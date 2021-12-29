مؤثرو مواقع التواصل في تونس.. صناع رأي أم "ظواهر" مؤقتة؟

يطرح المؤثرون الرقميون أو ”صنّاع المحتوى“ في تونس جدلا عن هويتهم والمضامين التي يقدمونها وأسرار استقطابهم آلاف المتابعين وتصدّرهم الشاشات الرقمية والفضاءات العامة.

في حين يرى عضو نقابة الصحفيين التونسيين سامي الناصري، أن هذه الثورة الرقمية انحرفت بالدور الأساسي للإعلام الرقمي من التثقيف والتوعية إلى التجارة وترويج مضامين سطحية وزائفة.

وتغزو صور المؤثرين الرقميين منصات التواصل الاجتماعي، كما تثير الآلاف من ردود الإعجاب والتفاعلات من قبل المتابعين.

وتحظى مقاطع الفيديو التي ينشرونها على مواقع ”يوتوب“ و“تيك توك“ و“إنستغرام“ و“فيسبوك“ بعشرات الآلاف من المشاهدات في غضون ساعات قليلة.

نمط جديد

لا يزال دور المؤثرين الرقميين وصانعي المحتوى عبر مواقع التواصل محور جدل متزايد، حول هذه الظاهرة التي اكتسحت حياة الناس وبشرت بميلاد نمط جديد من الاتصال والإعلام والتسويق والإشهار.

وصارت كبرى الشركات تلتجئ للمؤثرين وصناع المحتوى، للدعاية لمنتجاتها وضمان رواج، كانت وسائل الإعلام التقليدية كالصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية تؤمنه عبر الإعلانات.

وفي تونس، تزايد عدد المؤثرين عبر منصات التواصل، واتسعت رقعة نشاطهم حتى أضحوا بمثابة الإعلام البديل، ما أثار عدة أسئلة حول أسس نشاطهم ومضامين عملهم ومجال اهتمامهم.

والأهم من ذلك: هل تحولت الظاهرة إلى مهنة من لا مهنة له؟ وهل أصبح المؤثرون أثرياء دون أن يكلفوا أنفسهم عناء العمل؟

وفي حديثها لـ ”إرم نيوز“، تقول المؤثرة التونسية وصانعة المحتوى على ”إنستغرام“، سوار النفزي، إن ”ظهور صناعة المحتوى الرقمي بغاية التأثير على الجمهور، يعد شكلا بديلا للإعلام التقليدي، بل سينتزع منه في السنوات المقبلة مقود التأثير وصنع الرأي“، على حد قولها.

وتبلغ سوار النفزي من العمر 20 سنة، وهي طالبة بإحدى الجامعات الخاصة، وتقول عن بداية تجربتها كمؤثرة على إنستغرام: ”في أول الأمر لم يخطر ببالي أن يستهويني التأثير الرقمي، لا بد أن أعترف أني فتاة معجبة بنفسي وأتابع آخر صيحات الموضة وعالم الأزياء والعطور والماكياج“.

وتضيف قائلة: ”ألتقط صورا في المطاعم والمقاهي الفاخرة والنزل أو المناطق الطبيعية الخلابة، وأنشرها على صفحتي على أنستغرام، ودخلت هذا المجال منذ أكثر من سنة، ولكن عدد متابعي تزايد بشكل مهول ليبلغ حاليا نحو 160 ألف متابع وهو رقم لم أكن أتوقع الوصول إليه“.

وتشير سوار أن مجال اهتمامها وتمكنها من أبجديات التأثير الرقمي اتسعت شيئا فشيئا، فصارت تروج لبعض الماركات في مجال الملابس والعطور وغيرها، وذلك اعتمادا على صورها، بمقابل مادي.

أرقام قياسية

في الإطار، تطرح العوائد المالية التي يجنيها المؤثرون الرقميون جدلا في تونس، وفي غياب أرقام رسمية حول مداخيلهم جراء المحتوى الذي يعرضونه عبر منصات التواصل، يعتبر الكثيرون أن هؤلاء يجنون أموال طائلة بأقل ما يمكن من الجهد.

ويكفي أن يستخدم ”الإنفليونسر“ هاتفا يحتوي على جهاز تصوير فائق الجودة ليجني الملايين.

وتعتبر سوار النفزي أنه ”من الواضح أن التأثير الرقمي له غاية وهي بالأساس الدعاية وحفز الجمهور على الإقبال على بضاعة ما أو خدمة أيا كان نوعها، ولقاء ذلك سيكون على الشركات المستفيدة من التأثير أن تدفع للمؤثرين.

وتقول: ”بعد عام من النشاط والعمل في مجال الترويج للملابس والعطور ومواد الزينة أو المطاعم والمقاهي والنزل وخدمات الترفيه أحصل على ما يقارب ألفي دينار (نحو 750 دولارا) في الشهر الواحد، عدا الاستفادة من خدمات النزل والمطاعم مجانا والحصول على المواد التي أعرضها بشكل مجاني أيضا.“

من جانبها، قالت المؤثرة ليندا التومي إن التأثير على ”إنستغرام“ و“يوتيوب“ وسائر المنصات الرقمية، سيكون مهنة قائمة الذات في غضون أعوام قليلة، بالنظر إلى قوة التأثير واستقطاب الجمهور والدعاية التي توفرها والتي فاقت حتى ما تحققه الصحف والمجلات ومختلف وسائل الإعلام.

وأثناء ظهورها على قناة ”قرطاج +“، قالت ليندا التومي: ”تصل عوائد الإنفليونسور في تونس إلى 20 ألف دينار (نحو 7500 دولار) شهريا، وهذا مؤشر إلى أن الأمر لم يعد حبيس الفضاء الرقمي بل اقتحم المجالات الاقتصادية والتسويق والدعاية بطرق مختلفة ومتطورة“.

وأضافت ليندا أنّ ”عدد المتابعين ليس مقياسا أساسيا لجني الأموال، الأهم من ذلك هو ماهي المضامين التي تقدمها وكم عدد الذين يتفاعلون أو يشاهدون تلك المضامين، نحن أيضا ننفق أموالا لأجل بلوغ عدد كبير من التفاعلات وضمان رواج المواد التي نعرضها، التأثير الرقمي ستتزايد مكانته وسينافس بشكل كبير الأنماط المتعارف عليها من الإعلام والتواصل“.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المؤسسات الإعلامية كالمحطات الإذاعية والفضائيات التلفزيونية تستعين بصناع المحتوى المؤثرين ذائعي الصيت على منصات التواصل، لتكون عناصر قارة في برامجها، وذلك بهدف زيادة أرقام المشاهدات لما تعرضه تلك القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول زينة يوسف، وهي متابعة لعدد من المؤثرين وصانعي المحتوى في تونس، إن ”الظاهرة فعلا أصبحت لافتة وجديرة بالاهتمام، نحن نعيش عصر الصورة وعصر الرقمنة ودون الانتقاص من مكانة الصحف ووسائل الإعلام المتعارف عليها“.

وأضافت: ”يبدو أن التأثير على ”إنستغرام“ و“تويتر“ و“فيسبوك“ و“تيك توك“ بصدد سحب البساط من الإعلام التقليدي والاستئثار بصنع الرأي والقدرة الفائقة على التسويق والإقناع، أنا متابعة لعدد من هؤلاء وهم فعلا مؤثرون في مجالات معينة“.

وتضيف زينة في حديثها لـ“إرم نيوز“، أنّ ”هؤلاء المؤثرين قد يكونون ظاهرة زائلة بمرور السنوات، قد تأتي أشكال أخرى تعوضهم، أعتقد أنهم وقتيون رغم سطوتهم الحالية فالعالم يتطور بشكل متسارع جدا وبما أنه لا سند علميا أو تقنيا أو معرفيا لهم فمصيرهم يظل مهددا بالزوال“.

الشهرة والربح

في المقابل، يرى عضو نقابة الصحفيين التونسيين سامي الناصري، أن صناعة المحتوى هو نشر المعلومات بمساعدة الإعلام الرقمي، وأمام ما نشهده من هيمنة لدور وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية والخاصة فقد أصبحت هذه الظواهر تتصدر اهتمامات جمهور المتلقين بهدف واحد وهو الشهرة بالأساس والربح السريع.

ويقول الناصري لـ“إرم نيوز“: إنّ ”التأثير الرقمي وصناعة المحتوى أصبح نشاطا تسويقيا تتلهف عليه المؤسسات الاقتصادية“.

كما استفادت هذه الظاهرة من الثورة الرقمية للانحراف بالدور الأساسي للإعلام الرقمي من الإخبار والتثقيف والتوعية وصناعة الرأي، إلى التسويق والتجارة وترويج مضامين سطحية وزائفة، إذ يبدو أنها استطاعت أن تستغل الشباب المحبط لتنجح في التأثير عليه وتمرير رسائلها، وفقا للناصري.