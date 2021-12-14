من هو عبد الرحمن مخلوف المدير الأسبق لدائرة تخطيط المدن في أبوظبي؟

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، المدير الأسبق لدائرة تخطيط المدن في أبوظبي الدكتور المهندس عبدالرحمن حسنين مخلوف، الذي توفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عامًا.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”رحم الله الدكتور عبد الرحمن مخلوف، عمل بصدق وإخلاص إلى جانب المغفور له الشيخ زايد“.

وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن الراحل الدكتور المهندس مخلوف، ”أحد الرواد الذين أسهموا برسم المخطط العمراني لإمارة أبوظبي“، مقدمًا ”خالص العزاء إلى أسرته الكريمة“.



واقترن اسم الدكتور مخلوف بالتخطيط العمراني لمدينة أبوظبي، بحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، التي أشارت إلى أن الراحل حاز على الدكتوراة في ألمانيا، قبل أن يعود مباشرة إلى العالم العربي ويعمل مع الأمم المتحدة في التطوير المدني والمعماري كخبير في التخطيط الحضري.

وحصل الراحل مخلوف، الذي وقضى جلّ حياته في أبو ظبي، على جائزة أبوظبي في دورتها الخامسة، العام 2010، وتسلم الجائزة آنذاك من الشيخ محمد بن زايد، كما تم تكريمه على مسيرة إنجازاته، التي تمتد على طول نصف قرن من قبل حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

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وبحسب ما أوردته الصحيفة المحلية، نشأ الدكتور عبدالرحمن مخلوف في أسرة عريقة في صعيد مصر قرية (بني عدي) تقدس العلم وترفع قدره، فالجد والوالد من أعلام الأزهر الشريف، الشيخ محمد حسنين مخلوف شيخ الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء منذُ تأسيسها العام 1911، والوالد الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، كما أن أخوته من خريجي الأزهر، ودار العلوم، والهندسة، والاقتصاد، والعلوم السياسية.

تخرج الدكتور مخلوف في جامعة القاهرة كلية الهندسة قسم العمارة، العام 1950، وعُين معيدًا ثم مدرسًا بعد حصوله على الدكتوراة من جامعة ميونيخ الألمانية، العام 1975، وانتدب للأمم المتحدة خبيرًا لتخطيط المدن في المملكة العربية السعودية منذ العام 1959 إلى 1963، قام خلالها بإنشاء جهاز تخطيط المدن، وأنجز مشاريع التخطيط العمراني لكل من مدن: جدة، ومكة، المكرمة، والمدينة، وينبع.

وتحدث الراحل عن بداية قدومه إلى أبوظبي في كتابه ”رحلة العمر مع العمران“، الذي يقول فيه: ”في العام 1968 طلب الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من الأمم المتحدة إرسال خبير لتخطيط المدن للمساعدة في إعداد المخطط العام لمدينة أبو ظبي، فتم ترشيحي لهذه المهمة فعينت مديرًا لتخطيط المدن في أبو ظبي، حيث توليت مهام تخطيط المدن فيها، وتأسيس دائرة المدن في أبو ظبي، والعين“.