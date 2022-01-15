سائق سعودي يجاري بسيارته القديمة مركبات "رالي داكار" ويثير إعجاب مواطنيه (فيديو)

أثار مقطع فيديو يعود لشاب سعودي يدعى مشعل بن نايف الشلوي إعجاب مواطنين، بعد أن وثق تجاوزه أحد المشاركين في ”رالي داكار 2022“ بمركبته ”وانيت نيسان“ القديمة، أثناء تواجده قرب مسار السباق.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، قال مشعل الشلوي، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 24 عاما، إن الواقعة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يتجاوز وقتها الدقيقتين فقط.

وأضاف أنه صدر تعميم من الجهات المختصة موجه لملاك الأغنام والمواشي في مركز أبو راكة جنوب شرقي الطائف، بعدم إخراج المواشي خلال فعاليات رالي داكار 2022، الذي تستضيفه المملكة للعام الثالث على التوالي، باعتبار أن مركز أبو راكة منطقة عبور للسيارات المشاركة في الرالي.

وأوضح أنه مع صدور التعميم استقل مركبته وهي من نوع ”وانيت نيسان“ موديل 2015، برفقة أحد أصدقائه للتوجه لحظيرة المواشي الخاصة بهم من أجل إغلاقها، وفي أثناء ذلك وعلى مقربة من مركز أبو راكة، شاهد وصديقه قدوم سيارات الرالي عبر مسارها المخصص، ما دفعه إلى قيادة سيارته ومتابعة إحدى سيارات الرالي من أجل توثيق الحدث، باعتباره عاشقا لهذه الرياضة ومهتما بها منذ 6 سنوات، وفق تعبيره.

وأضاف أنه أثناء ذلك، لاحظ أن الهليكوبتر التي تتبع سيارات المشاركين، تقوم بتوثيق الحدث عبر الكاميرا، ما أثار حماسته، لمنافسة المركبة المتسابقة وتجاوزها.

وأكد أنه رغم أن مركبته قديمة وغير مجهزة بتكنولوجيا حديثة كمركبات المتسابقين، تمكن من تجاوزها مسافة 500 متر على الأقل في موقف استمر دقيقتين، قبل أن يغير مساره متجها إلى حيث الحظيرة.

وأضاف أن المقطع تم توثيقه يوم الجمعة، وفوجئ في نفس اليوم بانتشاره، إذ أرسله له بعض أقاربه من الذين تعرفوا عليه.

وتداول نشطاء وصحف محلية مقطع الفيديو وسط تنوع التعليقات بين الطرافة والذهول والمخاطرة باعتبار أن ”وانيت نيسان“ لا تملك التعديلات اللازمة للقيادة بهذه السرعات العالية في الصحراء مقارنة بمركبات رالي داكار المجهزة بالكامل.

وعبر الطالب مشعل الشلوي عن أمنيته في المشاركة بهذه السباقات، معتبرا أن مثله الأعلى هو متسابق الراليات السعودي يزيد الراجحي.

واستضافت المملكة العربية السعودية رالي داكار للسنة الثالثة على التوالي، واختتمت فعالياته أمس الجمعة، بعد استضافتها سابقا لنسختي 2021 و2020.

وتعد نسخة هذا العام هي الأكبر من حيث عدد المشاركين، الذي بلغ 70 مشاركا من جنسيات مختلفة، فيما يشكل سائقو فرنسا أكثر الدول المشاركة في الرالي يليها سائقو إسبانيا ثم هولندا وإيطاليا والتشيك، في جميع فئات الرالي.

ووفقا لـ“ويكيبيديا“، فإن رالي داكار للسيارات (رالي باريس داكار) هو سباق ومنافسة للسيارات على أشد الطرق وعورة، انطلق من باريس في عام 1979، وصولًا إلى داكار عاصمة السنغال.

وفي عام 2009، انتقل إلى أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين وتشيلي حتى عام 2019، ومؤخرًا قررت المملكة العربية السعودية استضافة سباق الرالي لعام 2020 على أرضها، في شراكة تستمر لمدة 10 سنوات حتى عام 2030.

وهو سباق مفتوح للهواة والمحترفين على حد سواء، وعادة ما يشكل الهواة نسبة 80% من المشاركين.

تصل مدة السباق إلى أربعة عشر يوماً، وتختلف مسافة كل يوم وقد تصل إلى 900 كلم في اليوم الواحد، يقطع فيها المشاركون أراضي شديدة الوعورة تتراوح ما بين الأراضي الطينية والجبال الصخرية والكثبان الرملية.