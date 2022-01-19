المغرب.. نقل عبدالإله بنكيران إلى المستشفى بسبب كورونا

أفادت مصادر مغربية، اليوم الأربعاء، بأنه تم نقل عبد الإله بنكيران رئيس الوزراء المغربي الأسبق، والأمين العام الحالي لحزب ”العدالة والتنمية“، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة الرباط؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وذكر موقع ”اليوم 24“ المقرب من الحزب الإسلامي الذي قاد الحكومة المغربية خلال العشر سنوات الأخيرة، أن نقل عبدالإله بنكيران إلى المستشفى العسكري تم بأمر من الملك محمد السادس؛ من أجل ”توفير الرعاية الصحية وإجراء فحوصات صحية شاملة“ لرئيس الوزراء الأسبق.

من جهته، كتب فريد تيتي، المساعد الشخصي للسياسي المغربي، عبر حسابه في موقع فيسبوك: ”على إثر تداول خبر نقل الأستاذ ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى المستشفى العسكري بالرباط، نؤكد أن ابن كيران بصحة جيدة، وأن نقله إلى المستشفى كان من أجل إجراء فحوصات اعتيادية متعلقة بإصابته بكورونا، والتي والحمد لله لم ينتج عنها إلى حدود الساعة ما يستدعي القلق، وأن المعني بالأمر في حالة مطمئِنة والحمد لله“.

وكان موقع ”هسبريس“ المغربي قد أشار، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن بنكيران شارك الخميس الماضي في جنازة أحد أصدقائه في حي ”العكاري“ بالعاصمة الرباط، والذي كان يعمل في صالون لحلاقة الشعر، وقد دأب بنكيران على التردد على محله لحلاقة شعره.

وتداولت تقارير مغربية خبر إصابة بنكيران، البالغ من العمر 68 عاماً، بفيروس كورونا، يوم السبت الماضي، كما أنه خضع لعملية جراحية في فرنسا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وساد جدل واسع في المغرب خلال الفترة الماضية بسبب عدم إعلان بنكيران بشكل رسمي تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المركز الطبي التابع له، وهو ما دفع العديد من الناشطين إلى البحث في الأمر لمحاولة التأكد من حقيقة ذلك.

ويشهد المغرب حاليا ارتفاعا متزايداً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ومتحوراته المتوالية، في ظل جهود حثيثة من الدولة من أجل مكافحة الوباء.

وسجلت المملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 9355 إصابة جديدة، و 13 حالة وفاة، وتنتظر السلطات ما سيؤول إليه المنحنى الوبائي، إما ارتفاعا أو انخفاضا، لتقرر بشان فتح الأجواء المغلقة منذ نهاية نوفمبر الماضي.