السعودية.. وفاة "شيخ البدو" دبيان السبيعي

نعى طيف واسع من السعوديين دبيان معيض السبيعي، الملقب بـ“شيخ البدو“، الذي توفي اليوم الاثنين.

وكان نجل الراحل، فارس السبيعي، قد أعلن عن نبأ وفاة والده عبر حسابه على موقع التواصل ”تويتر“.

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ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الراحل دبيان السبيعي بعد صلاة العصر في الضبيعة، وهي أحد مراكز محافظة الدلم في منطقة الرياض.

وسبق أن كشف فارس السبيعي عن مرور والده بأزمة صحية في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021، في تغريدة له، دون أن يكشف عن تفاصيل المرض.

وشارك عدد من الشعراء وملاك الإبل في نعي ”السبيعي“، المكنى بـ“أبو بادي“، والذي حفر اسمه في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالحفاظ على مراكز فوز متقدمة طوال سنوات.

وكتب الشاعر حزمي بن سعد في تغريدة عبر هاشتاغ #دبيان_السبيعي_في_ذمه_الله في موقع ”تويتر“: ”الحمدلله على قضائه وقدره، فقدنا هذا اليوم رمزًا من رموز القبيلة، اجتمع فيه كثير من الصفات الحميدة، الشيخ/ دبيان بن معيض غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، تعازينا لأسرته الكريمة وأبنائه ولجميع محبيه، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون“.

ونعى السبيعي عضو مجلس إدارة نادي الإبل فوزان الماضي: ”حسن الله عزاءنا جميعاً وعزاء كل طيب في وفاة دبيان بن معيض السبيعي، وكلنا راحلون، ولكن سيبقى الذكر الطيب والسمعة الحسنة التي حاز عليها رحمه الله ولا نملك إلا الدعاء له بالرحمة والمغفرة ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون“.

كما نعاه الشاعر سلطان بن بتلاء: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن الله عزاء أهله وذويه وقبيلة سبيع. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

#دبيان_السبيعي_في_ذمه_الله لاحول ولاقوة الا بالله أحسن الله عزاء أهله وذويه وقبيلة سبيع وإنا لله وإنا إليه راجعون . — سلطان بن بتلاء (@sbinbtlaa) January 3, 2022

وحصد دبيان بن معيض بن دبيان السبيعي شهرته كأحد أبرز ملاك الإبل وحاصدي جوائزها في المملكة، إذ كان من المشاركين باستمرار في مهرجان الملك عبدالعزيز، ولطالما حصد مركزا في المراكز الأولى.

ووفق حساب ”نوادر الجزيرة“ المعني بأخبار الإبل وملاكها، فإن دبيان السبيعي يملك أفضل تلاد في لون الصفر على مستوى الجزيرة من بداية إنتاج سلطان الصفر في أم رقيبة إلى يومنا هذا، ولطالما احتكر المركز الأول في شوط التلاد في مهرجان الملك عبدالعزيز.

ففي نسخة عام 2019، توجت منقية دبيان معيض السبيعي بالمركز الأول، وحافظ شيخ البدو الراحل على المركز الأول وذلك عن فئة كأس النادي وفئة الفحل وإنتاجه للون الصفر ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الرابعة من عام 2020. وفي عام 2018، نال المركز الرابع عن فئة ”الجمل 100 صفر“.