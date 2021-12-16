مقتدى الصدر يدخل على خط أزمة حفل محمد رمضان في العراق

انتقد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، حفلات الغناء، التي تُقام في البلاد بين الحين والآخر، خاصة بعد استقبال عدد من الفنانين العرب، خلال الفترة الماضية، كان أبرزهم الفنان محمد رمضان.

وقال الصدر، الذي يمتلك أكبر كتلة سياسية في البرلمان العراقي: ”التجربة المصرية الجديدة هي ما يجب استيراده لعراقنا الحبيب.. أما أن نحاول استيراد الحفلات الراقصة التي لا تتوافق مع ديننا وعقيدتنا وأعرافنا المجتمعية في عراقنا الحبيب، فهذا الأمر بعيد كل البعد عن التعاطي بعقلانية وبعيدة عن الواقع في حب الوطن“، على حد قوله.

وأضاف في بيان نشره عبر ”فيسبوك“: ”عراقنا ليس بحاجة لمثل تلك الحفلات والبذخ وصرف الأموال بما لا طائل منه، بل بحاجة إلى الإعمار والخدمات، والأمن والاستقلال، بعيدًا عن الاحتلال والتطبيع والأفكار والأهواء الغربية“.

وأكد الصدر أن ”الوطن لا يُبنى بالببجي أو الحفلات الراقصة أو دور المساج والبارات وما شاكل ذلك، بل كل ذلك انهيار حقيقي للجميع ولو تدريجيًا ليتفشى الوباء والإيدز وتنحل العوائل وينفرط“.

ويوم أمس الأربعاء، أطلق الصدر، مشروعًا ”دينيًا“ لمواجهة ما أسماها بـ“أفكار غريبة“ عن الإسلام والعقيدة وعن المجتمعات الشرقية والأعراف السائدة فيها.

ويرتكز مشروع الصدر، على ”تفعيل المساجد والحسنات لتكون دارًا للطاعة والخدمة والرجوع إلى الحق المطلق جل جلاله وعلا مكانه عسى الله أن يكون ذلك بداية لرفع البلاء والابتلاء“.

ويأتي حديث الصدر، بشأن حفلات الغناء، ضمن موجة جدل يشهدها العراق، عقب إحياء الفنان المصري محمد رمضان، حفلة في العاصمة بغداد، حيث واجهتها الجماعات المتشددة بالانتقادات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تظاهر عشرات المحتجين العراقيين، أمام مجمع ”سندباد لاند“ الترفيهي، الذي احتضن حفلة الفنان المصري محمد رمضان، مؤخرًا.

وتجمع المحتجون أمام بوابة المجمع وأغلقوها، كما رفعوا لافتات وشعارات تندد بالحفلات الغنائية، التي تقيمها إدارة الموقع السياحي بداعي مخالفتها التقاليد والقيم، كما ردد العشرات هتافات مناهضة لإقامة الحفلات، فضلا عن شعارات دينية.

ويرى نشطاء أن اعتراض تلك المجاميع والجهات لا يتعلق بالدين، وإنما هناك قلق من تلك الجهات على الانفتاح العراقي الحاصل تجاه المجتمعات العربية، والتوأمة الحاصلة والتعاون المشترك بشكل متكرر، والزيارات المتبادلة من قبل مسؤولين وفنانين في دول الجوار إلى البلاد، وهو ما يعارض مشروعهم الرامي إلى عزل العراق عن المجتمع العربي والدولي.