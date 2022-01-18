المقهى المتنقل.. "كوفي بايك" يتحدى "كورونا" ويثير إعجاب التونسيين (صور)

لم تترك جائحة كورونا قطاعا في تونس إلا وغرزت فيه مخالبها وأعاقته عن النشاط، لكنها شكلت في ذات الوقت قادحا للكثير من الأشخاص لاستلهام أفكار جديدة، ومشاريع خرجت عن السائد، لتكشف في النهاية عن قصص نجاح ملهمة استطاع أبطالها بإمكانيات بسيطة أن يغيروا شيئا من واقعهم الصعب، وأن يحولوا الركود الذي فرضه ”كوفيد 19“ إلى عالم يفيض بالحياة.

ويبدو أن إحالة آلاف العاملين في تونس إلى البطالة الإجبارية جراء تفشي فيروس كورونا منذ منتصف عام 2020، لم يكن سوى بداية حياة جديدة للشاب أحمد الصغيري، وهو مهندس تونسي كان يعمل في شركة لصناعة مكونات الطائرات، الذي وجد نفسه عاطلا عن العمل بعد أن أغلقت الشركة أبوابها، في نيسان/أبريل 2020، شأنها شأن المئات من المؤسسات الاقتصادية.

لم يستسلم أحمد (30 عاما)، لليأس وعدل عن فكرة النسج على منوال عدد من زملائه في شركة الطيران ممن استهواهم السفر إلى الخارج للبحث عن عمل هناك، بل قرر أن يفتتح مقهى متنقل باستعمال دراجة هوائية نجح في تجهيزها لينطلق في رحلة جديدة ومهنة فريدة من نوعها.

تحد خاص

يروي أحمد القاطن بمدينة المروج جنوب العاصمة تونس بداية قصة ”كوفي بايك“ قائلا: ”عندما بلغ فيروس كورونا في تونس مؤشرات مرتفعة جدا، وتم فرض الحجر الصحي على عديد القطاعات، وجدت نفسي في حالة بطالة، بعد أن أغلقت الشركة التي كنت أعمل بها أبوابها، في ذلك الوقت أوقفت المقاهي نشاطها، راودتني فكرة أن أقوم بتوزيع القهوة وسائر المشروبات على العمال والمارة وأن أوفر لهم ما يطلبونه“.

ونجح أحمد في تحويل دراجته الهوائية إلى عربة تحمل آلة القهوة، كما جهزها بواقية من الشمس والأمطار، وأدخل على العربة عديد المكونات ليصنع منها مقهى متجولا أطلق عليه اسم ”كوفي بايك“ (المقهى الدراجة).

ويغادر أحمد منزله في حدود السابعة صباحا ليعود إليه في الثامنة مساء تقريبا، ينتصب أمام فضاء تجاري كبير بمنطقة المروج السادس، وقبل أن يشرع في إعداد القهوة وتقديمها في أكواب جميلة، يقرع المهندس الشاب جرسا صغيرا للإيذان بوصوله ولدعوة الحرفيين والعمال والمارة لتناول سائر أنواع القهوة أو الشاي أو العصائر.

ويقول أحمد لـ ”إرم نيوز“: ”شيئا فشيئا أصبح العمال والمارة والطلبة والتلاميذ يرتادون هذا المكان، أغلبهم كان معجبا بالفكرة، بعض الحرفيين صاروا ينتظرونني هنا لاحتساء القهوة أو لأخذها في أكواب كرتونية وتناولها في مكاتبهم أو في أماكن عملهم، لا أنكر أن ذلك الاهتمام المتزايد من قبل المارة شكل حافزا لي لأواصل في هذا المشروع غير عابئ بالأصوات القليلة التي كانت تسخر من ذلك العمل“.

وكشف أحمد أنه استوحى فكرة ”كوفي بايك“ من البلدان الأوروبية والأمريكية، وكذلك عدد قليل من بلدان عربية، لكنه يقول إنها غير مسبوقة في تونس، وهي الأولى من نوعها في بلاده.

أما بخصوص موقف عائلته من بعث هذا المشروع غير المألوف، يؤكد أحمد أن أفراد أسرته استصغروا تلك المبادرة وحاولوا ثنيه في البداية عن الفكرة، ويستدرك قائلا: ”لكن سرعان ما تغيرت تلك النظرة الساخرة والحائرة، خصوصا بعد أن بدأ المشروع يستقطب الكثيرين من المدمنين على شرب القهوة السريعة، أو الشاي أو العصائر“.

ويضيف: ”لا أنكر أيضا أن عددا من الأصدقاء دعموني وشجعوني كما روجوا للمشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وساهموا بعد فترة قصيرة في ذيوع صيته“.

ويتوقف النادل ـ المهندس قليلا لتقديم القهوة لفتاتين وشاب، جاؤوا خصيصا لاحتساء قهوتهم هنا، يستقبلهم أحمد بابتسامة عريضة وسرعان ما يقدم لهم المشروب ثم يقبض ثمنه والبسمة لا تفارقه.

ويقول أحمد: ”من المهم جدا أن تكون بشوشا وأن تلبي كل طلبات الحرفيين بنشاط وخفة وابتسامة، وتلك أبرز مقومات النجاح واستقطاب الحرفيين“.

رحلة مليئة بالنشاط

ولا تختلف أسعار المشروبات التي يقدمها أحمد عبر المقهى الدراجة عن تلك التي تعتمدها المقاهي العادية، فسعر القهوة يتراوح بين 1200 مليم و2000 مليم (بين 0.42 و0.7 دولار تقريبا).

ويرى صاحب المشروع أن هدفه من ”كوفي بايك“ ليس ماديا صرفا، وإنما لتجاوز مخلفات البطالة التي أصبح يعيشها في ظل جائحة كورونا؛ ولأنه يرى في تلك المبادرة تحديا خاصا يشعره بالانتصار على اليأس الذي يعتري الكثير من الشبان من أمثاله في تونس.

أما بخصوص اختيار التنقل على الدراجة الهوائية دون غيرها من وسائل النقل، فيعود ذلك إلى أن أحمد، وفضلا عن تكوينه الأكاديمي في الهندسة الصناعية، فهو رياضي أيضا، ويمارس رياضة الدراجات الهوائية في المناطق الطبيعية والمسالك الوعرة.

يقول أحمد: ”الدراجة العادية صديقة للبيئة، وكوني عضوا ضمن جمعية للسباقات على متن الدراجات الهوائية، حيث نقوم برحلات إلى الأماكن الطبيعية والغابات، فقد جاءت الفكرة أيضا أن أستغل ذلك في مشروع المقهى المتنقل، الأمر لم يكن اعتباطيا“.

ويبدو أحمد عازما على تطوير المشروع، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي وجده من الحرفيين والإعجاب الذي يلاحظه على قسمات وجوه المارة من أمام مقهاه يوميا، ويقول: ”التفكير في بعث هذا المشروع في مناطق أخرى حلم يراودني، من الممكن أن أنشئ ”كوفي بايك“ في محافظات أخرى غير العاصمة تونس، قد يتطلب الأمر توفير أموال كثيرة لكن لدي حلم وسأمضي في تحقيقه“.

وبخصوص نظرة زملائه السابقين في شركة صناعة مكونات الطائرات بعد نجاح مشروعه، كشف أحمد أن جلهم أبدى إعجابه بالمشروع وهنأه على نجاحه بعد أن كانوا يسخرون منه في البداية.

ويضيف أن البطالة قد تكون بداية حياة جديدة ورحلة ممتعة خصوصا عندما يتسلح الفرد بالعزيمة وروح المبادرة، ويتخلص من اليأس ويصنع لنفسه أقدارا جدية حتى بإمكانيات بسيطة.

يقرع أحمد جرس الدراجة الهوائية ثم يناولنا كوبا من القهوة الساخنة وهو يبتسم ثم ينحني أسفل صندوق الدراجة لإخراج كيس القهوة ووضعه داخل الآلة قبل أن يرحب بحرفيين جدد تبدو علامات الإعجاب والدهشة واضحة على وجوههم.