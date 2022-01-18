أمين عام مجلس الأمة الكويتي عادل اللوغاني يتعرض للإغماء خلال جلسة

تعرض الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي عادل اللوغاني للإغماء، خلال تواجده في قاعة عبد الله السالم، لحضور جلسة اليوم الثلاثاء للمجلس.

وكان الأمين العام حاضرا جلسة اليوم، إلا أنه شعر بالإعياء، بحسب حسابات إخبارية محلية، تزامنا مع افتتاح رئيس المجلس مرزوق الغانم للجلسة، قبل أن يسقط مغشيا عليه.

وإثر ذلك، رفع مرزوق الغانم الجلسة، حيث دخل الفريق الطبي وتم تقديم الإسعافات الأولية للوغاني، ليتم نقله من قِبلهم إلى المستشفى.

استقرار حالة الأمين العام اللوغاني.. مجلس الأمة ينتقل الى استجواب وزير الدفاع pic.twitter.com/XOVyhQQrAu — خبر عاجل (@Breakingkw) January 18, 2022

وأكد الغانم أن صحة الأمين العام مستقرة بعد نقله للمستشفى والاطمئنان عليه.

فيديو| الغانم: حالة الأمين العام مستقرة ونسأل الله أن يخرج من المستشفى في أقرب وقت pic.twitter.com/o2Cfq9R2Lo — خبر عاجل (@Breakingkw) January 18, 2022

ولم يتم الكشف عن تفاصيل العارض الصحي الذي ألمَّ بعادل اللوغاني.

الرئيس الغانم وعدد من النواب يزورون الأمين العام عادل اللوغاني في المستشفى الأميري عقب سقوطه مغشياً عليه في قاعة عبدالله السالم pic.twitter.com/FXC9CAhwqf — خبر عاجل (@Breakingkw) January 18, 2022

ويأتي ذلك، تزامنا مع مناقشة المجلس للاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي، بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

وذكر النائب حمدان العازمي، أن المحور الأول للاستجواب هو إقحام المرأة في السلك العسكري، مشيرًا إلى أن كل الفتاوى تؤكد أن ”المرأة غير مطالبة بأن تحمل السلاح، وأن الأصل عدم الجواز، مؤكدًا أن القتال واجب على الرجال فقط“.

وتطرق النائب العازمي ،أيضًا، في استجوابه لوزير الدفاع إلى قضية ”اليوروفايتر“، قائلًا: ”اليوروفايتر من أكثر الصفقات العسكرية غموضًا، إذ تم استلام طائرتين فقط في عهد الوزير الحالي من بين 28 طائرة، ويقول إن لجنة التحقيق في الصفقة، ما زالت مستمرة“.

أعلنت رئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي، عن فتح باب التسجيل للعنصر النسائي للالتحاق بالجيش اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك عقب شهرين من إصدار قرار يسمح للمرأة بدخول السلك العسكري (الجيش).

يذكر أن الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء حكومته الجديدة أدوا اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك بعد تشكيل الحكومة التي تم الإعلان عنها رسميًّا في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وشهدت جلسة القسم انسحاب 13 نائبا أعلنوا مسبقًا عزمهم مقاطعة قسم الحكومة، وهم (حمدان العازمي وخالد العتيبي وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري وعبدالكريم الكندري وبدر الملا ومحمد المطير وثامر السويط ومبارك الحجرف وصالح المطيري ومهند الساير والصيفي الصيفي).

وتأتي مقاطعة هؤلاء النواب لقسم الحكومة استمرارًا لموقفهم السابق الذي أعلنوا عنه في الأشهر الماضية بضرورة رحيل رئيسي السلطتين (الحكومة ومجلس الأمة) وهو ما تسبب بتعطيل عدد من جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول عقب جلوس نواب على المقاعد المخصصة للوزراء.