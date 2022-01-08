الكويتي دبوس الدبوس ينتزع المركز الأول بفئة "بيرق المؤسس" للون الصفر

تمكن الكويتي دبوس بن مبارك بن عبدالله الدبوس، من انتزاع المركز الأول في إحدى أبرز مسابقات مزايين الإبل المقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السادسة، المقام حاليا في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض السعودية.

ونال دبوس الدبوس المركز الأول عن فئة بيرق المؤسس (80) للون الصفر، فيما حل طلال بن عايض بن دغيثر الشيباني في المركز الثاني.

ونشر الإعلامي السعودي عبدالله البرقاوي تغريدة هنأ فيها دبوس قائلاً: ”مبروك للدبوس ولجميع الفائزين بالمراكز الأولى. تنافس جميل ومثير. ابن دغيثر لم يخسر.. من يحظى بهذا الحضور المهيب والشعبية والجماهيرية الكبيرة يعتبر فائزا بكل الأحوال“.

مبروك للدبوس و لجميع الفائزين بالمراكز الاولى

🏷 تنافس جميل ومثير

ابن دغيثر لم يخسر .. من يحظى بهذا الحضور المهيب والشعبية والجماهيرية الكبيرة يعتبر فائز بكل الاحوال#لطامات pic.twitter.com/hZborTa83O — عبدالله البرقاوي (@albargawy) January 7, 2022

وكان التنافس بين ابن دغيثر والدبوس، حاضراً بين الطرفين في المنافسات السابقة، وأسهم في رفع أسعار فرديات الإبل الصفر، حيث أوجدت تلك الفئة من الإبل جمهورًا كبيرًا للغاية، بحسب صحيفة ”سبق“ السعودية.

ودخل الدبوس المهرجان بعد أن استأجر عددا من الإبل لمدة 48 ساعة بمبلغ 20 مليون ريال، أي ما يعادل 5 ملايين دولار من مالك الإبل عبدالله بن عودة، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها الكويتي دبوس الدبوس المركز الأول في فئة ”بيرق المؤسس“، فسبق أن فاز بها في نسخة عام 2020، بعد منافسة مع مالك الإبل السعودي المعروف، هلال بن عايض بن دغيثر العتيبي، الحائز على اللقب ثلاث مرات.

وتقوم المسابقة على عرض كل مالك لقطيع من الإبل مؤلف من مئة رأس يطلق عليها اسم ”منقية“ لكونها منتقاة على أساس معايير جمالية معينة، فيما تعد مسابقة فئة اللون الأصفر مخصصة للإبل ذات اللون الأصفر الأكثر رغبة وتميزا في عالم الإبل.

ومع عودة فيروس ”كورونا“ للتفشي عبر متحوراته المختلفة وآخرها أوميكرون السريع الانتشار، أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في وقت سابق، عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة المشاركين والزوار.

يذكر أن المهرجان في نسخته هذا العام شهد أول مشاركات نسائية فيه، إذ ضم أكثر من 23 سيدة، أبرزهن نورة بنت عبدالله المهيدب، فيما كان لكل واحدة منهن الإبل الخاصة بها. وحرصن على إخفائها خلال الفترة الماضية من أجل السرية.