دعوة جريئة لإلغاء دور القبائل تثير جدلا واسعا في السعودية‎‎

أثار باحث سعودي في علم الاجتماع جدلا واسعا بعد دعوته لإلغاء دور القبائل في المجتمع، وشكك بانتماء كل أبناء القبيلة الواحدة لرجل واحد.

وظهر الدكتور سعد عبد الله الصويان، في برنامج تلفزيوني أخيرا، قائلاً: ”أتمنى من صناع القرار تدشين حركة أو برنامج للتشجيع على التزاوج والتصاهر بين القبيلة وغير القبيلة والبدوي والحضري والشيعي والسني“، من أجل دمج المجتمع.

د.سعد الصويان: أتمنى من صناع القرار تدشين حركة أو برنامج للتشجيع على التزاوج والتصاهر بين "القبيلة وغير القبيلة والبدوي والحضري والشيعي والسني" من أجل دمج المجتمع#سعد_الصويان_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/FqvMv7UOKa — في الصورة (@almodifershow) January 3, 2022

كما شكك الصويان، الذي درس ”الأنثروبولوجيا“ في الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو نصف قرن، بوجود نسب موحد لكل قبيلة.

وقال إن ”نسب أفراد القبيلة لا يعود بالضرورة لشخص واحد، والحقيقة أنهم من أصول مختلفة لكن جمعتهم المصلحة“.

ومنذ بث ذلك اللقاء على قناة ”روتانا خليجية“، شارك آلاف السعوديين في نقاش واسع انقسموا فيه بين مؤيد لتلك الدعوة، وبين معارض لها ومتمسك بدور القبائل وعاداتها المتوارثة، بما في ذلك قصر التزاوج بين أبناء القبيلة الواحدة.

وتحت الوسم ”#القبيله_خط_أحمر“ الذي لا يزال يجذب مزيداً من السعوديين، انتقد كثيرون أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود على دعوته ضد دور القبائل، وقالوا إنها تسيء لهم ويتوجب محاسبة صاحبها.

نسب القبيلة..

د.سعد الصويان: نسب أفراد القبيلة لا يعود بالضرورة لشخص واحد، والحقيقة أنهم من أصول مختلفة لكن جمعتهم المصلحة#سعد_الصويان_في_الصورة#روتانا_خليجية pic.twitter.com/uN8an3rgFD — في الصورة (@almodifershow) January 3, 2022

وقال الأكاديمي السعودي، محمد الزهراني ”حتى لا يصل سعد الصويان لمبتغاه وحتى لا يصطاد السطحيون في المياه العكرة، دفاعنا عن القبائل هو دفاع عن مكون أساس وجوهري في تكوين الدولة والوطن، وهذا لا يقصي المكونات الأخرى باختلافاتها العرقية والنسبية والطائفية والتاريخية. ولو تعدّى الصويان عليها لدافعنا عنها #القبيلة_خط_احمر“.

كما قال الباحث في مجال الأمن الفكري، الدكتور محمد الهدلاء، في انتقاده للصويان ”القبيلة مكون أساس من المجتمع واستفزاز المجتمع في أهم مكوناته غير مقبول أو معقول واستهانة به، وما قاله هذا السفيه ليس وجهة نظر بل محاولة لجر المجتمع لعنصرية أشعل هو نارها، يجب الأخذ على يده وتأديبه مع وضع خطوط حمراء لمعد ومقدم البرنامج لا يتجاوزها لخلفيته المعروفة“.

ورد المدون السعودي المعروف، منذر آل الشيخ مبارك، على الصويان أيضاً بالقول ”لا أعلم بماذا يزعج اسم القبيلة البعض ولا أعلم لماذا تتكرر بعض الدعوات!! لا أصدق أن الهدف الوطن ولو كان كذلك لوجدوا الجواب في معارك توحيد الوطن ولوجدوه الآن في الحد الجنوبي !! #القبيلة هوية وانتماء للدين وللوطن وولاء وطاعة لولاة الأمر !!“.

🔴لا أعلم بماذا يزعج اسم القبيلة البعض ولا أعلم لماذا تتكرر بعض الدعوات!!

لا أصدق أن الهدف الوطن ولو كان كذلك لوجدوا الجواب في معارك توحيد الوطن ولوجدوه الآن في الحد الجنوبي !!#القبيلة هوية وإنتماء للدين وللوطن وولاء وطاعة لولاة الأمر !!

#القبيله_خط_احمر — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) January 4, 2022

وكتب الإعلامي عواد سحل في رده على الصويان ”الحمدلله أن صناعة القرار ليس بيدك، اما مسألة تمرير بعض العبارات بأن الشباب لايسمعون كلام آبائهم وأمهاتهم بالزواج من ناحية أن القبيلي يتزوج غير القبيلية فأبناؤنا يفتخرون بأنسابهم“.

لكن دعوة الصويان كان لها مؤيديون أيضاً، وبينهم ظافر الشيبان الذي كتب مؤيداً إنهاء دور القبائل ”صح الله لسانك قلت مافي خاطرنا، متى يارب نفتك من هياط العنصرية“.

ومما قاله الصويان في لقائه التلفزيوني الطويل ببرنامج ”في الصورة“، إن ”الناس تعلمت وصار هناك حرية شخصية ولم يعد الشاب يسمع كلام والده بالزواج من بنت فلان، ولا البنت صارت تسمع كلام أهلها بالزواج من ابن عمها“.

صح الله لسانك قلت مافي خاطرنا

متى يارب نفتك من هياط العنصرية #القبيله_خط_احمر pic.twitter.com/1oXjr4ZtwD — ظافر الشيبان (@Dh_shiban) January 4, 2022

وأضاف أن دور القبيلة انتهى الآن، مشيرا إلى أن رؤية 2030 حرفت الاتجاه للإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، وأن الناس الآن بدأت تحقق مكاسب بعيدا عن أصلك وفصلك“، على حد قوله.

كما أوضح أن مفهوم الوطن بدأ يتكرس بحيث أصبح قبيلي ونجدي وحجازي تشوش على المفهوم هذا، قائلا “إذا أردت إثبات هويتك فقل إنك سعودي وخلاص”.

وقال إن ”القبيلة فصل وانتهى وبدأ فصل جديد في تكوين الأمة والدولة العصرية وما ينبغي أن تكون تقسيماتها قبلية ومناطقية.. إن القبيلة والمنطقة والمذهب تلعب أدوارا ليس من المفروض أن تلعبها.. والمفروض أننا انتهينا“.