عُمان.. محارب السرطان "المبتسم" يقرر التبرع بجسده بعد وفاته

كشف العُماني سعيد الحبسي، مريض السرطان الشهير والملقب بـ ”سعيد المبتسم“، عن اتخاذه قرارا بالتبرع بجسده كاملا عقب وفاته، لكلية الطب بجامعة السلطان قابوس.

وقال الحبسي، في لقاء مع إحدى الإذاعات الخاصة في السلطنة، إنه ”وعقب تفكير طويل، وصل إلى اتخاذه قرارا بالتبرع بجسده بعد الوفاة لقسم التشريح في الكلية، ليستفيد منه الطلبة في دراستهم عوضا عن شراء جثث من خارج البلاد“.

وأضاف الحبسي، وهو من أوائل المتبرعين بالكلى في السلطنة قبل 30 عاما، أن ”دخوله الدائم إلى المستشفيات لتلقي الجرعات الكيماوية لمرض السرطان، ونجاته بعد كل جرعة، جعله يفكر بما سيحدث له لاحقا ليتخذ بناءً عليه قراره هذا عن قناعة تامة“.

"الخبر أوجع بنتي وزوجتي ولكن #عُمان تستاهل" 🎥 | سعيد المبتسم .. أول متبرع بجسده بعد الوفاة لكلية الطب بجامعة السلطان قابوس يحكي قصته لـ #هلا_اف_ام @saidkidny29 pic.twitter.com/ZaeXikcjtO — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) December 20, 2021

وأشار إلى أن ”هذا القرار كان وقعه مؤلما على زوجته وابنته المقيمتين في الفلبين، إلا أن الفائدة التي ستنتج عن قراره بالنسبة للطلبة الذين سيستفيدون من جسده في التشريح ”كفيلة بعدم تأثره من هذا القرار“.

ويُعرف الحبسي أو ”سعيد المبتسم“ في أوساط العُمانيين بـ ”محارب السرطان“، حيث إنه يعاني من هذا المرض الذي أصابه قبل أكثر من 25 عاما في الغدد اللمفاوية.

وبدأ ”سعيد المبتسم“ بعد إصابته العلاج الكيماوي الذي استنزفه ماديا، قبل أن يُصاب بسرطان في البنكرياس ويواصل رحلة علاجه خارج السلطنة، والتي ما زالت مستمرة حتى اليوم.

والحبسي المنحدر من ولاية المضيبي، إحدى ولايات المنطقة الشرقية، يعتبر من أوائل المتبرعين بالأعضاء، حيث أقدم مطلع تسعينيات القرن الماضي على التبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأصغر الذي لم يتجاوز عمره آنذاك 5 أعوام.

وبسبب مرضه وسفره لتلقي العلاج في الفلبين، تزوَج الحبسي من فتاة فلبينية أنجب منها 3 أبناء، توفيت إحدى بناته مؤخرا إثر مضاعفات فيروس كورونا تاركةً له حفيدين تعهد برعايتهما.

وسعى منذ سنوات للتعريف بقضية التبرع بالأعضاء والتشجيع عليها، حيث قام بتنظيم مسير من ولايته إلى مسقط، ومسير من أبو ظبي إلى دبي للتعريف بالتبرع بالكلى في سلطنة عمان، ومسير آخر أيضا كان في المغرب.

كما عُرف الحبسي بمبادراته التطوعية في مجال الزراعة وتوزيع الشتلات البرية العُمانية وبيعها، وتخصيص جزء من إيرادات هذه الشتلات لرعاية مرضى السرطان.

واحتفلت سلطنة عُمان في الـ 19 من الشهر الجاري، للمرة الأولى، باليوم العُماني للتبرع بالأعضاء، وهو تاريخ إجراء أول عملية نقل أعضاء في السلطنة والذي تم عام 1988.