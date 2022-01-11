بعد تصريحات زوجة الإبراشي.. نقابة الأطباء المصرية تطالب بالتحقيق في الوفاة

طالبت نقابة الأطباء في مصر، اليوم الثلاثاء، النائب العام، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

يأتي ذلك بعد تصريحات زوجة الإبراشي التي أشارت فيها إلى أخطاء طبية سببت وفاة زوجها وليس فيروس كورونا.

وأصدرت النقابة بيانا قالت فيه إنها ”تابعت الجدل المثار مؤخرا حول وفاة الإبراشي، وتتفهم مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أنها تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر“.

وأكدت النقابة ”رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة“.

ولفتت إلى أن ”تلك التصريحات حملت اتهامات صريحة لأحد الأطباء دون أي أدلة، والادعاء بحدوث خطأ طبي تسبب في وفاة الفقيد، دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها، رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء“.

وأعلنت النقابة ”إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد على إحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء بقتلة“.

كما طالب البيان المستشار النائب العام ”التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة ومطالبة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستقوم النقابة بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة“.

وأكدت النقابة ”دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي لأداء واجبهم المهني والوطني، والذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيدا حتى الآن، إثر إصابتهم بفيروس كورونا، لافتة إلى أنهم تفانوا في متابعة المصابين بالفيروس من الشعب المصري“.

وأشارت النقابة إلى ”عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، وأن كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر“.

ويأتي بيان النقابة بعد هجوم شديد لسحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي منذ يومين، متهمة الأطباء بارتكاب أخطاء تشخيصية وعلاجية، نافية أن يكون سبب الوفاة مضاعفات فيروس كورونا الذي أرقد الإبراشي في الفراش والمستشفيات منذ عدة أشهر.