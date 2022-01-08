السعودية.. فتح تحقيق في مشاركة فرقة راقصة ضمن فعاليات "شتاء جازان 2022"

وجه أمير منطقة جازان في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بسرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في فعالية ”شتاء جازان 2022″.

كما وجه أمير جازان بـ ”اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات والرفع بنتائج التحقيق“، حسب ما جاء في تغريدة نشرها حساب إمارة منطقة جازان على تويتر.

جاء ذلك عقب انتشار مقطع فيديو، الجمعة، تظهر فيه فرقة أجنبية راقصة، أدت فقرة استعراضية بشكل مخالف للعادات والتقاليد في مكان عام وسط حضور جماهيري.

وأثار المقطع مع انتشاره استنكارا واسعا من قبل متابعين، وسط تساؤلات عن كيفية مشاركة هذه الفرقة في العرض، في مخالفة صريحة لعادات وتقاليد المملكة.

ونقلت صحيفة ”سبق“ السعودية عن المتحدث باسم إمارة منطقة جازان قوله إن ”أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص في حينه؛ وأصدر توجيهاته العاجلة للجهات المختصة بسرعة بحث تفاصيل الواقعة، والتحقق من ملابساتها كافة، بالتنسيق مع المسؤولين عن لجان شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الفعالية، ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع“.

وشدد على ”حرص أمير المنطقة ونائبه على عرض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري، والتعريف بتراثها الأصيل في إطار الضوابط الشرعية، واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة“.

وانطلقت، يوم الخميس، فعاليات مهرجان ”شتاء جازان 2022″، الذي أقيم تحت شعار ”هذي أيامنا“، وذلك في المسرح المفتوح بالمدينة الجامعية في جازان، برعاية أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

وقال عبدالله الصقر وكيل إمارة منطقة جازان المشرف العام على المهرجان إن ”المهرجان يمثل قصة ابتهاج لمنطقة متحفزة دائمًا لاستثمار إمكاناتها لصناعة سياحة متطورة، تلبي احتياجات وتطلعات فئات المجتمع من الأهالي والزوار كافة، وذلك من خلال جهود أبناء وبنات جازان المبدعين“.

ويشمل المهرجان مسابقات رياضية في كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية، وفعاليات التطعيس والهايكنج، فضلاً عن السينما الخارجية، وحفلات غنائية، وجلسات طربية، إلى جانب فعاليات ”مستكة“ للفنون التشكيلية بوسط البلد، والأسر المنتجة، والقرية التراثية، وخيمة التسوق، والحفلات الشاطئية وغيرها.