تفاعل واسع مع قطرية تشكو العوز بشكل علني في مشهد نادر ببلادها

تداول مغردون قطريون معروفون في موقع ”تويتر“، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو منسوبا لسيدة قطرية تشكو الفقر والعوز بشكل علني في مشهد نادر بالبلد الخليجي الثري والمحدود عدد السكان.

ونشر المهندس هزاع العذبة، وهو مدون قطري معروف باهتمامه بالقضايا العامة، مقطع فيديو للسيدة التي لم يظهر وجهها ولا وجه رجل تطلب منه مساعدتها للتغلب على ظروفها المادية الصعبة.

وتقول السيدة التي يتخلل صوتها البكاء، للرجل الذي جلس أمامها، إنها تريد منه مساعدتها في توظيف أحد أبنائها في إحدى الجهات الحكومية ليستطيع إعالتها ”ويشيل الحمل عني والله يعلم بظروفي“.

كما تقول السيدة الفقيرة بينما تحمل مجموعة أوراق في يدها، إنها حصلت على الموافقة لدى إدارة الإسكان لتسهيل حصولها على منزل، لكن المسؤولين طلبوا منها الانتظار حالياً، حيث تم إيقاف طلبها وطلبات نساء أخريات، على حد قولها.

وتقول السيدة التي تحمل جهاز أوكسجين بشكل دائم أينما انتقلت كونها تعاني من تليف في الرئتين، بينما يعاني أحد أبنائها من ضمور في المخ، إنها تجلس في منزل مستأجر، والجمعيات الخيرية لا تمنحها كل ما تحتاجه، بينما تراكمت عليها الديون.

ودوّن العذبة معلقاً على الفيديو الذي ظهرت فيه مواطنته الفقيرة: ”الفيديو إلى كل مسؤول في دولة الخير والعطاء، نشهد الله أننا لم نعهد مثل هذه المشاهد في ما مضى، وهذا ليس إنكارا لوجود الأسر المحتاجة والمتعففة، ولكن سابقاً كانت تحل مشاكلهم قبل أن يلجأوا للظهور الإعلامي. لا نظن بكم إلا الخير وأنتم أهله ولكن لا يجوز المماطلة والتأخير والأقربون أولى بالمعروف“.

كما علق الأكاديمي في جامعة قطر، الدكتور عبدالله اليافعي، على نداء السيدة الفقيرة بالقول: ”نأمل من المعنيين في الإسكان تحريك مثل هذه الملفات بسرعة ونأمل من الجمعيات الخيرية الوقوف مع أصحاب الحاجة والإسراع في تقديم الدعم لهم.. ما يجوز يكون بيننا حالات كهذه ولا ينبغي ترك النساء لمواجهة وضع كهذا..“.

واختارت مغردة تدعى عائشة المصلح التعليق على الفيديو الذي تم تداوله للسيدة الفقيرة بالقول: ”افا يا كعبة المضيوم“ وهو مصطلح يستخدمه القطريون للثناء على بلادهم بوصفها مكانا لإغاثة الملهوفين والمحتاجين.

ودعا هزاع العذبة الذي كان أول من نشر مقطع الفيدو، عدة حسابات إخبارية وإعلاميين، وبينهم مذيع في قناة الجزيرة، للتفاعل مع قصة السيدة الفقيرة، لكنهم لم يلبوا طلبه حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ويتعذر على ”إرم نيوز“ التحقق من هوية السيدة وحقيقة وضعها المادي من مصدر مستقل.

وتعد مواقع التواصل الاجتماعي، المتنفس الوحيد للقطريين الغاضبين من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المتنوعة وأسعار الخدمات الصحية الخاصة وخدمات الاتصالات والوقود والسفر عبر الطائرات، لكن من النادر أن تشهد تلك المواقع ظهوراً علنياً لفقراء قطريين يطلبون المساعدة.

وتكاد تكون قطر الدولة الوحيدة في العالم التي تتحفظ على الكشف عن عدد مواطنيها، وتكتفي بنشر مجموع عدد السكان الذين يشكل الوافدون الأجانب غالبيتهم، لكن كثيرا من التوقعات تقول إن من بين 2.7 مليون نسمة يعيشون في قطر، يوجد نحو 325 ألفا فقط قطريين.

وأمام ذلك العدد القليل من السكان، تمتلك قطر أحد أكبر احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي بجانب احتياطي كبير أيضاً من النفط، ما جعل من نقمة مواطنيها الحالية من أوضاعهم المعيشية أمراً غير متوقع.