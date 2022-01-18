السعودية.. أبناء عايض بن دغيثر و"ابن لبدان" يعتزلون مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلن أبناء مالك الإبل الراحل عايض بن دغيثر العتيبي، ومالك الإبل حمد بن عوضة بن علي المري، الشهير بـ“ابن لبدان“، اعتزالهم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في جميع نسخه المقبلة.

وجاء قرار الإعلان مفاجئاً، ومتزامناً مع ختام مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، أمس الاثنين.

ومن غير المعروف ما إذا كان قرار اعتزال أبناء عايض بن دغيثر وابن لبدان جاء بالاتفاق، أم بمحض الصدفة، إلا أن بيان اعتزال كل من أبناء عايض وابن لبدان جاء بالصيغة ذاتها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم كل من أبناء عايض بن دغيثر وابن لبدان بشكرهم للعاهل السعودي وولي عهده في مقدمة البيان، قبل أن يعلنوا اعتزالهم النهائي المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز.

ولم يكشف أبناء عايض بن دغيثر، وهم من المنافسين البارزين وقد حققوا إنجازات في نسخ المهرجان السابقة، وعلى غرارهم أيضا المنافس البارز ابن لبدان، أسباب قرار الاعتزال.

ويأتي اعتزال أبناء دغيثر بعد أن تمكن مالك الإبل الكويتي المعروف دبوس بن مبارك بن عبدالله الدبوس من انتزاع المركز الأول في فئة بيرق المؤسس (80) للون الصفر، من نسخته لهذا العام، بعد منافسة قوية مع طلال بن دغيثر، ليحل الأخير في المركز الثاني.

فيما حصد ابن لبدان المركز الأول في فئة بيرق المؤسس للون المجاهيم، مستمرا باحتكار هذه الفئة، مع إعلانه في نسخة هذا العام أنه سيشارك في جميع الفئات والألوان، مؤكدا أن طموحه المنافسة على جائزة الشداد، التي تأتي في ختام الموسم.

وتوّج المالك دبوس الدبوس أمس الاثنين في المركز الأول في جائزة الشداد، بعد منافسة حامية مع ابن لبدان، الذي نال المركز الثاني بفارق 11 نقطة، بعد أن حصل منافسه الدبوس على 785 نقطة.

يذكر أن إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز استحدثت في نسخته السادسة، مسابقة جديدة أطلقت عليها ”الشداد“، بهدف التنافس بين جميع الملاك المشاركين في الفئات كافة، وتعتمد على جمع أكثر نقاط بعد الفوز، ويتوج في كل نسخة فائز وحيد، وفي حال احتكاره هذه المسابقة على مدار ثلاثة أعوام متتالية يمتلك اللقب.