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تعاطف واسع مع أكاديمي سعودي دخل بمواجهة حاسمة مع السرطان
تاريخ النشر: 04 يناير 2022 14:08 GMT
تاريخ التحديث: 04 يناير 2022 14:15 GMT

تعاطف واسع مع أكاديمي سعودي دخل بمواجهة حاسمة مع السرطان

حظي الأكاديمي السعودي المعروف، حمد بن جروان، بتعاطف واسع من مواطنيه، بعد أن دخل بمواجهة حاسمة مع مرض السرطان الذي يقاومه منذ سنوات، نجح خلالها بالحصول على

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

حظي الأكاديمي السعودي المعروف، حمد بن جروان، بتعاطف واسع من مواطنيه، بعد أن دخل بمواجهة حاسمة مع مرض السرطان الذي يقاومه منذ سنوات، نجح خلالها بالحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير ومن ثم الدكتوراة.

وكشف بن جروان، الذي أصيب بسرطان الأنسجة والأعصاب، وهو أحد أشرس أنواع المرض، أنه مقبل على عملية جراحية معقدة في الحبل الشوكي، ومن بين النتائج المحتملة لها، هي الموت والشلل.

وكتب الشاب المعروف عبر حسابه في تويتر: ”اليوم كان عندي اجتماع مع الأطباء لمناقشة عمل عملية بالحبل الشوكي، العملية كبيرة، ويمكن أن تؤدي إلى شلل ولكن لا بد منها، مريت في هذا الموقف قبل 13 سنة وخيروني بين الشلل والموت ولا زلت أتذكر، واللي نجاني ذاك اليوم بينجيني إن شاء الله، للأمانة ماني مرتاح للعملية وأعطوني مهلة للتفكير“.

 

وقوبلت تلك التغريدة بتفاعل كبير من قبل الآلاف، وسط عبارات تعاطف ودعم يتمنى أصحابها، وبينهم نخب معروفة في البلاد، الشفاء لمحارب السرطان الأشهر في المملكة.

 

كما اختار البعض مساعدة بن جروان من خلال تقديم اقتراحات له بأسماء وعناوين أطباء في المملكة أو خارجها، يمكنه استشارتهم بشأن حالته، أو شرح تجاربهم مع المرض وإجراء عمليات مماثلة.

 

وبدأت قصة بن جروان مع المرض قبل نحو 13 عاما، فمع نهاية دراسته بالمرحلة الجامعية في تخصص الرياضيات بدولة تايلند، وقبل تخرجه اكتشف إصابته بالسرطان في الأنسجة والأعصاب، ثم انتقل المرض إلى الحبل الشوكي.

وبدأت رحلة العلاج مع السرطان منذ ذلك الحين، وسط تفاؤل كبير بالشفاء التام يبديه الشاب؛ ما جلب له متعاطفين وداعمين كثر، قبل أن يتحول لأحد الملهمين في مقاومة ذلك المرض ويصدر مؤلفا حول تجربته تلك، تحت عنوان ”أنا والسرطان.. ألم وأمل“.

وخضع بن جروان عند إصابته بالمرض أول مرة، للعلاج الكيماوي والإشعاعي والعمليات لمدة عام ونصف في المستشفى؛ ما اضطره يومها لتأجيل دراسته في مرحلة البكالوريوس، قبل أن يواصل دراسته رغم معاناته مع تطورات المرض.

وبعد تخرجه بتخصص الرياضيات، طلب التدريس في محافظة القريات؛ في أقصى شمال غرب السعودية، ليكون قريبا من الأردن المجاورة، حيث أكمل هناك دراسته على حسابه الخاص في جامعة اليرموك، مع سفره لبلاده كل شهر لتلقي جرعات العلاج الكيماوي.

وبعد ثلاث سنوات من تلك التجربة، حصل على الماجستير في الرياضيات تخصص قياس وتقويم، ليسافر إلى ماليزيا، ويدرس الدكتوراة في إحدى جامعاتها، ويحصل عليها بالفعل.

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