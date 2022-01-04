تعاطف واسع مع أكاديمي سعودي دخل بمواجهة حاسمة مع السرطان

حظي الأكاديمي السعودي المعروف، حمد بن جروان، بتعاطف واسع من مواطنيه، بعد أن دخل بمواجهة حاسمة مع مرض السرطان الذي يقاومه منذ سنوات، نجح خلالها بالحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير ومن ثم الدكتوراة.

وكشف بن جروان، الذي أصيب بسرطان الأنسجة والأعصاب، وهو أحد أشرس أنواع المرض، أنه مقبل على عملية جراحية معقدة في الحبل الشوكي، ومن بين النتائج المحتملة لها، هي الموت والشلل.

وكتب الشاب المعروف عبر حسابه في تويتر: ”اليوم كان عندي اجتماع مع الأطباء لمناقشة عمل عملية بالحبل الشوكي، العملية كبيرة، ويمكن أن تؤدي إلى شلل ولكن لا بد منها، مريت في هذا الموقف قبل 13 سنة وخيروني بين الشلل والموت ولا زلت أتذكر، واللي نجاني ذاك اليوم بينجيني إن شاء الله، للأمانة ماني مرتاح للعملية وأعطوني مهلة للتفكير“.

اليوم كان عندي أجتماع مع الأطباء لمناقشة عمل عمليه بالحبل الشوكي ، العمليه كبيره ويمكن تؤدي الى شلل ولكن لابد منها ، مريت في هذا الموقف قبل ١٣ سنه وخيروني بين الشلل والموت ولازلت اتذكر ، واللي نجاني ذاك اليوم بينجيني ان شاء الله، للامانه ماني مرتاح للعمليه واعطوني مهله لتفكير.. pic.twitter.com/ZQJJSiHHxl — د. حمد بن جروان (@garwan2) January 3, 2022

وقوبلت تلك التغريدة بتفاعل كبير من قبل الآلاف، وسط عبارات تعاطف ودعم يتمنى أصحابها، وبينهم نخب معروفة في البلاد، الشفاء لمحارب السرطان الأشهر في المملكة.

اسال الله العظيم ان يرفع عنك كل ألم ووجع ولا يحرمك اجر الصبر على الابتلاء والرضا بقضاء الله وقدره ويختار لك الذي فيه خيره لك ويغنيك برحمته الواسعه عن كل طبيب ودواء إنه على كل شيء قدير — منيرة حسن المشخص (@see_moone) January 3, 2022

دكتور حمد بن جروان ماشاءالله عليك مؤمن صابر متفاءل رغم الألم والمعاناة أسأل الله العلي القدير أن يقدم لك اللي فيه خير ويبعد عنك كل شر ويشفيك ويقويك ويخفف الامك ويجمع لك بين الاجر والعافيه — هدى عبدالله البليهد (@Huda_Alblehed) January 3, 2022

كما اختار البعض مساعدة بن جروان من خلال تقديم اقتراحات له بأسماء وعناوين أطباء في المملكة أو خارجها، يمكنه استشارتهم بشأن حالته، أو شرح تجاربهم مع المرض وإجراء عمليات مماثلة.

يخوي حمد تراني مسوي عمليه رغم ان الاستشاري لم يضمن نجاحها الابنسبه قليله في الظهر وكانت المشكله في آخر الفقرات السفلى وقال إذا استطعنا تمديد الحبل الشوكي منها سوف تنجح العمليه وقلت لهم توكلو على الله والحمد لله لي الان ٦اشهر وانا امشي على قدمايي — محمد العاصمي (@mamad12844) January 3, 2022

وبدأت قصة بن جروان مع المرض قبل نحو 13 عاما، فمع نهاية دراسته بالمرحلة الجامعية في تخصص الرياضيات بدولة تايلند، وقبل تخرجه اكتشف إصابته بالسرطان في الأنسجة والأعصاب، ثم انتقل المرض إلى الحبل الشوكي.

وبدأت رحلة العلاج مع السرطان منذ ذلك الحين، وسط تفاؤل كبير بالشفاء التام يبديه الشاب؛ ما جلب له متعاطفين وداعمين كثر، قبل أن يتحول لأحد الملهمين في مقاومة ذلك المرض ويصدر مؤلفا حول تجربته تلك، تحت عنوان ”أنا والسرطان.. ألم وأمل“.

وخضع بن جروان عند إصابته بالمرض أول مرة، للعلاج الكيماوي والإشعاعي والعمليات لمدة عام ونصف في المستشفى؛ ما اضطره يومها لتأجيل دراسته في مرحلة البكالوريوس، قبل أن يواصل دراسته رغم معاناته مع تطورات المرض.

وبعد تخرجه بتخصص الرياضيات، طلب التدريس في محافظة القريات؛ في أقصى شمال غرب السعودية، ليكون قريبا من الأردن المجاورة، حيث أكمل هناك دراسته على حسابه الخاص في جامعة اليرموك، مع سفره لبلاده كل شهر لتلقي جرعات العلاج الكيماوي.

وبعد ثلاث سنوات من تلك التجربة، حصل على الماجستير في الرياضيات تخصص قياس وتقويم، ليسافر إلى ماليزيا، ويدرس الدكتوراة في إحدى جامعاتها، ويحصل عليها بالفعل.