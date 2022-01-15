السعودية.. "درب زبيدة" قافلة عصرية لإحياء أقدم الطرق في العالم (فيديو وصور)

شكل ”هواة للتاريخ“ في السعودية قافلة فريدة بعدما امتطى رجالها ونساؤها الإبل والدراجات الهوائية والسيارات الحديثة، وساروا جنبا إلى جنب لأيام في طريق تاريخي فقد سالكيه في العصر الحديث.

وتحمل القافلة اسم ”قافلة درب زبيدة“، نسبة إلى زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، التي أمرت بحفر الكثير من الآبار على ذلك الدرب الطويل؛ لخدمة الحجاج القادمين من العراق وبلاد فارس (إيران حاليا) إلى مكة المكرمة قبل نحو 1300 عام.

ويبلغ عدد أفراد القافلة أكثر من 150 شخصا من هواة المسير لمسافات طويلة وركوب الخيل والإبل والطيران الشراعي والدراجات الهوائية، وبدؤوا رحلتهم من مدينة تربة ”بركة العرايش“، 230 كم شمال حائل.

وبدأت القافلة مسيرها يوم 6 كانون الثاني/يناير الجاري، حيث يسير المشاركون لنحو 35 كيلومترا كل يوم، قبل أن يخيموا للمبيت والراحة ومواصلة الرحلة في اليوم التالي، لقطع مسافة الدرب التي تبلغ نحو 400 كيلومتر خلال 13 يوما كما هو مخطط.

وشارك نائب أمير منطقة حائل، التي يقع جزء من الدرب ضمن حدودها الإدارية، في اليوم الأول من المسير.

وقطع الأمير الشاب فيصل بن فهد بن مقرن مسافة 10 كم مشيا على الأقدام مع القافلة التي تضم أكاديميين ورياضيين، قبل أن يعود لمقر الإمارة بمروحية ملوحا للقافلة التي واصلت طريقها في تضاريس متنوعة.

ومن بين المشاركين في القافلة تركي القهيدان، وهو باحث ومؤلف في الآثار والجغرافيا.

وكشف أنه تمكن مع مشاركين آخرين من العثور على عدة كشوفات أثرية وجيولوجية، بينها نيم مائي وآثار ديدان وصخر بركاني في منطقة رسوبية.

ويقول القائمون على المبادرة في نسختها الثانية إن القافلة تسعى لإحياء أحد أهم الطرق القديمة في العالم، وجعله رافدا اقتصاديا وثقافيا وسياحيا للمنطقة، وتنمية المناطق التي تقع على درب زبيدة.

وزادت السعودية، التي تحتل المساحة الأكبر من شبه الجزيرة العربية، مهد الرسالة الإسلامية ومسقط قبائل العرب، من اهتمامها بمناطقها التاريخية بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، في إطار خطة طموحة للتحول لوجهة سياحية عالمية.

وتمر القافلة على عدد من المدن والبلدات، بينها الأجفر، فيد، سميراء، البعايث، وتشهد في كل محطة من تلك المحطات استقبالا وفعاليات ثقافية وفنية تتفق وطبيعة المبادرة التي تحاكي التاريخ ورحلة الحج والتجارة.

قطع المشاركون في قافلة #درب_زبيدة 240 كم خلال(9) أيام، ومروا بمتعشى الغريبين، وآثار روادف ومحطة توز وبركة أرينبة تخللها فعاليات منها محاضرة قدمها سمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان آل سعود مساء اليوم الثامن بعنوان: " العلاقة بين الإعلام والتاريخ في ضوء 2030". pic.twitter.com/DgNAr8qX1m — إمارة منطقة حائل (@emara_hail) January 14, 2022

قافلة 2022| اليوم السادس

قطعنا في يومنا السادس 178 كلم، ووصلنا لمزارع الحويض بالقرب من آثار حوض موسى بن عيسى، وكان فرع هيئة الآثار باستقبالنا مرحبين، كانت الأرض تحتفي بالمطر وبالمشاركين، وتنشد من كلاهما المزيد. #الدرب_يجمعنا pic.twitter.com/9wwRadDrgm — مبادرة قافلة درب زبيدة (@aaldroob) January 12, 2022

ويقوم أفراد القافلة الذين ترافقهم سيارات المنظمين، وتوفر لهم الحماية والاحتياجات الضرورية، بزراعة الأشجار على مسار ”درب زبيدة“، بالتزامن مع خطط كبيرة للرياض تستهدف زراعة ملايين الأشجار كل عام.

قافلة l2022 اليوم الخامس يومنا الخامس مبهج للجميع، جمال الطبيعة كان سيد المشهد، الغيوم معنا، والأرض بتضاريسها المتنوعة تحتضننا، مررنا بمزارع اكتست بالأخضر، وسنبيت بين تلك المزارع.#الدرب_يجمعنا pic.twitter.com/4RB4QAMWam — مبادرة قافلة درب زبيدة (@aaldroob) January 10, 2022

وصادف يوم أمس الجمعة هطول المطر الغزير على القافلة في رحلتها على الدرب، ووصلت المياه لداخل الخيام التي نصبها أفراد القافلة للاستراحة والمبيت.

ومن المقرر أن تصل القافلة، اليوم السبت، إلى محافظة سميراء، على أن تواصل مسيرها في اليوم التالي، حيث تصل إلى البعايث، ليقام لها حفل استقبال يتخلله على مدار ثلاثة أيام سوق تعرض فيه منتجات محلية للأسر.

وعاد الدرب التاريخي إلى دائرة الاهتمام عام 2018، عندما بدأ متطوعون بترميم محطات رئيسية فيه تقع ضمن منطقة حائل، بالتزامن مع انطلاق مهرجان سياحي وثقافي في المنطقة عن الدرب، يحمل اسم #مهرجان_درب_زبيدة_التاريخي، ويتضمن عددا من البرامج والملتقيات العلمية والثقافية والتاريخية.

وشملت أعمال الترميم تلك عشرات الآبار المنتشرة على الدرب، بالإضافة لقنوات مائية أرضية تربط تلك الآبار بالمدينة السكنية القديمة والمطمورة تحت الصخور، والحصن المعروف بقصر خراش، بجانب ترميم برك زبيدة، وهما عبارة عن بركتي ماء مطمورتين بالأتربة ولا تظهر منهما إلا أجزاء بسيطة.

واستفاد السكان قديما من هذه البرك في الري وتوفير ما يلزمهم من مياه لدوابهم، وهما اثنتان من العديد من البرك المنتشرة على جنبات درب زبيدة.

وما لبثت أن تطورت تلك الحملة التطوعية لتتحول إلى قافلة تسير كل عام على الدرب الذي يبدأ بالكوفة في العراق حتى يصل إلى مكة المكرمة، حيث يفوق طوله في أراضي المملكة 1400 كيلومتر، مرورا بخمس مناطق، هي: الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

ويحتوي الدرب على أكثر من محطة أثرية رئيسة وفرعية تشتمل على مرافق ومبانٍ وخدمات للقوافل والمسافرين في ذلك الوقت، ولا يزال الكثير منها باقيا إلى الآن، وهو ما دفع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية إلى رفع طلب لمنظمة اليونسكو لتسجيله في قائمة التراث العالمي.