وفاة رجل الأعمال الإماراتي البارز ماجد الفطيم

أعلن في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة رجل الأعمال البارز ماجد الفطيم، أحد أهم الشخصيات الاقتصادية في البلاد.

ونعى نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رجل الأعمال الراحل، واصفاً إياه بأنه ”أحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها“.

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر حسابه في تويتر: ”رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها… وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع“.

وأضاف: ”آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن… رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين“.

رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها …

وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين pic.twitter.com/BZKtRrdRds — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 17, 2021

ونعاه أيضاً الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، قائلاً عبر تويتر: ”تعازينا لأسرة الفطيم في وفاة ماجد الفطيم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته“.

وأضاف: ”الراحل رافقت أعماله وإنجازاته مسيرة نمو اقتصاد الإمارات ودبي خلال العقود الماضية وستتذكره الأجيال القادمة بما تركه من إنجازات اقتصادية ومجتمعية على مدى هذه السنين“.

تعازينا لأسرة الفطيم في وفاة ماجد الفطيم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. الراحل رافقت أعماله وإنجازاته مسيرة نمو اقتصاد الإمارات ودبي خلال العقود الماضية وستتذكره الأجيال القادمة بما تركه من إنجازات اقتصادية ومجتمعية على مدى هذه السنين. pic.twitter.com/EAxESNBJYR — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) December 17, 2021

ويعتبر الراحل ماجد الفطيم أحد أهم رجال الأعمال في دولة الإمارات، وعاصر النهضة الحديثة لبلاده وأسهم في مسيرة تقدمها، ونشأ في عائلة تجارية حيث عمل والده وعمه في التجارة.

بدأ ماجد الفطيم حياته العملية موظفاً في بنك عمان ”المشرق“ حالياً، واستطاع أن يقنع والده وعمه باستيراد 50 سيارة من طراز ”تويوتا“ وتم بيعها بأسرع مما توقع الجميع، وحققت أرباحاً جيدة.

وأسس بعد ذلك شركة بالتعاون مع ابن عمه، وفي العام 1955 حصل على توكيل سيارات ”تويوتا“ وفي عام 1992 أسس ”ماجد الفطيم القابضة“ والتي تمتلك وتدير 13 فندقاً و28 مركزاً للتسوق.

وتمتلك المجموعة رخصة حصرية لتشغيل علامة ”كارفور“ التجارية وهو ما ساعده على تحقيق حلمه بتغيير مفهوم التسوق والترفيه.

وافتتح ماجد الفطيم أول مركز تسوق عام 1995، ونجح منذ ذلك الوقت في الوصول إلى عدد من الدول العربية، حيث أصبح يمتلك حوالي 170 متجراً في 15 دولة، كما تقدر ثروته بنحو 10.6 مليار دولار.

ونعى طيف واسع من المسؤولين والشخصيات الرسمية والمجتمعية في دولة الإمارات رجل الأعمال الراحل، معددين مآثره الحسنة وخصاله الحميدة مسلطين الضوء على مبادراته لصالح بلاده ومجتمعه.

وقال جمال بن حويرب: ”رحم الله الرجل النبيل الكريم المشارك في نهضة الدولة بكل إخلاص وصمت بلا رياء ولا سمعة .. تاريخه لن ينسى وأعماله محفورة في ذاكرة الوطن .. نعم التاجر ونعم المعلم ونعم الصديق .. رحمك الله أبا أحمد وأدخلك فسيح جناته آمين آمين“.

رحم الله الرجل النبيل الكريم المشارك في نهضة الدولة بكل إخلاص وصمت بلا رياء ولا سمعة ..

تاريخه لن ينسى وأعماله محفورة في ذاكرة الوطن .. نعم التاجر ونعم المعلم ونعم الصديق .. رحمك الله أبا أحمد وأدخلك فسيح جناته آمين آمين

إنا لله وإنا إليه راجعون .

#ماجد_الفطيم pic.twitter.com/EeCusz3QX6 — جمال بن حويرب (@JamalBnHuwaireb) December 17, 2021

وشارك رجل الأعمال الإماراتي المعروف خلف الحبتور في نعي مواطنه الراحل، قائلاً: ”نعزي دولة #الإمارات بوفاة قامة اقتصادية ومدرسة في الأعمال المغفور له بإذن الله العزيز ماجد الفطيم. ”بو أحمد“ من أهم رجالات الدولة، سنفتقده كثيراً. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

نعزي دولة #الإمارات بوفاة قامة اقتصادية ومدرسة في الأعمال المغفور له بإذن الله العزيز ماجد الفطيم. "بو أحمد" من أهم رجالات الدولة، سنفتقده كثيراً.

رحمه الله واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) December 17, 2021

الكاتب والمحامي حبيب الملا قال عن الراحل: ”لم يكن ماجد الفطيم مجرد رجل أعمال وإنما كان عبقرية فى التجارة والإدارة. استحدث مفاهيم فى عالم التجارة لم تكن معروفة فى المنطقة وأسس إمبراطورية مالية بهيكلية يعجز عنها الخبراء. أصبح نموذجا ملهما للرواد وتجربة تستحق أن توثق وتدرس. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته“.