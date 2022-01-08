دعوة الكاتب عادل عبده لجذب السعوديين لمهنة " عامل النظافة" تثير جدلا واسعا

أثارت دعوة الكاتب السعودي عادل محمد عبده خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج ”يا هلا“ للحث على تقديم امتيازات تجذب السعوديين لمهنة عامل النظافة، جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد الكاتب عبده على ضرورة تقديم إغراءات وامتيازات في مهنة عامل النظافة، لجذب الشباب السعودي إليها وتشجيعه عليها، مؤكدا أنه يدعو منذ أكثر من عشر سنوات لتنظيم مهن العمل في النظافة.

واقترح أن يتم رفع راتب عامل النظافة من معدل بين 300 و600 ريال (81 دولار – 162 دولار) يتقاضاها العمال الأجانب كمعدل أجور في هذه المهنة إلى أجر مناسب، لافتا إلى أنه صدر قانون بتحديد أجور السعوديين بمبلغ 4 آلاف ريال (1080 دولار) كحد أدنى.

وأكد عادل عبده أن رفع أجر عامل النظافة للسعودي إلى ما بين 4 آلاف ريال و6 آلاف ريال، سيجذبه لهذه المهنة.

وطالب بإيجاد طرق جاذبة وفعالة لمهنة عامل النظافة، تغيّر من مفهومها، كي يعمل بها المواطن السعودي، كجعلها شرطا للسفر في بعثات الدولة.

برنامج يا هلا .. الكاتب عادل محمد عبده :

يمكن إلزام المبتعثين بالعمل لفترة محددة في مهنة "عامل نظافة" .. يجب وضع نظام مختلف لهذه المهنة وتوطينها

pic.twitter.com/DE62WoB9YM — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 7, 2022

وقال الكاتب عبده: ”وضع شرط كالعمل ستة أشهر كعامل نظافة مقابل السفر في بعثة تعليمية على سبيل المثال، سيعزز من احترام هذه المهنة“، مؤكدا أن من يرفض شرط العمل كعامل نظافة مقابل بعثة تعليمية ”لا يكن أي ولاء للوطن“.

واعتبرالكاتب عبده، أن طريقة تعامل البلدية مع مهنة عامل النظافة خاطئة، لافتا إلى أنه لا يتفق معها، إذ يجب إعادة تنظيمها، ووضع نظام كامل لها، على حد قوله، مضيفا أنه في حال اتخاذ إجراءات جدية لتنظيمها فإنه يمكن سعودة المهنة بشكل كامل.

واستنكر عادل عبده رفض البعض مثل هذه المهن، مؤكدا أنه حتى في دول العالم المتقدمة يعمل المواطنون بها، وأن القانون في المملكة لا يحظرها على المواطنين.

وأكد أن رفع راتب عامل النظافة مع امتيازات أخرى كبدل خطر أو بدل وظيفة، سيجذب إلى المهنة أبناء البلد.

وطالت تصريحات الكاتب عادل عبده انتقادات من قبل سعوديين، إذ اتهموه بالبحث عن الشهرة من خلال تصريحات جدلية، واصفين تصريحاته بـ“الاستفزازية“، كما استنكروا عمل ابن البلد في مثل هذه المهن، بينما تتمتع المملكة بفرص توظيفية أكبر بمختلف المجالات.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الكاتب عبده، أن يبدأ بنفسه وعائلته أولا في هذه المهنة إن كان مقتنعا بها من وجهة نظره.

على صعيد آخر، رأى فريق أن مقترح الامتيازات في المهن غير التعليمية التي اقترحها الكاتب السعودي مهمة وجاذبة، إذ أبدى عدد منهم استحسانهم للفكرة في حال تطبيقها على المهن الفنية بهدف سعودتها، والتي رأوا أنها أولى من مهنة عمال النظافة للسعوديين.