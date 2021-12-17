إيران تعزل إماما سنيا بعد تقاير عن "تطاوله على مقدسات شيعية"

أعلن آية الله كاظم نور مفيدي ممثل المرشد الإيراني في محافظة غلستان شمال البلاد، اليوم الجمعة، عن عزل العالم السني وخطيب صلاة الجمعة في مدينة ”آزاد شهر“، الشيخ مولوي كركيج من منصبه كإمام وخطيب في الجامع بذريعة تطاوله على مقدسات الطائفة الشيعية في الأيام الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أن ”آية الله كاظم نور مفيدي ممثل علي خامنئي في محافظة غلستان، أصدر قرارًا بعزل الشيخ كركيج من منصبه وتعيين مولوي نعمت الله مشعوف بدلًا منه لتولي منصب إمام صلاة الجمعة في مدينة آزاد شهر الواقعة شرق محافظة غلستان“.

وقال نور مفيدي في مرسومه لتعيين الشيخ مولوي نعمت الله مشعوف، إنه ”بالنظر إلى الأحداث المؤسفة المتعلقة بصلاة الجمعة لأهل السنة في آزاد شهر وضرورة تنصيب إمام جمعة جديد، فإني أعين سعادتك إماما للطائفة السنية في آزاد شهر لمدة سنة واحدة“.

وأشار نور مفيدي إلى أنه ”من الواضح أن اهتمامكم الخاص بالأوضاع الخطيرة، التي يمر بها العالم الإسلامي وضرورة الوحدة الإسلامية والوضع الحساس للبلاد وتفسيره الصحيح للشعب، سوف يرضي الله عز وجل ويسبب اليأس في نفوس الأعداء“.

والشيخ مولوي نعمت الله مشعوف هو أحد أساتذة مدرسة ”غاليكش“ الدينية التابعة للطائفة السنية في محافظة غلستان شمال إيران.

وفي الأيام الأخيرة تناولت وسائل إعلام محسوبة على التيار المُتشدد في إيران، مقطع فيديو لرجل الدين السني الشيخ كركيج، قالت إنه يسيء إلى أهل البيت (أئمة الطائفة الشيعية)، الأمر الذي أثار جدلًا في إيران.

وكانت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، الذراع الإعلامي للحرس الثوري الإيراني، قد شنت هجومًا شديدًا على الشيخ كركيج، وقادت حمّلة إعلامية عبر موقعها الرسمي لعزل الشيخ من منصبه.

بدوره أصدر الشيخ كركيج بيانًا، اتهم فيه وسائل الإعلام المحلية بتحريف خطابه وحديثه، مشددًا على أن ”أقواله قد تحرفت، وأن إهانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حرام وكفر“.

ويبلغ عدد سكان محافظة غلستان قرابة مليوني نسمة، 60% من سكان المحافظة من الشيعة وحوالي 40% من السنة، وتضم هذه المحافظة 14 مدينة و34 قضاء و1049 قرية، وتبلغ مساحتها 20438 كيلومترا مربعا.