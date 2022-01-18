بعد تجريده من ألقابه العسكرية.. الكشف عن ولع خاص للأمير أندرو بالدمى

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الأمير أندرو ابن الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، مولع للغاية بالدمى وخاصة دمية الدب، وأنه يصرخ على العاملين في القصر إذا لم يضعوا الدمى على سريره بالطريقة التي يطلبها كل ليلة.

ولفتت صحيفة ”الصن“ البريطانية إلى أن هذا الكشف الجديد بشأن الأمير قد يؤثر بشكل سلبي على معركته القانونية ضد اتهامات له بالإساءة الجنسية لفتاة قاصر قبل نحو 20 عاما.

وقالت الصحيفة، إن ”الدوق أندرو يقوم بالصراخ على العاملين وتأنيبهم إذا لاحظ أن الدمى الخمس ليست مرتبة على سريره كما ينبغي“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي اطلع على الدليل المكتوب بخط اليد قوله، ”إن قائمة الدمى تشمل دبًا، وفرس النهر، ونمرا أسود ينبغي وضعها بشكل خاص“.

وأشار إلى أن لائحة توجيهات للعاملين تشمل طريقة ترتيب سرير الأمير، بما في ذلك ترتيب ثلاث وسائد تسمى ”بابا“ و“بطة“ و“الأمير“.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرسم التخطيطي الذي نشرته يظهر على وجه التحديد مكان وضع بطانيات الأمير وجميع الدمى الخمس، وغطاء فرو يجب أن تتدلى شرائطه على السرير.

وأضافت الصحيفة: ”يُقال إن أندرو الأب لطفلين هو في حالة اضطراب حاليا؛ بعد أن جردته الملكة من الألقاب الملكية، بينما يواجه محاكمة تتعلق بالاعتداء الجنسي“.

واعتبرت أنه ”من المؤكد أن طلباته المتعلقة بوقت النوم ستسبب له الحرج، بينما يستعد للإدلاء بشهادة محلفه ضد مزاعم فيرجينيا جوفري، بأنه أساء إليها عندما كانت في السابعة عشر من عمرها، وهو ما ينفيه الأمير بشدة“.

ويعيش الأمير أندرو مع زوجته السابقة سارة فيرجسون في ”رويال لودج“ قرب ”قصر وندسور“ الملكي جنوب شرق إنجلترا، لكنه يحتفظ بجناح يضم مجموعة من الغرف في ”قصر باكنغهام“ للمبيت خلال الليل عندما كان يعمل في لندن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إنه ”من المضحك أن أحد أمراء إنجلترا يريد دميته على سريره كل ليلة، يمكنك أن تتخيله وهو يبكي: ماما لم يضعوا أفراس النهر على سريري“.

وبحسب الصحيفة، فإن التعليمات المكتوبة للعاملين في القصر تقول: ”عندما ينام الأمير في القصر هذه الليلة ضعوا دمية صغيرة ووسادة في الجزء السفلي من السرير، وعند ترتيب السرير، ضعوا الدمية والوسادة بجوار الدمية الأخرى على الجانب الأيسر والقلائد عليها“.