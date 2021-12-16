محتجون عراقيون يتظاهرون أمام مجمع استضاف حفلة لمحمد رمضان (فيديو)

تظاهر عشرات المحتجين العراقيين، اليوم الخميس، أمام مجمع ”سندباد لاند“، الذي احتضن حفلة الفنان المصري محمد رمضان مؤخرا.

وتجمع المحتجون أمام بوابة المجمع وأغلقوها، كما رفعوا لافتات وشعارات تندد بالحفلات الغنائية، التي تقيمها إدارة الموقع السياحي بداعي مخالفتها التقاليد والقيم.

وردد العشرات، بينهم نساء، هتافات مناهضة لإقامة الحفلات، فضلا عن شعارات دينية.

ووصل هؤلاء المتظاهرون من مدن بغداد المختلفة، عبر سيارات شحن كبيرة، فيما تحدثت مصادر صحفية عن وقوف جهات دينية، بدعم من بعض الأحزاب، وراء هذه الفعالية.

واحتضن مجمع ”سندباد لاند“ حفلة للفنان المصري محمد رمضان، قبل أيام، وأثارت حينها جدلا واسعا، بداعي المظاهر الخادشة للحياء، مثل ظهور رمضان بقميص مفتوح من الأمام.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بحفل الفنانين حسن شاكوش، وعمر كمال، المقرر إقامته اليوم وغدا.

وأثار رجل دين شيعي عراقي جدلا واسعا في العراق ومصر، بعدما شن هجوما لاذعا على الفنان محمد رمضان، تطاول فيه عليه وأهانه بلونه وشكله.

ووصف رجل الدين العراقي جعفر الإبراهيمي، في إحدى خطبه العامة التي حضرها العشرات، الفنان المصري محمد رمضان بأوصاف قاسية مثل ”الداعر والقذر والأسود“، فيما رد رمضان على ذلك، بتغريدة عبر ”تويتر“ انتقد فيها خطاب رجل الدين العراقي.

وتواجه الفعاليات المدنية والاجتماعية في العراق على الدوام رفضا من جهات تدعي أنها تمثل المجتمع الديني، أو أجواء الحوزات العلمية والمراجع، غير أن المراجع المعتبرين لا يعترضون على إقامة تلك التجمعات.

ويرى نشطاء أن اعتراض تلك المجاميع والجهات لا يتعلق بالدين، وإنما هناك قلق من تلك الجهات على الانفتاح العراقي الحاصل تجاه المجتمعات العربية، والتوأمة الحاصلة والتعاون المشترك بشكل متكرر، والزيارات المتبادلة من قبل مسؤولين وفنانين في دول الجوار إلى البلاد، وهو ما يعارض مشروعهم الرامي إلى عزل العراق عن المجتمع العربي والدولي.

وعارضت تلك الأطراف تنظيم مهرجان بابل الدولي، الذي أقيم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بداعي وجود فقرات غنائية.

ورغم استجابة محافظ بابل حسن منديل إلى تلك المجاميع، وتوجيهه بإلغاء تلك الفقرات، إلا أن الرفض الشعبي، وإصرار إدارة المهرجان على جميع الفقرات، حال دون ذلك.

وأقام عدد من الفنانين العرب مؤخرا عدة حفلات في العاصمة بغداد، مثل: أليسا، مصطفى قمر، فيفي عبده، محمد رمضان، وآخرون.