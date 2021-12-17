احتجاجات شمال إيران بسبب عزل إمام مسجد سني(فيديو)

شهدت مدينة ”آزاد شهر“ التابعة لمحافظة غلستان شمال إيران، اليوم الجمعة، احتجاجات شعبية مناهضة لقرار اتخذه ممثل المرشد علي خامنئي بالمحافظة، بعزل إمام صلاة الجمعة في المدينة، التي تسكنها أغلبية من الطائفة السنية.



وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة وناشطون، إن المئات من سكان مدينة آزاد شهر خرجوا باحتجاجات في المدينة وتوجهوا نحو منزل إمام صلاة الجمعة بالمدينة الشيخ محمد حسين كركيج، بعد قرار عزله بذريعة تطاوله على مقدسات الشيعة في إيران.

وذكرت قناة ”بي بي سي“ باللغة الفارسية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، أن ”أهالي مدينة أزاد شهر بمحافظة غلستان شمال إيران، تجمعوا أمام منزل الشيخ محمد حسين كركيج بسبب عزله من منصب إمام جمعة المدينة“.



وأضافت أن المحتجين طالبوا ممثل المرشد علي خامنئي، آية الله كاظم نور مفيدي في محافظة غلستان، بالتراجع عن قرار عزله للشيخ كركيج، المعروف بمواقفه الواضحة في انتقاده النظام الإيراني بسبب أوضاع الأقليات الدينية والقومية لا سيما أبناء الطائفة السنية.

من جانبها، ذكرت قناة ”إيران انترناشيونال“ المعارضة في تغريدة لها على موقع ”تويتر“، أن المحتجين أكدوا أن قرار ممثل علي خامنئي في محافظة غلستان بعزل الشيخ كركيج من منصبه بـ“غير قانوني“.



بدوره، قال الناشط الإيراني مهدي نخل أحمدي في تغريدة عبر موقع ”تويتر“، إن ”السلطات الأمنية في مدينة أزاد شهر وضعت الشيخ محمد حسين كركيج تحت الإقامة الجبرية بعد إقالته من منصبه“، مضيفًا أن ”قوات خاصة نزلت إلى شوارع المدينة مع خروج احتجاجات شعبية مناهضة لقرار الإقالة“.



وكانت وسائل الإعلام الإيرانية المتشددة من بينها وكالة أنباء ”فارس نيوز“، قد شنّت هجومًا على الشيخ كركيج، وطالبت بعزله من منصبه بذريعة تطاوله على مقدسات الطائفة الشيعية.

وزعمت الوكالة الإيرانية التابعة للحرس الثوري، أنه ”إضافة إلى شرائح مختلفة من الناس وعلماء السنة، دعا أكثر من 30 ألف شخص في رسائل وجهت إلى الوكالة للمطالبة بإقالة الشيخ كركيج بسبب كلماته المثيرة للانقسام والطائفية“.



وكان آية الله كاظم نور مفيدي ممثل خامنئي في محافظة غلستان، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، عزل الشيخ محمد حسين كركيج، وتعيين الشيخ مولوي نعمت الله مشعوف، وهو أحد أساتذة مدرسة ”غاليكش“ الدينية التابعة للطائفة السنية في محافظة غلستان، بدلاً منه.

ويبلغ عدد سكان محافظة غلستان قرابة مليوني نسمة، 60 % من سكان المحافظة من الشيعة وحوالي 40 % من السنة، وتضم هذه المحافظة 14 مدينة و34 قضاء و1049 قرية، وتبلغ مساحتها 20438 كيلومترا مربعا.