار على تحويل الدوائر للكابلات الأخرى في الكويت، وأن 80% من أصل المشكلة تم حلها“.

وينتقد الكويتيون بطء خدمات شبكات الإنترنت بشكل مستمر في البلاد، فيما سبق أن أعلنت هيئة الاتصالات في مارس/ آذار من العام الماضي عن قطع وتوقف الكوابل الدولیة التي تسببت في تعطل قرابة 60 في المئة من خدمات الإنترنت في الكويت.

وأكد رئیس قطاع الاتصالات في الھیئة فھد الفھد، في حينها، أن الهيئة تستعد في الفترة المقبلة لإنشاء منظومة كوابل محلیة جدیدة في الكويت لتفادي القطوعات في المستقبل، ومستقلة عن الكوابل الدولیة، كما تسعى أیضاً للتخفیف من ضغط الشبكات (الإنترنت) في ساعات الذروة.