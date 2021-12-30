هل أسهمت الفاشنيستات ومواقع التواصل بارتفاع معدل الطلاق في الكويت؟

كشفت الأرقام الرسمية الموثقة لعدد حالات الطلاق في المجتمع الكويتي، خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفاعا كبيرا بمعدل الطلاق بلغ 20 حالة يوميا، 15 حالة منها لكويتيات، في المجتمع الذي يبلغ عدد مواطنيه نحو مليون ونصف المليون من أصل 4 ملايين و800 ألف نسمة.

وأظهرت الأرقام المستندة لإحصائيات رسمية لعدد حالات الطلاق خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2016 و2020، أن إجمالي الحالات وصل إلى 36345 حالة، وأن نسبة الكويتيات منها 26576 حالة، الغالبية منهنَ كنَ متزوجات من مواطنين.

وتُشكل هذه الأرقام التي نشرتها صحيفة ”الراي“ المحلية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مؤشرا مقلقا وفق ما يؤكده كثير من الحقوقيين الذين بحثوا في أسباب ارتفاع هذه المعدلات والحلول المناسبة للحد منها والمحافظة على تماسك الأسر، لما يترتب على الطلاق من آثار سلبية تؤثر في استقرار المجتمع.

تأثير مواقع التواصل الاجتماعي

وتتعدد أسباب ارتفاع معدل الطلاق في البلد الخليجي، ومن ضمن هذه الأسباب مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تُعتبر واحدة من بين أهم الأسباب، وهو ما تؤكده المحامية حنان خضير العنزي التي ترى في مواقع التواصل سببا في ارتفاع معدل الطلاق وإضعاف العلاقة الزوجية.

وتقول المحامية العنزي في حديث خاص مع ”إرم نيوز“: ”إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من أحد أهم العوامل الحديثة في ارتفاع معدل الطلاق، حيث إن إدمان هذه المواقع أثر سلبا على العلاقات الزوجية، ولعب دورا في وقوع الطلاق، وكذلك فتور العلاقة الزوجية في حال استمرارها“.

وترى العنزي ”أن للفاشنيستات دور كذلك في زيادة حالات الطلاق بسبب محاولة الفتيات تقليد الحياة التي تصدّرها الفاشنيستا للمتابعات عن حياتها الشخصية بشكل مبالغ فيه وغير مقبول؛ من أجل الشهرة“.

وتضيف حنان أسبابا أخرى منها: ”عدم التكافؤ بين الزوجين، الزواج المبكر وعدم نضج أحد الزوجين أو كلاهما، تعدد الزوجات، رفض الرجل لعمل المرأة، الاعتداء الجسدي على الزوجة، عدم الإنفاق عليها، عدم تأمين مسكن خاص لها منعزل عن منزل عائلته، إدمان المخدرات، وكذلك إهمال الزوجة لمنزلها وانشغالها مع أهلها وأصدقائها“.

إغراءات ومشاكل مادية

ويتفق المحامي علي العصفور مع حديث زميلته العنزي، حيث يرى ”أن مواقع التواصل الاجتماعي سبب أساسي من أسباب ارتفاع معدل الطلاق؛ لما توفره من إغراءات ومناظر مخلة بالآداب وسهولة مشاهدتها، سواء للزوج أو الزوجة“.

ويؤكد المحامي العصفور في حديث مع ”إرم نيوز“، ”أن المشاكل المادية وسعي الزوجة لتقليد المشاهير وما يترتب على ذلك من كثرة الطلبات؛ تؤدي إلى تراكم الضغوط والديون على الزوج، والتي تنتهي غالبا بالطلاق“.

ويشير المحامي إلى أن هناك أسبابا أخرى لزيادة حالات الطلاق، ومنها: ”انعدام الوعي لدى الطرفين وما يترتب عليه من نتائج مثل الخيانة وعدم الالتزام بالواجبات الشرعية، تدخل الأقارب، اختلاف الثقافات بين الزوجين، رفع سقف التوقعات قبل الزواج والاستعجال بإبرام عقد الزواج، زواج الأقارب وما ينتج عنه من مشاكل بين عائلات الزوجين“.

عمل المرأة واستقلالها ماديا

يقول المحامي العصفور: ”إن للمرأة دورا أساسيا في دمار الأسرة لاستقلالها ماديا وانشغالها بعملها والتزاماتها التي لم تكن أساسية في الأعوام الماضية، وانشغالها بمحاولة إثبات ذاتها على حساب أسرتها وزوجها“.

في حين تعتقد المحامية ”أن الاستقلال المادي للمرأة قد يكون أحد أسباب تصاعد الخلافات التي قد تؤدي إلى طلب الطلاق، إلا أنه لا يعد سببا رئيسا لوقوع الطلاق، إنما التراكمات القديمة والخلافات الجوهرية هي سبب وقوع الطلاق“.

قانون الأحوال الشخصية

ويتهم كثيرون قانون الأحوال الشخصية بتشجيع المرأة على طلب الطلاق، حيث توضح العنزي ”أن هذا القانون غالبا ما يكون له دور في تشجيع المرأة على طلب الطلاق ببعض الحالات، لما يضمنه لها من مزايا حيث يمكنها طلب الطلاق لأسباب عادية، كما يلزم الزوج بدفع نفقة الأبناء وأجرة السكن وتوفير عدة مستلزمات لها، فضلا عن منحها راتبا شهريا يكفله لها قانون المساعدات الاجتماعية“.

ويخالف المحامي العصفور هذا الاعتقاد، حيث يرى ”أنه لا علاقة لقانون الأحوال الشخصية الحالي بارتفاع معدل الطلاق في الكويت“.

الحلول المناسبة

ويعتبر المحامي العصفور أن الحلول المناسبة للحد من ارتفاع معدل الطلاق والحفاظ على استقرار المجتمع تكمن ”بمزيد من الثقافة حول العلاقة الزوجية“.

وتؤيد المحامية العنزي هذا الحل، وترى ”أنه لا بد من التفاعل المجتمعي بآليات صحيحة ومدروسة، والاستعانة بالخبراء من رجال الدين والإعلام والمتخصصين في علم النفس والاجتماع لوضع منهج مبسط وتدريسه للطلبة لتوعيتهم بالعلاقة بين الزوجين وحقوق وواجبات كل منهما“.

وترى العنزي ”أنه بات ضروريا التحليق خارج الحلول التقليدية والانفتاح على تجارب أخرى، ومنها التجربة الماليزية التي تلزم الراغبين بالزواج بالخضوع لدورات تدريبية داخل معاهد خاصة للحصول على رخصة تسمح لهم بعقد القران، إضافة إلى الفحوص الطبية وباقي الوثائق المتعارف عليها“.