تعليقات ساخرة بعد تصريح مسؤول فلسطيني ربط هطول المطر بزيارة وفد أردني

أثار تصريح نقلته عدة وسائل إعلام عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، سخرية الشارع الأردني، بعد أن ربط هطول الأمطار في بلاده بوصول رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة إلى رام الله.

ترحيبًا برأس الحكومة الأردنية، قال أبو ردينة، بحسب ما نقلت مواقع اخبارية أردنية، منها موقع ”التاج الإخباري“، ”أمطار الخير هلّت علينا لحظة وصول رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة.

ويوم أمس الخميس، وصل رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة إلى رام الله، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري يلتقي خلالها رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه.

وتأتي الزيارة لمتابعة اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، التي عقدت في رام الله، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتصدر تصريح الناطق باسم السلطة الفلسطينية، الذي تناقله أيضًا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وأثار سخرية المتابعين، الذين انتقدوا تصريح المسؤول الفلسطينية بطريقة أخذت قالب السخرية في أغلبها.

وقالت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تحمل اسم “ نبض Amman ”: ”الناطق باسم السلطة الفلسطينية: أمطار الخير هلت علينا لحظة وصول رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة“، وجاءت العديد من التعليقات الساخرة على منشور الصفحة.

في حين قال حساب ”أخبار الأردن-عاجل“ على موقع ”فيسبوك“: الناطق باسم السلطة الفلسطينية: أمطار الخير هلت علينا لحظة وصول رئيس الوزراء الأردني، يا أخي خذوه الكم“.

أما صفحة موقع السلط الإخباري الرسمي على موقع ”فيسبوك“، قالت: ”الناطق باسم السلطة الفلسطينية: أمطار الخير هلت علينا لحظة وصول رئيس الوزراء الأردني، يا عفو الله قشعرررررت“.

بينا قال الفقراني علي الطراونة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”الناطق باسم السلطة الفلسطينية: أمطار الخير هلت علينا لحظة وصول رئيس الوزراء الأردني، ناولني الغليون يا ولد بدي أضرب نفس أطلع الغيوم والأمطار“.

ومضى الطراونة بذات المنشور قائلًا: ”ما حدا أحسن من حدا وانتوا نزلو منشور جدوا بس شغل الغليون هلت الامطار علينا، يقطعقكم من سحيجة لحظة الوصول قلت ها!!؟؟، #اصحي_يا_قرية“.