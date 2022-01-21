سعوديون يشيدون بموقف مريم العنزي لعفوها عن قاتل شقيقها

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بموقف مواطنتهم مريم بنت فيصل العنزي، حيث أعلنت العفو عن قاتل شقيقها، قبل نحو 15 عاما، لـ ”وجه الله دون شرط أو قيد“.

ووصف الإعلامي خلف الدوسري، مريم العنزي، بأنها ”أخت رجال“ بعد قرارها العفو: “ الله يربط على قلبها ونعم أخت الرجال الأصيلة“.

#مريم_فيصل_العنزي الله يربط على قلبها ونعم اخت الرجال الاصيله .

– pic.twitter.com/hhZJuZ4T2W — خلف الدوسري (@kalafaldossry) January 20, 2022

وأيدته كذلك المغردة سميرة درويش: ”الله يجزيك و أهلك كل خير ويعوضكم عوض هو أهل له ويجبر مصابكم ويجمعكم مع شهيدكم في أعلى الجنان #مريم_فيصل_العنزي كفو يا بنت الرجال“.

وكذلك، كتب مغرد تحت اسم ”متابع“: ”كتب الله أجرها ورحم الله أخاها وعوضها الله خيرا كفو هذي بنت الرجال الأصيلة“.

وأثنى عليها الشاعر بشير العنزي بقصيدة: ”مريم تعفي عن قاتل شقيقها لوجه الله.. سلام يا مريم من العالم سلام يالعافية يالدافية يالشجاعة.. أنت سلكتي درب علا بالإسلام العفو لله في رضا وستطاعه بعد القهر والغيض ودروب الأوهام الله عطاك الحلم صبر وقناعه في ساعةٍ جفت بها كل الأقلام الهمك ربك دون ضغط ودناعه بشير عيسى العنزي“.

كما كتب فيها منصور الرويلي شعرا: ”عفت لوجه اللي تعبده وترجيه من دون جاه ولا ملايين وهياط عبرة لمن دمه يبيعه ويشريه ترفع لها البيضاء على طلعة الغاط“.

وإثر إعلان مريم العنزي العفو عن القاتل مبارك حسن الدربي، أسدلت المحكمة الجزائية في تبوك الستار على قضية قتل شقيقها ”بندر“.

وتداول رواد مواقع التواصل، التسجيل الصوتي الذي يعود لمريم، وتعلن فيه عفوها عن الدربي، حيث قالت: ”عفوتُ عنه لوجه الله دون شرط أو قيد، أسأل الله أن ينال أجر هذا العفو والدي رحمه الله، الذي توفي وهو يعيش الألم والحزن لمقتل ابنه وفلذة كبده، وأسأل الله أن يُبلغنا الأجر جميعًا أنا ووالدتي وبقية أشقائي الذين أثنوا جميعًا على قراري بالعفو لوجه الله تعالى“.

وأوضحت لصحيفة ”سبق“ المحلية، أنهم ”رفضوا جميع الوساطات والجاه والمال مقابل التنازل، واختاروا العفو دون ضغط أو إكراه من أحد، ولوجه الله تعالى“.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام 2007، حين أقدم مبارك حسن الدربي على قتل بندر العنزي، بإطلاق النار عليه من سلاح كان يحمله، وتم القبض عليه في حينها، وأقر بجريمته، وصدر حكم شرعي قطعي بالقتل قصاصًا، وتأخر التنفيذ لوجود طفلة قاصر للمقتول كان عمرها بضعة أشهر، إلى أن تم إعلان العفو من شقيقة القاتل.

وقال والد القاتل إنه في ليلة الجريمة كان عائدا من موقع أغنامه إلى المنزل، ليفاجأ بالشرطة عند بابه تطلب ابنه، وبالسؤال عن السبب أبلغوه بارتكابه جريمة قتل، فقام بتسليمه لهم في الحال.

وأضاف لصحيفة ”سبق“: ”بذلتُ كل جهد لإنقاذ ابني من القصاص، وأرسلت الجاهات والوساطات ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وللأسف أصبحت ضحية للابتزاز المادي من قِبَل ما يسميهم المجتمع بـ“سماسرة الدم“، وكنت في كل مرة أتمسك بأي قشة أو بصيص أمل، ولم يخب رجائي بالله، وكنت أسأل الله في كل صلاة الفرجَ، وهو ما جاء اليوم على يد الأخت مريم العنزي؛ فشكري لها ولوالدتها ولكل أشقائها على هذا العفو الكريم، ولن نجزيهم حقهم مهما فعلنا أو قدّمنا ولا نملك لهم إلا خالص الدعاء والامتنان“.