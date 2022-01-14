في بث مباشر.. شرطي تونسي يواجه اتهاما بالتحرش بصحفية خلال مظاهرة

أثار تحرش شرطي تونسي بصحفية، الجمعة، خلال حضورها لتغطية تحركات احتجاجية بالعاصمة تونس، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرش الأمني بالصحفية قائلا: ”هل أمك على قيد الحياة؟ أريد تقبيلها لأنها أنجبت وردة مثلك“، ونقلت الصحفية صوت الأمني على المباشر بما أنها كانت تقوم بتصوير التحركات الاحتجاجية.

وأثارت الحادثة جدلا بين الناشطين عبر موقع ”فيسبوك“ في تونس.

وقال الناشط في المجتمع المدني ذاكر بن صوف: ”أمني يخطب الصديقة الصحفية خولة بوكريم على المباشر.. هل هذا وقته“.

ولفت الناشط السياسي مهدي الجمل إلى أن ”الصحفية خولة بوكريم تقوم بتصوير الاحتجاجات على المباشر، ويأتيها أمني يعبر عن إعجابه بها.. في الحقيقة هذا الأمني على حق.. لكن هذا ليس وقت التحرش يا زميل“.

وذكر الناشط في المجتمع المدني فارس عرفاوي: ”أمني يتحرش بصحفية على المباشر.. هذه ظروف المباشر.. شباب تعلموا التحرش“.

يذكر أن أنصار الأحزاب المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد خرجوا، الجمعة، للتظاهر ضد قرارات 25 تموز/ يوليو، المتضمنة تجميد أشغال البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.

وتوافد أنصار المعارضة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي بالعاصمة، لكن قوات الأمن المنتشرة بكثافة أغلقت مداخله بحواجز حديدية ومنعت التظاهر فيه.

وترفض المعارضة خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس سعيد، ومن بينها أساسا الانطلاق في استشارة وطنية إلكترونية الشهر الجاري، تمهيداً لاستفتاء شعبي حول الإصلاحات السياسية، ومن ثم تنظيم انتخابات برلمانية في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وجمّد سعيد البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور؛ بدعوى تفشي الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة، و“وجود خطر داهم“، مستنداً إلى فصل في الدستور، لكن معارضيه يتهمونه بتدبير ”انقلاب على الدستور واحتكار السلطة“.

ويوافق 14 كانون الثاني/ يناير ذكرى ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.